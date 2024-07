Τα μεγάλο ξεπούλημα στις μετοχές τεχνολογίας - «Χασούρα» 1 τρισ. δολαριών για τον Nasdaq

«Χασούρα» 1 τρισ. δολ. για τον αμερικανικό δείκτη Nasdaq κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης, καθώς καταγράφηκε μαζικό sell off στις μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι επενδυτές φαίνεται να ανησυχούν για το πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να αποδώσουν οι σημαντικές επενδύσεις στην τεχνολογία.

Ο Nasdaq υποχώρησε πάνω από 3%, μία από τις χειρότερες επιδόσεις από τον Οκτώβριο του 2022. Οι μετοχές της τεχνολογίας AI, βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα, με τις Nvidia Corp., Broadcom Inc. και Arm Holdings Plc. να σημειώνουν σημαντικές απώλειες.

Το sell off προκλήθηκε από την ανακοίνωση κερδών την Alphabet Inc. για το πρώτο εξάμηνο, η οποία κατέγραψε αυξημένα έξοδα κεφαλαίου. Η μετοχή της εταιρείας βυθίστηκε περισσότερο από 5%, που αποτελεί τη χειρότερη επίδοσή της από τον Ιανουάριο. Η Tesla Inc. σημείωσε βουτιά περισσότερο από 12% αφού διευθύνων σύμβουλος Έλον Μασκ πρόσφερε ελάχιστες λεπτομέρειες σχετικά με την πρωτοβουλία της εταιρείας του για αυτόνομα οχήματα.

«Η κύρια ανησυχία αφορά την απόδοση των επενδύσεων σε όλες τις δαπάνες υποδομής AI;» δήλωσε ο Alec Young, επικεφαλής στρατηγικός επενδύσεων στη Mapsignals. «Ξοδεύονται τρελά χρήματα. Ίσως αποδώσει σε λίγα χρόνια. Αλλά νομίζω ότι οι επενδυτές συνειδητοποιούν ότι η ανταμοιβή θα πάρει χρόνο για να υλοποιηθεί και τα κέρδη των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης βλάπτονται βραχυπρόθεσμα από το πόσα ξοδεύουν γι' αυτό».

Ως αποτέλεσμα, οι treaders πληρώνουν τώρα περισσότερα για να προστατεύονται από αναταράξεις στον κλάδο της τεχνολογίας. Η αστάθεια στη Nvidia αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα Μαρτίου και το ασφάλιστρο για τις πωλήσεις στην Broadcom Inc. βρίσκεται σε υψηλό τριών μηνών.

Η καταστροφή έρχεται δύο εβδομάδες αφότου μια τα στοιχεία που αν ανακοινώθηκαν για τον πληθωρισμό προκάλεσα μια σημαντική στροφή από τις μετοχές της τεχνολογίας σε εταιρείες που θα ωφεληθούν περισσότερο από τις μειώσεις των επιτοκίων της Federal Reserve, κυρίως, εκείνες της μικρής κεφαλαιοποίησης. Για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση και για 10η φορά σε 11 ημέρες, η απόδοση των μικρομεσαίων μετοχών ξεπέρασε αυτή των τίτλων υψηλής κεφαλαιοποίησης. Ο Russell 2000 σημείωσε άνοδο 0,5% αυτήν την εβδομάδα σε σύγκριση με απώλεια 1,5% στον S&P 500 και 2,6% στον Nasdaq 100.