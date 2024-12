Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποκαλεί το Bitcoin «Ασταμάτητο» – Η Ρωσία στηρίζει τα κρυπτονομίσματα

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, εξέφρασε ανοιχτά την υποστήριξή του για το Bitcoin χαρακτηρίζοντάς το «ασταμάτητο». Αυτή η δήλωση έρχεται σε μια περίοδο που η Ρωσία εφαρμόζει μεταρρυθμίσεις φιλικές για τα κρυπτονομίσματα, προσπαθώντας να ενισχύσει την οικονομική της ανθεκτικότητα εν μέσω διεθνών κυρώσεων.

Η στροφή της Ρωσίας στα κρυπτονομίσματα

Μιλώντας σε φόρουμ στη Μόσχα, ο Πούτιν τόνισε τη δύναμη που έχει το Bitcoin σημειώνοντας ότι η αποκεντρωμένη φύση του το καθιστά απρόσβλητο από κάθε εξωτερικό έλεγχο. Περιέγραψε το Bitcoin ως παράδειγμα ενός σύγχρονου και επαναστατικού συστήματος πληρωμών που μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της αξιοπιστίας των συναλλαγών.

Συγκεκριμένα, οι δηλώσεις του είχαν ως εξής: «Ποιος μπορεί να απαγορεύσει το Bitcoin; Κανείς. Ποιος μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση νέων ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμής; Κανείς».

Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στην υπερβολική εξάρτηση από παραδοσιακά νομίσματα όπως το δολάριο των ΗΠΑ (USD) αναφέροντας ως παράδειγμα τη δέσμευση 300 δισεκατ. δολαρίων από ρωσικά αποθεματικά το 2022 στο πλαίσιο των κυρώσεων λόγω της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πούτιν πρότεινε τη μετατόπιση των αποθεματικών της χώρας σε εγχώριες επενδύσεις, υποστηρίζοντας ότι τα νέα συστήματα πληρωμών μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια.

Νέες ρυθμίσεις για τα κρυπτονομίσματα στη Ρωσία

Η Ρωσία εισήγαγε πρόσφατα σημαντικές αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα κρυπτονομίσματα, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την αύξηση της υιοθέτησής τους. Ειδικότερα:

Φορολογικές ελαφρύνσεις : Οι συναλλαγές με κρυπτονομίσματα απαλλάσσονται πλέον από τον ΦΠΑ, ενώ τα κέρδη υπόκεινται σε ανώτατο προσωπικό φόρο εισοδήματος 15%, αντίστοιχο με αυτόν που εφαρμόζεται στις συναλλαγές με χρεόγραφα.

: Οι συναλλαγές με κρυπτονομίσματα απαλλάσσονται πλέον από τον ΦΠΑ, ενώ τα κέρδη υπόκεινται σε ανώτατο προσωπικό φόρο εισοδήματος 15%, αντίστοιχο με αυτόν που εφαρμόζεται στις συναλλαγές με χρεόγραφα. Περιορισμοί στο Mining : Αν και η Ρωσία στηρίζει την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων, έχει θέσει περιορισμούς σε συγκεκριμένες περιοχές. Στις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας (Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα) η εξόρυξη απαγορεύεται, ενώ στη Σιβηρία θα εφαρμοστούν εποχιακοί περιορισμοί από τον Δεκέμβριο του 2024 λόγω ενεργειακών αναγκών.

: Αν και η Ρωσία στηρίζει την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων, έχει θέσει περιορισμούς σε συγκεκριμένες περιοχές. Στις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας (Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα) η εξόρυξη απαγορεύεται, ενώ στη Σιβηρία θα εφαρμοστούν εποχιακοί περιορισμοί από τον Δεκέμβριο του 2024 λόγω ενεργειακών αναγκών. Εξωτερικό εμπόριο: Ένα σημαντικό βήμα ήταν η νομιμοποίηση της χρήσης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στις διεθνείς συναλλαγές από τον Σεπτέμβριο. Αν και οι κανονισμοί για τις διασυνοριακές πληρωμές βρίσκονται ακόμη υπό διαμόρφωση, η κίνηση αυτή δείχνει τη δέσμευση της Ρωσίας για την αξιοποίηση των κρυπτονομισμάτων στο εξωτερικό εμπόριο.

Ποια κρυπτονομίσματα παρουσιάζουν υψηλές προοπτικές ανόδου αυτή τη στιγμή;

Οι δηλώσεις αυτές του Putin έστρεψαν αρκετά βλέμματα στο BTC και γενικά την αγορά κρυπτονομισμάτων. Εκτός από το Bitcoin πολλά ακόμη κρυπτονομίσματα φαίνεται να συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον, κάποια από τα οποία αναμένεται μάλιστα να σημειώσουν σημαντικές ανόδους στην τιμή τους. Δύο από τα νέα κρυπτονομίσματα στην αγορά τα οποία ξεχωρίζουν αυτή τη στιγμή, είναι το Wall Street Pepe ($WEPE) και το Best Wallet Token ($BEST).

