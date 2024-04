POS: Καμία άλλη παράταση για τη διασύνδεση μετά τις 30 Απριλίου

Καμία άλλη παράταση δεν θα δοθεί για τη διασύνδεση POS με τις ταμειακές μηχανές πέρα από τις 30 Απριλίου

Για την προθεσμία εγκατάστασης POS και το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, μίλησε στο ΕΡΤNEWS ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. «Το μόνο deadline που υπάρχει ακόμη και είναι μέχρι τέλος Απριλίου έχει να κάνει με τις συσκευές All in one που είναι και ταμειακή και POS μαζί. Εφόσον έχεις παραγγείλει αυτή τη συσκευή μπορείς πράγματι να την εγκαταστήσεις μέχρι τα τέλη Απριλίου», υπογράμμισε.

Ο κ. Τσάπαλος πρόσθεσε ότι «η ΑΑΔΕ έχει βγει έξω και κάνει ελέγχους, και η συμμόρφωση είναι σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Θα ξεκινήσουν όμως και τα πρόστιμα σε περιπτώσεις, όπως ο άλλος λέει ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει, δεν πρόκειται να εγκαταστήσω POS ότι κι αν το λέει ο νόμος.

Η εγκατάσταση POS είναι υποχρεωτική βάσει του νόμου και είναι αθέμιτος ανταγωνισμός αν δεν το κάνεις.

Καμία άλλη παράταση δεν θα δοθεί για τη διασύνδεση των POS. Η 30η Απριλίου είναι η τελευταία ημέρα.

Το 90% των επιχειρήσεων, των ελευθέρων επαγγελματιών, των καταστηματαρχών, έχουν είτε διασύνδεση ήδη, είτε έχουν προγραμματισμένο ραντεβού μέσα στον Απρίλιο.

Για το υπόλοιπο 10% δεν πρόκειται να δοθεί παράταση και το λέμε με τον κάθε δυνατό τρόπο και με κάθε δυνατό μέσο», τόνισε.

Λιγότερες προμήθειες στα POS

Για τις προμήθειες στην πληρωμή με POS, ο κ. Τσάπαλος είπε ότι «βρισκόμαστε σε συζητήσεις με τις τράπεζες, με τους παρόχους, με όλους εκείνους οι οποίοι διαχειρίζονται τα POS και όλη την διαδικασία των ηλεκτρονικών συναλλαγών, προκειμένου να μειωθούν οι προμήθειες, τουλάχιστον για συναλλαγές μικρής αξίας έως 10 ευρώ, που είναι και πολλές είναι εκατομμύρια κάθε χρόνο.

Ήδη μία από τις τράπεζες έχει ανακοινώσει μείωση κατά 50% των προμηθειών της.

Εάν δούμε ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές δεν οδηγούν σε αντίστοιχα αποτελέσματα, έχουμε αποφασίσει να προχωρήσουμε σε νομοθετική ρύθμιση και αυτό θα γίνει άμεσα.

Παράλληλα έχουμε εφαρμόσει το σύστημα IRIS, όπου εκεί ούτως ή άλλως μπορεί ένας ελεύθερος επαγγελματίας να έχει κατά 50% μειωμένες προμήθειες κάθε φορά που ένας πελάτης του πληρώνει μέσα από αυτό το σύστημα».

Τι αλλάζει

Αναφερόμενος στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο είπε ότι «καταργείται η αλληλογραφία μεταξύ της ΑΑΔΕ, των εφοριών δηλαδή, και του πολίτη και σταματούν τα φαινόμενα που σε όλους μας νομίζω έχουν συμβεί, να μας έχει στείλει μια επιστολή η εφορία, να μην την έχουμε λάβει ποτέ, να έχουμε χάσει προθεσμίες, να έχουμε χάσει ρυθμίσεις και όλο αυτό να οδηγείται πολλές φορές ακόμη και στα δικαστήρια για να αποδείξει ο πολίτης ότι δεν ενημερώθηκε ποτέ.

Αυτά λοιπόν καταργούνται και αντικαθίστανται από ένα ψηφιακό σύστημα. Θα δεχόμαστε ενημερώσεις μόνο μέσα από το TAXIS και μόνο μέσα από email και σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, για παράδειγμα σε ηλικιωμένους που δεν μπορούν και δεν έχουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, θα συνεχίζεται αυτή η αποστολή της αλληλογραφίας».

Για τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβάλλουμε φέτος, ο εκπρόσωπος είπε ότι «για πρώτη φορά από φέτος αλλάζει κάτι όσον αφορά στις φορολογικές δηλώσεις. Για πρώτη φορά ένα εκατομμύριο συνταξιούχοι και μισθωτοί θα δουν προσυμπληρωμένες τις φορολογικές τους δηλώσεις και το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να μπουν στο TAXIS και να πατήσουν το κουμπί Υποβολή, να ελέγξουν τα στοιχεία και να πατήσουν το κουμπί Υποβολή.

Αυτό σε αφορά αν είσαι μισθωτός ή συνταξιούχος και δεν έχεις άλλες πηγές εισοδήματος. Σταδιακά θα επεκταθεί σε όλους τους πολίτες μέχρι το 2026 ή 2027 και θα έχουμε προσυμπληρωμένες δηλώσεις. Αν κάποιος θέλει, μπορεί να κάνει τροποποιήσεις αν δει κάποιο λάθος, αν θέλει να αλλάξει κάτι, ή να προσθέσει κάτι.

Οι φορολογικές δηλώσεις θα ανοίξουν μέσα στις επόμενες ημέρες και θα υπάρχει ένα περιθώριο μέχρι το καλοκαίρι για να μπορέσουν όλοι να υποβάλλουν εγκαίρως τις φορολογικές τους δηλώσεις».

Τεκμήριο ελάχιστης αμοιβής

Όσον αφορά στις δηλώσεις των ελεύθερων επαγγελματιών πρόσθεσε ότι «για πρώτη φορά περίπου μισό εκατομμύριο ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι θα δουν το τεκμήριο της ελάχιστης αμοιβής, δηλαδή ένα προσυμπληρωμένο ποσό φορολόγησης που έχει να κάνει με το τεκμήριο της ελάχιστης αμοιβής.

870 εκατομμύρια ευρώ είναι τα χρήματα που θα δοθούν με τη μορφή φοροελαφρύνσεων και περαιτέρω ενίσχυσης του εισοδήματος εκατομμυρίων συμπολιτών μας το 2025.

Μια πολύ σημαντική διάταξη που προβλέπεται στο φορολογικό νομοσχέδιο είναι ότι εάν ένας ελεγχόμενος πολίτης δεχθεί χωρίς αμφισβήτηση, χωρίς να προσφύγει δικαστικά με ενστάσεις, το αποτέλεσμα ενός φορολογικού ελέγχου, έρχεται η ΑΑΔΕ και του λέει «θα σε επιβραβεύσω», δίνοντάς σου μια μείωση ως 50% στο πρόστιμο που θα σου επιβληθεί.

Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν του χαρίζεται κάτι, τον φόρο που προκύπτει από τον έλεγχο θα τον πληρώσει κανονικά, αλλά δεν θα πληρώσει στο ακέραιο το πρόστιμο που προκύπτει από τον έλεγχο θα πληρώσει το 50%.

Όσο νωρίτερα αποδεχθεί το αποτέλεσμα του ελέγχου, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η έκπτωση επί του προστίμου για την οφειλή που αποκάλυψε ο φορολογικός έλεγχος».