Πόθεν Έσχες 2026: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής - Τι πρέπει να προσέξετε

Ποιοι υποχρεούνται να υποβάλουν Πόθεν Έσχες

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Πόθεν Έσχες 2026: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής - Τι πρέπει να προσέξετε
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  • Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων Πόθεν Έσχες 2026 λήγει την Τρίτη 3 Νοεμβρίου και η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας pothen.gr με κωδικούς Taxisnet.
  • Υποχρέωση υποβολής έχουν πολιτικά πρόσωπα, αιρετοί, δημόσιοι λειτουργοί και άλλες συγκεκριμένες κατηγορίες σύμφωνα με τον νόμο 5026/2023.
  • Η δήλωση περιλαμβάνει τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης και τη Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων, καλύπτοντας περιουσιακά στοιχεία του προηγούμενου έτους και επιπλέον υποχρεώσεις για συζύγους και ανήλικα τέκνα.
  • Οι υπόχρεοι πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα αυτόματα προσυμπληρωμένα στοιχεία και να συμπληρώσουν όσα λείπουν πριν την οριστικοποίηση της δήλωσης.
  • Διόρθωση στοιχείων μετά την υποβολή είναι δυνατή εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, αλλά δεν παρατείνει την αρχική προθεσμία υποβολής.
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Μέχρι την Τρίτη 3 Νοεμβρίου έχουν περιθώριο οι υπόχρεοι για να ολοκληρώσουν ηλεκτρονικά τη διαδικασία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων Πόθεν Έσχες 2026.

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Πριν από την οριστικοποίηση, απαιτείται προσεκτικός έλεγχος των στοιχείων που έχουν προσυμπληρωθεί, καθώς και συμπλήρωση όσων πληροφοριών δεν έχουν αντληθεί αυτόματα.

Ποιοι υποχρεούνται να υποβάλουν Πόθεν Έσχες

Η υποχρέωση αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων που κατέχουν θέσεις ή ιδιότητες στον δημόσιο, πολιτικό, δικαστικό και ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Στους υπόχρεους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πολιτικά πρόσωπα, αιρετοί, ορισμένες κατηγορίες δημοσίων λειτουργών και στελεχών, καθώς και επαγγελματίες που υπάγονται στις σχετικές διατάξεις.

Το ποιοι οφείλουν να υποβάλουν δήλωση καθορίζεται από τη συγκεκριμένη ιδιότητα κάθε προσώπου και τις προβλέψεις του νόμου 5026/2023.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και τη Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ), όπου προβλέπεται. Η δήλωση αφορά τα περιουσιακά στοιχεία του προηγούμενου έτους, ενώ ειδικές υποχρεώσεις προβλέπονται και για τους συζύγους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, καθώς και για τα ανήλικα τέκνα.

Πώς γίνεται η υποβολή

Οι υπόχρεοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της ιστοσελίδας www.pothen.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Στη συνέχεια, ελέγχουν τα διαθέσιμα στοιχεία και συμπληρώνουν τις απαιτούμενες πληροφορίες, ώστε να αποτυπώνεται με ακρίβεια η περιουσιακή τους κατάσταση.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα δεδομένα που αντλούνται αυτόματα από τράπεζες και άλλους φορείς. Η προσυμπλήρωση δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την ευθύνη να ελέγξει την ορθότητα και την πληρότητα της δήλωσης.

Όσα στοιχεία δεν έχουν μεταφερθεί ηλεκτρονικά πρέπει να συμπληρωθούν από τον ίδιο τον υπόχρεο, όπου απαιτείται.

Ποια στοιχεία χρειάζονται έλεγχο πριν από την οριστικοποίηση

Πριν από την οριστική υποβολή, οι υπόχρεοι θα πρέπει να διασταυρώσουν προσεκτικά τα στοιχεία που αφορούν:

  • Τραπεζικούς λογαριασμούς και καταθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών στους οποίους εμφανίζονται ως συνδικαιούχοι.
  • Επενδυτικά προϊόντα, όπως μετοχές, ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια.
  • Ακίνητη περιουσία, οχήματα και εταιρικές συμμετοχές.
  • Τραπεζικές θυρίδες και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο που υπάγεται στην υποχρέωση δήλωσης.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν ανακρίβειες ή παραλείψεις, θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις πριν από την οριστικοποίηση. Η ευθύνη για την πληρότητα και την ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων παραμένει στον υπόχρεο.

Τι ισχύει για τις διορθώσεις μετά την υποβολή

Μετά την υποβολή προβλέπεται δυνατότητα διόρθωσης στοιχείων, σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζει το ισχύον πλαίσιο.

Η δυνατότητα τροποποίησης, ωστόσο, δεν ισοδυναμεί με παράταση της αρχικής προθεσμίας. Για τον λόγο αυτό, οι υπόχρεοι καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία και να επιβεβαιώσουν ότι η δήλωσή τους έχει οριστικοποιηθεί επιτυχώς.

Η έγκαιρη υποβολή και ο προσεκτικός έλεγχος των στοιχείων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποφυγή παραλείψεων και προβλημάτων κατά τον έλεγχο των δηλώσεων.

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