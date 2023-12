Ακρίβεια: «Πικρός» ο καφές για τους Έλληνες - Διπλασιάστηκαν οι τιμές σε καθήμενους και take away!

«H αύξηση οφείλεται στο γεγονός ότι ένα τενεκεδάκι στιγμιαίου καφέ στο super market, από 2,70 ευρώ έφτασε στα 5,80 ευρώ», είπε στο Newsbomb.gr η Νίκη Κωνσταντίνου, πρόεδρος του ΠΑΣΚΕΔΙ (Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων, Καταναλωτών, Εστίασης & Διασκέδασης) - Μειώθηκε η κατανάλωση

Απτόητες συνεχίζουν τις αυξήσεις στα βασικά καταναλωτικά αγαθά, με το μαρτύριο της ακρίβειας να μην έχει τέλος παρά το γεγονός ότι σημειώνεται μείωση της κατανάλωσης.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με δημοσκοπική έρευνα της ΓΣΕΕ σε εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα, για τις επιπτώσεις της ακρίβειας, το επίπεδο των αμοιβών και τις ώρες εργασίας, εννιά στους δέκα εργαζόμενους έχει μειώσει την κατανάλωση βασικών αγαθών διατροφής.

Από το ράλι της ακρίβειας δεν ξέφυγε ούτε ο καφές, ένα προϊόν που προτιμούν οι καταναλωτές και οι περισσότερου καταναλώνουμε σε καθημερινή βάση.

Με βόλτα στα καταστήματα της Αττικής, διαπιστώνει κανείς την... πικρή πραγματικότητα αφού τα take away, που προσφέρουν καφέ στο χέρι, έχουν φτάσει στο σημείο να αγγίζουν τις τιμές του σερβιριζόμενου.

Για τις αυξήσεις στο συγκεκριμένο προϊόν μίλησε στο Newsbomb.gr, η κα. Νίκη Κωνσταντίνου, πρόεδρος του ΠΑΣΚΕΔΙ (Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων, Καταναλωτών, Εστίασης & Διασκέδασης).

Σύμφωνα με όσα ανέφερε: «υπάρχει γνωστή αλυσίδα καφέ με πολύ υψηλές τιμές που φτάνουν και τα 4,30 ευρώ όμως αυτός δεν είναι ο κανόνας. Ο κανόνας στις τιμές του καφέ είναι μάξιμουμ τα 2,50 ευρώ στο take away αυτό αφορά τους πιο εξειδικευμένους με περίεργες γεύσεις. Παλιά η τιμή του καφέ για τα take away ήταν στο 1,70 με 1,80 ευρώ.

Η αύξηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ένα τενεκεδάκι στιγμιαίου καφέ στο super market, από 2,70 ευρώ έφτασε στα 5,80 ευρώ. Ο καφές στο σπίτι μας, που είναι μόνο καφές και ζάχαρη έχει διπλασιαστεί η τιμή αγοράς του, δεν θα μπορούσε λοιπόν να είναι διαφορετικά και στη δική μας περίπτωση. Επιπλέον τριπλασιάστηκαν τα επαγγελματικά τιμολόγια της ενέργειας, εκτοπίστηκαν οι επιχειρήσεις μας από το ΕΣΠΑ οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο από το να μετακυλήσουμε το κόστος στους πελάτες μας».

Και προσθέτει: «Να είστε σίγουροι ότι εμείς καταλαβαίνουμε ότι όσο αυξάνονται οι τιμές δεν μπορούμε να εισπράξουμε. Η πολιτεία δεν το αντιλαμβάνεται αυτό; Αυξάνει φόρους και δεν ελέγχει την αύξηση των τιμών σε πολύ βασικά αγαθά που στηρίζουν την ελληνική οικονομία. Δεν αντιλαμβάνονται ότι έτσι δεν θα εισπράξει και τα προσυπολογιζόμενα έσοδα, είτε από τους έμμεσους είτε από τους άμεσους φόρους.