Wall Street Pepe ($WEPE)

Το Wall Street Pepe ($WEPE) αποτελεί ένα νέο meme coin που συνδυάζει τον Pepe the Frog με την Wall Street στοχεύοντας να προσφέρει στους μικροεπενδυτές τα κατάλληλα εργαλεία για να ανταγωνιστούν τους μεγάλους παίκτες της αγοράς. Από την έναρξη της προπώλησής του, το WEPE έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον, συγκεντρώνοντας πάνω από 1,3 εκατ. δολάρια. Μερικοί από τους λόγους της τεράστιας αυτής επιτυχίας είναι:

Memes : Το WEPE αξιοποιεί τη δημοτικότητα των meme coins και την αναγνωρισιμότητα του Pepe the Frog, προσελκύοντας ένα ευρύ κοινό επενδυτών.

: Το WEPE αξιοποιεί τη δημοτικότητα των meme coins και την αναγνωρισιμότητα του Pepe the Frog, προσελκύοντας ένα ευρύ κοινό επενδυτών. Χρήσιμες λειτουργίες: Το έργο προσφέρει εργαλεία όπως σήματα συναλλαγών, παρέχοντας πραγματική αξία στους κατόχους του.

Το έργο προσφέρει εργαλεία όπως σήματα συναλλαγών, παρέχοντας πραγματική αξία στους κατόχους του. Επιθετικό μάρκετινγκ : Ένα σημαντικό ποσοστό των tokenomics έχει δεσμευτεί για την προώθηση του token, αυξάνοντας την προβολή και την απήχησή του στην αγορά.

: Ένα σημαντικό ποσοστό των tokenomics έχει δεσμευτεί για την προώθηση του token, αυξάνοντας την προβολή και την απήχησή του στην αγορά. Ανταμοιβές staking: Με υψηλές αποδόσεις μέσω του πονταρίσματος, το Wall Street Pepe επιτρέπει στους επενδυτές να κερδίζουν παθητικό εισόδημα πριν από την επίσημη κυκλοφορία του token

Οι ανωτέρω παράγοντες, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ζήτηση για καινοτόμα και διασκεδαστικά meme coins, καθιστούν το WEPE μια πολλά υποσχόμενη επένδυση με εξαιρετικές προοπτικές ανόδου.

Αγορά $WEPE στην προπώληση

Best Wallet Token ($BEST)

Το Best Wallet Token ($BEST) είναι ένα νέο κρυπτονόμισμα το οποίο κυκλοφορεί από το κορυφαίο πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων Best Wallet. Η προπώληση του Token πραγματοποιεί μια εξαιρετική πορεία, με τα κεφάλαια ήδη να έχουν ξεπεράσει τα 2,5 εκατ. δολάρια.

Ο βασικότερος λόγος της αυξημένης αυτής ζήτησης κατά το presale του $BEST, είναι οι πολλαπλές χρησιμότητες που προσφέρει. Μερικές από τις βασικότερες είναι:

Μειωμένα τέλη συναλλαγών : Οι κάτοχοι του $BEST Token απολαμβάνουν χαμηλότερες χρεώσεις για τις συναλλαγές τους μέσω του Best Wallet.

: Οι κάτοχοι του $BEST Token απολαμβάνουν χαμηλότερες χρεώσεις για τις συναλλαγές τους μέσω του Best Wallet. Αυξημένες ανταμοιβές staking : Με το staking του $BEST, οι χρήστες λαμβάνουν υψηλότερες αποδόσεις πονταρίσματος.

: Με το staking του $BEST, οι χρήστες λαμβάνουν υψηλότερες αποδόσεις πονταρίσματος. Πρόσβαση σε προπωλήσεις νέων tokens : Μέσω του εργαλείου "Upcoming Tokens" στο Best Wallet, οι κάτοχοι του $BEST αποκτούν αποκλειστική πρόσβαση σε προπωλήσεις νέων projects, αυξάνοντας τις πιθανότητές τους να εντοπίσουν τα πιο κερδοφόρα κρυπτονομίσματα.

: Μέσω του εργαλείου "Upcoming Tokens" στο Best Wallet, οι κάτοχοι του $BEST αποκτούν αποκλειστική πρόσβαση σε προπωλήσεις νέων projects, αυξάνοντας τις πιθανότητές τους να εντοπίσουν τα πιο κερδοφόρα κρυπτονομίσματα. Δικαίωμα συμμετοχής στη διακυβέρνηση : Οι κάτοχοι του Best Wallet Token μπορούν να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων για το οικοσύστημα του Best Wallet, συμβάλλοντας στη μελλοντική του ανάπτυξη.

: Οι κάτοχοι του Best Wallet Token μπορούν να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων για το οικοσύστημα του Best Wallet, συμβάλλοντας στη μελλοντική του ανάπτυξη. Ανταμοιβές από συνεργασίες iGaming: Τέλος, το Best Wallet Token παρέχει στους κατόχους του και μοναδικά προνόμια σε συνεργαζόμενες πλατφόρμες iGaming, όπως δωρεάν περιστροφές, lootboxes και μειωμένες χρεώσεις αναλήψεων.

Αγορά $BEST στην προπώληση

Το κείμενο είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως επενδυτική πρόταση. Δεν εκφράζει την προσωπική γνώμη του γράφοντος, της συντακτικής ομάδας ή του ιστότοπου εν γένει. Οποιαδήποτε επένδυση ή συναλλαγή εμπεριέχει ρίσκο, οι προηγούμενες τυχόν αποδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση για μελλοντικές αποδόσεις.