Επίδομα Παιδιού: Συμπληρωματική πληρωμή σε σχεδόν 50.000 δικαιούχους την Παρασκευή

Snapshot Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει 7,7 εκατ. ευρώ σε 49.545 δικαιούχους ως συμπληρωματική πληρωμή του Επιδόματος Παιδιού την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.

Το συνολικό ποσό της τέταρτης δόσης του επιδόματος ανέρχεται σε 78,26 εκατ. ευρώ.

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 623.255 αιτήσεις, από τις οποίες 494.788 έχουν εγκριθεί και 124.155 απορριφθεί.

Ο αριθμός των τέκνων που αντιστοιχούν στις εγκεκριμένες αιτήσεις φτάνει τα 852.024.

Η υποβολή νέων αιτήσεων ή τροποποιήσεων θα είναι δυνατή έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, ώρα 18:00. Snapshot powered by AI

Συμπληρωματική πληρωμή του Επιδόματος Παιδιού (Α21) αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, όπως ενημέρωσε ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής μηχανογραφικής διαδικασίας ελέγχου και εκκαθάρισης του συνόλου των υποβληθεισών αιτήσεων, αναμένεται να καταβληθεί το επίδομα σε 49.545 δικαιούχους που είχαν υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση.

Το ποσό της συμπληρωματικής επιδότησης ανέρχεται σε 7.671.724,02 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό του επιδόματος τέταρτης (4ης) δόσης ανέρχεται σε 78.256.511,17 ευρώ.

Μετά και την ολοκλήρωση της συμπληρωματικής πληρωμής της 4ης Δόσης του Επιδόματος παιδιού, τα σχετικά στοιχεία για το 2026 μέχρι σήμερα, διαμορφώνονται ως εξής:

Συνολικό πλήθος υποβληθεισών αιτήσεων: 623.255

Συνολικό πλήθος εγκεκριμένων αιτήσεων: 494.788

Συνολικό πλήθος απορρίψεων: 124.155

Συνολικό πλήθος αιτήσεων προς περαιτέρω έλεγχο: 4.312

Ο συνολικός αριθμός των τέκνων που αντιστοιχούν στις εγκεκριμένες αιτήσεις ανέρχεται σε 852.024

Ο ΟΠΕΚΑ συνεχίζει τη διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων που βρίσκονται σε έλεγχο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους. Όσες από αυτές εγκριθούν, θα συμπεριληφθούν στην πληρωμή Νοεμβρίου 2026.

Η εφαρμογή θα παραμείνει στη διάθεση των πολιτών για υποβολή νέων αιτήσεων ή τροποποίηση των υφιστάμενων μέχρι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 18:00.

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