Οι αυξήσεις πλέον είναι τέτοιες που με τον κύκλο εργασιών μας δεν μπορούμε να καλύψουμε ούτε του προμηθευτές μας. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει να χτυπάνε απευθείας τον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα παραγωγής.

Το πρόβλημα είναι ότι η πολιτεία δεν έχει αποφασίσει πόσες επιχειρήσεις θέλει να υπάρχουν. Αν αποφασίσουν θα ρυθμίσουν και πόσες άδειες εκδίδονται. Οπότε θα υπάρχει και μια σοβαρή μελέτη για την βιωσιμότητα αυτών των επιχειρήσεων. Όταν ανοίγουμε μια επιχείρηση κατευθείαν εισπράττει το κράτος. Για αυτή την πρόσκαιρη είσπραξη θυσιάζουν ακόμα και τη σύνθεση του ΑΕΠ. Όπως ανοίγουν κλείνουν τα μαγαζιά. Επίσης με το νέο φορολογικό δεν μπορείς να αντιμετωπίζεις σαν λωποδύτη ένα κλάδο που βιοπορίζονται οικογένειες».

Πανάκριβο το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Ακριβό θα είναι φέτος το τραπέζι των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σε σχέση με πέρυσι, αφού το κρέας, τα φρούτα, τα λαχανικά και τα γλυκά είναι «στα ύψη».

Γαλοπούλα, κοτόπουλο, αρνί, χοιρινό, μοσχάρι και κατσίκι είναι σε πολύ υψηλές τιμές. Αναλυτικά:

Γαλοπούλα νωπή (κιλό): 7 – 10 € (2022), 9 – 11 € (2023),

Γαλοπούλα κατεψυγμένη (κιλό): 4.90 – 6.20 € (2022), 4.90 – 7.20 € (2023),

Χοιρινές μπριζόλες (κιλό): 4 – 6 € (2022), 6 – 9 € (2023),

Μοσχάρι χωρίς κόκαλο (κιλό): 11 € (2022), 10.90 – 12.50 € (2023),

Αρνί (κιλό): 8.90 – 11 € (2022), 10.40 – 13 € (2023),

Κατσίκι (κιλό): 8.90 – 10 € (2022), 10.90 – 13.80 € (2023),

Παϊδάκια (κιλό): 12 – 13 € (2022), 10.90 – 13.80 € (2023).

Ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, Απόστολος Ραυτόπουλος μίλησε στο MEGA: «Έχουμε 137% αυτάρκεια στα αιγοπρόβατα. Αυτήν την εποχή τα αρνιά και τα κατσίκια φεύγουν όλα για Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία. Αυτά που θα μείνουν θα πωληθούν στην ελληνική αγορά. Κάνουμε και εισαγωγές».

Μελομακάρονα και κουραμπιέδες από «χρυσάφι»

Το πορτοφόλι βαραίνει και στα αγαπημένα Χριστουγεννιάτικα εδέσματα... με τα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες να φτάνουν έως και 30 ευρώ το κιλό, με τη Χριστίνα Κάκκου, ζαχαροπλάστισσα να τονίζει ότι οι τιμές κυμαίνονται αναλόγως τα υλικά που χρησιμοποιούνται.

Ενδεικτικά στην Αττική τα μελομακάρονα με σιρόπι ξεκινούν από τα 9,60 ευρώ το κιλό και φθάνουν έως τα 30 ευρώ, ενώ με σοκολάτα κυμαίνονται μεταξύ 11 – 26 ευρώ. Στη Θεσσαλονίκη τα μελομακάρονα με σιρόπι κοστίζουν από 13,70 έως 23,90 ευρώ, ενώ με σοκολάτα 16 με 18 ευρώ.

Λαχανικά με φειδώ...

Ανεβασμένες είναι οι τιμές και στα λαχανικά και τα φρούτα με τους εμπόρους να αλλάζουν τις τιμές ανάλογα την εποχικότητά τους. Οι πατάτες αγγίζουν τα 1,50 ευρώ, οι τομάτες φτάνουν τα 2,5 ευρώ και τα αγγούρια μέχρι 0,80 ευρώ το κιλό.

