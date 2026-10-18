Επιστροφή ενοικίου: Αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

Snapshot Η επιστροφή ενοικίου για το 2026 θα καταβληθεί έως τις 30 Νοεμβρίου και αφορά μισθώσεις του 2025.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια έχουν διευρυνθεί, επιτρέποντας σε περισσότερα νοικοκυριά να δικαιούνται την ενίσχυση.

Το ποσό της επιστροφής αντιστοιχεί σε ένα δωδέκατο των ενοικίων που καταβλήθηκαν, με ανώτατο όριο 800 ευρώ για κύρια κατοικία και ξεχωριστή ενίσχυση για φοιτητική στέγη.

Εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν σε επιλέξιμες περιφέρειες μπορούν να λάβουν ενίσχυση έως δύο μηνιαία ενοίκια, ανεξάρτητα από τα γενικά κριτήρια.

Δεν απαιτείται αίτηση για την επιστροφή, αλλά οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν δηλώσει σωστά τον τραπεζικό τους λογαριασμό στην ΑΑΔΕ για την πίστωση των χρημάτων. Snapshot powered by AI

Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου του 2026, με την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης να έχει προγραμματιστεί έως τα τέλη Νοεμβρίου και τους δικαιούχους να περιμένουν την πίστωση των χρημάτων στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Το μέτρο αφορά ενοικιαστές κύριας και φοιτητικής κατοικίας, ενώ φέτος εφαρμόζονται διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερα νοικοκυριά να ενταχθούν στην ενίσχυση.

Η επιστροφή αντιστοιχεί, κατά κανόνα, σε ένα δωδέκατο των ενοικίων που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2025. Το ανώτατο ποσό για την κύρια κατοικία διαμορφώνεται στα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, ενώ ξεχωριστή ενίσχυση προβλέπεται και για τη φοιτητική στέγη.

Παράλληλα, ειδικό καθεστώς ισχύει για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια, οι οποίοι μπορούν να λάβουν ενίσχυση που αντιστοιχεί συνολικά σε δύο μηνιαία ενοίκια, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Πότε θα πληρωθεί η επιστροφή ενοικίου

Η καταβολή της επιστροφής ενοικίου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, που είναι η τελευταία ημέρα του μήνα. Η πληρωμή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο τελευταίο διάστημα του Νοεμβρίου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη νωρίτερη ημερομηνία πίστωσης για το σύνολο των δικαιούχων.

Τα χρήματα θα καταβληθούν εφάπαξ και απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η ενίσχυση αφορά τα μισθώματα που καταβλήθηκαν το προηγούμενο φορολογικό έτος, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι – Τα νέα εισοδηματικά κριτήρια

Σημαντική αλλαγή φέρνει η αύξηση των εισοδηματικών ορίων, τα οποία διευρύνθηκαν με νομοθετική ρύθμιση του 2026. Τα νέα όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Η αύξηση των εισοδηματικών ορίων εφαρμόζεται στην επιστροφή ενοικίου του 2026, που αφορά τις μισθώσεις του 2025.

Για παράδειγμα, ένα ζευγάρι με δύο παιδιά και ετήσιο εισόδημα 43.000 ευρώ μπορεί πλέον να πληροί το εισοδηματικό κριτήριο, καθώς το αντίστοιχο όριο έχει αυξηθεί στις 45.000 ευρώ.

Η τελική χορήγηση της ενίσχυσης εξαρτάται και από τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του μέτρου.

Τα περιουσιακά κριτήρια για την κύρια κατοικία

Εκτός από το εισόδημα, για την επιστροφή ενοικίου κύριας κατοικίας εξετάζεται και η αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, βάσει του ΕΝΦΙΑ.

Το όριο είναι 120.000 ευρώ για έναν άγαμο, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης και για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Έτσι, για ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά το περιουσιακό όριο διαμορφώνεται στις 140.000 ευρώ, ενώ για οικογένεια με δύο παιδιά φτάνει τις 180.000 ευρώ.

Για τη φοιτητική κατοικία δεν ισχύει περιουσιακό κριτήριο, παρά μόνο οι προβλεπόμενες εισοδηματικές προϋποθέσεις.

Πόσα χρήματα θα πάρουν οι δικαιούχοι

Το ποσό της επιστροφής υπολογίζεται με βάση το σύνολο των ενοικίων που δηλώθηκαν για το 2025. Στην πράξη, οι δικαιούχοι λαμβάνουν το ένα δωδέκατο της ετήσιας δαπάνης ενοικίου, δηλαδή ποσό που ισοδυναμεί με ένα μηνιαίο μίσθωμα, εφόσον κατέβαλαν το ίδιο ενοίκιο και τους 12 μήνες.

Ενδεικτικά:

Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική προϋπόθεση: η επιστροφή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δωδέκατο των ενοικίων που πράγματι καταβλήθηκαν.

Για παράδειγμα, μια οικογένεια με δύο παιδιά που πλήρωνε 600 ευρώ κάθε μήνα δεν θα λάβει 900 ευρώ, αλλά 600 ευρώ.

