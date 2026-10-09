Κομισιόν: Εγκρίθηκε το ελληνικό αίτημα για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής

Snapshot Η Κομισιόν ενέκρινε το ελληνικό αίτημα για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής.

Η ρήτρα αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα και έχει μεγάλη πολιτική και οικονομική σημασία.

Η ενεργειακή ρήτρα επιτρέπει επενδύσεις για μείωση του κόστους ενέργειας και ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας.

Η Ελλάδα διατηρεί τη δυνατότητα στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων σε έκτακτες συνθήκες.

Η απόφαση ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη και την οικονομική της ασφάλεια. Snapshot powered by AI

Την ικανοποίησή του για την έγκριση από την Κομισιόν, του ελληνικού αιτήματος για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Η σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής, που αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα, έχει ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία», σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης και συνέχισε:

«Επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα, που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων».

«Η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής μάς επιτρέπει να προχωρήσουμε σε κρίσιμες επενδύσεις που θα μειώσουν το κόστος της ενέργειας, θα ενισχύσουν την ενεργειακή μας αυτονομία και θα περιορίσουν την εξάρτησή μας από διεθνείς κρίσεις. Ταυτόχρονα, διατηρούμε τη δυνατότητα να στηρίζουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις όποτε οι συνθήκες το απαιτούν», τόνισε και συνέχισε:

«Αυτή είναι η Ελλάδα που χτίζουμε. Με ισχυρή φωνή στην Ευρώπη, δυναμική οικονομία και μεγαλύτερη ασφάλεια για την κοινωνία».

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