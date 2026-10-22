ΚΑΠ: Άνοιξαν οι αιτήσεις πληρωμής για έργα σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις και δάση

Μέσω του ΟΠΣΚΑΠ μπορούν πλέον να υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήματα πληρωμής για έργα εγγείων βελτιώσεων, προστασίας γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φυσικές καταστροφές και πρόληψης ή αποκατάστασης ζημιών σε δάση.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΚΑΠ: Άνοιξαν οι αιτήσεις πληρωμής για έργα σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις και δάση
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  • Άνοιξε η ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων πληρωμής μέσω του ΟΠΣΚΑΠ για έργα εγγείων βελτιώσεων, προστασίας γεωργικών εκμεταλλεύσεων και αποκατάστασης ζημιών σε δάση στο πλαίσιο της ΚΑΠ 2023-2027.
  • Η υποβολή αφορά τις παρεμβάσεις Π3-73-1.1, Π3-73-1.4 για έργα εγγείων βελτιώσεων, Π3-73-2.5 για προστασία από φυσικές καταστροφές και Π3-73-1.3 για δράσεις σε δασικές εκτάσεις.
  • Η απόφαση Α.1175/2026 της ΑΑΔΕ καθορίζει το πλαίσιο διοικητικού ελέγχου και πληρωμής των πράξεων, καλύπτοντας και πράξεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
  • Η νέα διαδικασία στοχεύει στη συνεχή χρηματοδότηση και ολοκλήρωση επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα χωρίς διακοπές.
  • Οι αιτήσεις πληρωμής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΟΠΣΚΑΠ.
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Τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων πληρωμής για τέσσερις παρεμβάσεις του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023-2027 έχουν πλέον οι ενδιαφερόμενοι, όπως ανακοίνωσαν το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η ΑΑΔΕ.

Η διαδικασία γίνεται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΟΠΣΚΑΠ) και αφορά έργα υποδομών και επενδύσεις που συνδέονται με τον πρωτογενή τομέα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, ενεργοποιείται η υποβολή αιτημάτων πληρωμής για τις παρεμβάσεις Π3-73-1.1 και Π3-73-1.4, οι οποίες αφορούν μεγάλα δημόσια έργα εγγείων βελτιώσεων.

Στη διαδικασία εντάσσεται επίσης η παρέμβαση Π3-73-2.5, που αφορά δημόσιες επενδύσεις για την προστασία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φυσικές καταστροφές και σχετίζεται με ανειλημμένες υποχρεώσεις.

Παράλληλα, αιτήματα πληρωμής μπορούν να υποβάλλονται και για την παρέμβαση Π3-73-1.3, η οποία καλύπτει δράσεις πρόληψης και αποκατάστασης ζημιών σε δασικές εκτάσεις από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς και δράσεις για τη διατήρηση των δασικών γενετικών πόρων.

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Πώς θα γίνεται η πληρωμή

Το πλαίσιο για τον διοικητικό έλεγχο και την πληρωμή των σχετικών πράξεων καθορίζεται με την απόφαση Α.1175/2026 του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β΄ 5459.

Η απόφαση δεν αφορά μόνο τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις της ΚΑΠ 2023-2027, αλλά και τις αντίστοιχες συνεχιζόμενες πράξεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Στο πεδίο εφαρμογής της περιλαμβάνονται ακόμη δαπάνες ενίσχυσης οι οποίες δεν είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση.

Στόχος της νέας διαδικασίας είναι να συνεχιστεί απρόσκοπτα η χρηματοδότηση και να ολοκληρωθούν οι σχετικές επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα αιτήματα πληρωμής τους μέσω της πλατφόρμας ΟΠΣΚΑΠ.

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