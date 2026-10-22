Αγροτικό πετρέλαιο: Από 1η Νοεμβρίου χωρίς ΕΦΚ και ΦΠΑ στην αντλία – Πώς θα λειτουργεί το myDiesel

Μέσω της νέας εφαρμογής myDiesel της ΑΑΔΕ θα γίνεται πλέον η αγορά πετρελαίου κίνησης από τους δικαιούχους αγρότες με τη φορολογική ελάφρυνση να εφαρμόζεται άμεσα κατά τον ανεφοδιασμό.

Γιάννης Φιλιππάκος

Αγροτικό πετρέλαιο: Από 1η Νοεμβρίου χωρίς ΕΦΚ και ΦΠΑ στην αντλία – Πώς θα λειτουργεί το myDiesel
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  • Από 1η Νοεμβρίου το πετρέλαιο κίνησης για αγρότες θα χορηγείται χωρίς ΕΦΚ και ΦΠΑ απευθείας στην αντλία μέσω της εφαρμογής myDiesel της ΑΑΔΕ.
  • Η εφαρμογή myDiesel είναι διαθέσιμη από 22 Οκτωβρίου μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE και θα λειτουργεί σε επόμενο στάδιο και σε κινητές συσκευές.
  • Τα πρατήρια καυσίμων πρέπει να εγγραφούν υποχρεωτικά στο myDiesel και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στο Μητρώο Πρατηρίων Δημόσιας Χρήσης της ΑΑΔΕ για να διαθέτουν πετρέλαιο με απαλλαγή.
  • Οι πρατηριούχοι θα λαμβάνουν αυτόματη επιστροφή του ΕΦΚ τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα μετά την επαλήθευση των παραστατικών πώλησης μέσω των συστημάτων myDATA ή eSend.
  • Προωθείται νομοθετική ρύθμιση για την επιστροφή και του ΦΠΑ στους πρατηριούχους, με τα ποσά ΕΦΚ και ΦΠΑ να είναι ακατάσχετα και μη συμψηφιστέα με οφειλές.
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Αλλάζει από την 1η Νοεμβρίου ο τρόπος με τον οποίο χορηγείται στους αγρότες η απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον αναλογούντα ΦΠΑ στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το νέο σύστημα απευθείας έκπτωσης στην αντλία.

Η διαδικασία προβλέπεται στην Κοινή Απόφαση Α.1224/2026, που υπογράφηκε από τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ.

Κεντρικό ρόλο στο νέο σύστημα θα έχει η ψηφιακή εφαρμογή myDiesel, μέσω της οποίας οι δικαιούχοι θα μπορούν να αγοράζουν το πετρέλαιο με τη φορολογική απαλλαγή ήδη υπολογισμένη στην τιμή, χωρίς να περιμένουν την εκ των υστέρων επιστροφή του ΕΦΚ.

Διαθέσιμη από σήμερα η εφαρμογή

Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη από την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, ενώ σε επόμενο στάδιο προβλέπεται να λειτουργήσει και σε κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ.

Το νέο σύστημα θα παρουσιαστεί την Πέμπτη από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά και τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή.

Τι πρέπει να κάνουν τα πρατήρια

Για να μπορούν να διαθέτουν από την 1η Νοεμβρίου πετρέλαιο στους δικαιούχους αγρότες με απαλλαγή από ΕΦΚ και ΦΠΑ, τα πρατήρια υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης θα πρέπει να εγγραφούν υποχρεωτικά στο myDiesel.

Προηγουμένως θα πρέπει να έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους στο Μητρώο Πρατηρίων Δημόσιας Χρήσης της ΑΑΔΕ.

Την περασμένη εβδομάδα εστάλησαν ενημερωτικά μηνύματα σε περίπου 450 πρατήρια στα οποία είχαν εντοπιστεί ελλείψεις ή εκκρεμότητες στα στοιχεία τους. Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των αρμόδιων υπουργείων και της ΑΑΔΕ, σχεδόν τα μισά έχουν ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες διορθώσεις.

Αυτόματη επιστροφή του φόρου στους πρατηριούχους

Για τους πρατηριούχους προβλέπεται αυτοματοποιημένη επιστροφή του ΕΦΚ τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.

Η επιστροφή θα γίνεται μετά την επαλήθευση των παραστατικών πώλησης μέσω των συστημάτων myDATA ή eSend της ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη ενέργεια από την πλευρά των πρατηρίων.

Παράλληλα, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση της ΑΑΔΕ, προωθεί νομοθετική ρύθμιση ώστε στους πρατηριούχους να επιστρέφεται και ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο ποσό του ΕΦΚ.

Με την ίδια διάταξη προβλέπεται ότι τα ποσά που θα επιστρέφονται για ΕΦΚ και ΦΠΑ θα είναι ακατάσχετα και δεν θα συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές.

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