Σε περίπτωση που κάποιος νοίκιασε κατοικία για λιγότερους από 12 μήνες ή μετακόμισε μέσα στο 2025, η επιστροφή υπολογίζεται με βάση το σύνολο των μισθωμάτων που κατέβαλε κατά τη διάρκεια του έτους.

Τι ισχύει για τους φοιτητές

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και όσοι καταβάλλουν ενοίκιο για φοιτητική κατοικία. Η επιστροφή μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ ετησίως για κάθε επιλέξιμη φοιτητική κατοικία, ανάλογα με τα μισθώματα που καταβλήθηκαν.

Η συγκεκριμένη ενίσχυση είναι ανεξάρτητη από εκείνη που αφορά την κύρια οικογενειακή κατοικία, επομένως ένα νοικοκυριό μπορεί να δικαιούται επιστροφή και για τις δύο κατηγορίες.

Αν, για παράδειγμα, μια οικογένεια νοικιάζει κύρια κατοικία με μηνιαίο μίσθωμα 600 ευρώ και φοιτητικό σπίτι με ενοίκιο 400 ευρώ για ολόκληρο το έτος, η συνολική επιστροφή μπορεί να φτάσει τα 1.000 ευρώ, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια.

Σε περίπτωση που περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά χρησιμοποιούν το ίδιο φοιτητικό σπίτι, η ενίσχυση για τη συγκεκριμένη κατοικία καταβάλλεται μία φορά.

Ποιοι δικαιούνται επιστροφή δύο ενοικίων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η νέα πρόβλεψη για εργαζομένους που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Το μέτρο αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευτικών και υγειονομικών που μισθώνουν κατοικία σε επιλέξιμες περιοχές της ελληνικής περιφέρειας.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, καθώς και επιλέξιμο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό.

Για τις συγκεκριμένες κατηγορίες η οικονομική ενίσχυση μπορεί να αντιστοιχεί στα δύο δωδέκατα του ετήσιου μισθώματος, με βασικό ανώτατο όριο τα 1.600 ευρώ, το οποίο αυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Η συγκεκριμένη στήριξη δεν υπόκειται στα γενικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια της επιστροφής ενός ενοικίου. Το μέτρο εφαρμόζεται σε επιλέξιμες περιοχές εκτός της Περιφέρειας Αττικής, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, και εκτός της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Για όσους δικαιούνται παράλληλα και τη γενική επιστροφή ενός ενοικίου, τα ποσά συνυπολογίζονται, ώστε η συνολική ενίσχυση να αντιστοιχεί σε έως δύο ενοίκια και όχι σε τρία. Χρειάζεται αίτηση για την πληρωμή;

Για τη γενική επιστροφή ενοικίου δεν απαιτείται η υποβολή ξεχωριστής αίτησης. Η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί τις απαραίτητες διασταυρώσεις με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης, τις δηλωμένες μισθώσεις και τα υπόλοιπα δεδομένα που διαθέτει.

Οι δικαιούχοι, ωστόσο, πρέπει να έχουν δηλώσει σωστά τον τραπεζικό τους λογαριασμό IBAN, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πίστωση.

Η δήλωση ή ο έλεγχος του IBAN γίνεται μέσα από την ψηφιακή πύλη myAADE, στην ενότητα «Μητρώο & Επικοινωνία» και στη συνέχεια «Δήλωση Λογαριασμού IBAN».Αντίστοιχη δυνατότητα υπάρχει και μέσω της εφαρμογής myAADEapp.

Στις ειδικές περιπτώσεις που προβλέπει η σχετική απόφαση, όπως ορισμένες μισθώσεις χωρίς ηλεκτρονικό μισθωτήριο ή περιπτώσεις λανθασμένης εκκαθάρισης, είναι δυνατόν να απαιτηθεί υποβολή δικαιολογητικών μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου».

Τι πρέπει να προσέξουν οι ενοικιαστές

Ιδιαίτερη σημασία έχει η σωστή δήλωση των μισθωμάτων που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2025. Για τον υπολογισμό της επιστροφής λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του εντύπου Ε1, όπως είχαν διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου 2026. Αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν καταχωρίσει το συνολικό ποσό που πλήρωσαν για κύρια ή φοιτητική κατοικία και να έχουν δηλώσει σωστά τα στοιχεία της μίσθωσης.

Σε περίπτωση διαδοχικών μισθώσεων μέσα στο έτος, συνυπολογίζονται τα ποσά που καταβλήθηκαν για όλες τις επιλέξιμες κατοικίες. Όσοι διαπιστώσουν πρόβλημα με την καταβολή της ενίσχυσης μπορούν να απευθυνθούν στην ΑΑΔΕ για να ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης της περίπτωσής τους.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η υποχρεωτική τραπεζική καταβολή των ενοικίων έχει μετατεθεί για την 1η Ιουλίου 2027, γεγονός που δεν πρέπει να συγχέεται με την υποχρέωση δήλωσης IBAN για την είσπραξη της ενίσχυσης.

Διαβάστε επίσης