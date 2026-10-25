Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Οι ημερομηνίες που οι δικαιούχοι θα δουν χρήματα

Η πρώτη πληρωμή έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ενώ η δεύτερη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου

Ζωή Μακρυγιάννη

Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Οι ημερομηνίες που οι δικαιούχοι θα δουν χρήματα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθούν σε δύο φάσεις, στις 26 και 29 Οκτωβρίου, με διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.
  • Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα μέσω ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή από 23 Οκτωβρίου για την πρώτη φάση και 27 Οκτωβρίου για τη δεύτερη, λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου.
  • Οι επικουρικές συντάξεις ιδιωτικού τομέα καταβάλλονται στις 26 Οκτωβρίου και οι επικουρικές Δημοσίου στις 29 Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να μην συμπίπτουν πάντα οι ημερομηνίες καταβολής κύριας και επικουρικής σύνταξης.
  • Οι δικαιούχοι μπορούν να ελέγξουν τα ποσά και τις κρατήσεις μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του eΕΦΚΑ στην ενότητα «Πληρωμές».
  • Δεν προβλέπεται νέα γενική αύξηση ή επιπλέον αναδρομικά για τις συντάξεις Νοεμβρίου 2026, καθώς η ανακοίνωση αφορά μόνο το χρονοδιάγραμμα τακτικών πληρωμών.
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Πλησιάζει η καταβολή των συντάξεων Νοεμβρίου 2026, με τον e-ΕΦΚΑ να έχει ήδη ανακοινώσει τις επίσημες ημερομηνίες πληρωμής.

Οι συντάξεις θα καταβληθούν σε δύο φάσεις, με βάση τον καθιερωμένο διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών. Η πρώτη πληρωμή έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ενώ η δεύτερη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου. Ωστόσο, οι ημερομηνίες αυτές δεν συμπίπτουν απαραίτητα με την πρώτη εμφάνιση των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Όπως συμβαίνει συνήθως, τα ποσά αναμένεται να είναι διαθέσιμα μέσω ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, με διαφοροποιήσεις ανάλογα με την τράπεζα. Ιδιαίτερη σημασία έχει φέτος και η αργία της 28ης Οκτωβρίου, η οποία παρεμβάλλεται ανάμεσα στις δύο επίσημες ημερομηνίες πληρωμής και επηρεάζει το πρακτικό χρονοδιάγραμμα πρόσβασης στα χρήματα.

Δύο ημερομηνίες πληρωμής

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, το πρόγραμμα καταβολής των συντάξεων Νοεμβρίου ακολουθεί τον διαχωρισμό μεταξύ των ασφαλισμένων των πρώην ταμείων μισθωτών και μη μισθωτών.

Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί ώστε οι δικαιούχοι να γνωρίζουν εκ των προτέρων πότε θα πραγματοποιηθεί η πίστωση, ανεξάρτητα από το ασφαλιστικό ταμείο από το οποίο προέρχεται η σύνταξή τους.

Η πρώτη μεγάλη καταβολή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου και αφορά τους συνταξιούχους των πρώην ταμείων μη μισθωτών, καθώς και συγκεκριμένες άλλες κατηγορίες δικαιούχων.

Ειδικότερα, την ημέρα αυτή θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ, στον ΟΓΑ και στο ΕΤΑΑ. Στην ίδια ημερομηνία εντάσσονται και όσοι λαμβάνουν κύρια σύνταξη που απονεμήθηκε μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, με βάση τον νόμο 4387/2016 και μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του φορέα.

Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει τόσο μισθωτούς όσο και μη μισθωτούς, με απονομή σύνταξης από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά. Επίσης, τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου θα καταβληθούν όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από το εάν οι δικαιούχοι προέρχονται από την κατηγορία των μισθωτών ή των μη μισθωτών.

Παρότι η επίσημη ημερομηνία είναι η Δευτέρα, τα χρήματα αναμένεται να αρχίσουν να εμφανίζονται στους λογαριασμούς από το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου.

Αυτό σημαίνει ότι αρκετοί συνταξιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα ανάληψης χρημάτων ήδη πριν από το τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα.

Η δεύτερη φάση των καταβολών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου. Την ημερομηνία αυτή θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών, μεταξύ των οποίων το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα ταμεία των τραπεζών, του ΟΤΕ και της ΔΕΗ.

Στη δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονται επίσης οι συνταξιούχοι των λοιπών εντασσόμενων ταμείων, όπως το ΤΣΕΑΠΓΣΟ και το ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, καθώς και του ΝΑΤ, του ΕΤΑΤ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Την ίδια ημέρα προγραμματίζεται η καταβολή τόσο των κύριων όσο και των επικουρικών συντάξεων του Δημοσίου.

Το ενδιαφέρον για αυτή την κατηγορία δικαιούχων επικεντρώνεται στην αργία της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου, εξαιτίας της οποίας τα χρήματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα μέσω των τραπεζών από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου. Με αυτόν τον τρόπο, αρκετοί συνταξιούχοι θα μπορούν να πραγματοποιήσουν αναλήψεις πριν από την επίσημη ημερομηνία καταβολής και χωρίς να χρειαστεί να περιμένουν να περάσει η εθνική εορτή.

Κύριες και επικουρικές συντάξεις: Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Ένα από τα συχνότερα ερωτήματα αφορά το εάν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις καταβάλλονται την ίδια ημέρα.

Το πρόγραμμα του Νοεμβρίου προβλέπει ότι όλες οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα θα πληρωθούν στις 26 Οκτωβρίου, ενώ οι επικουρικές του Δημοσίου στις 29 Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει ότι δεν συμπίπτει απαραίτητα η ημέρα καταβολής κύριας και επικουρικής σύνταξης για κάθε δικαιούχο του ιδιωτικού τομέα. Για παράδειγμα, ένας συνταξιούχος του πρώην ΙΚΑ μπορεί να δει την επικουρική σύνταξη να καταβάλλεται στην πρώτη φάση και την κύρια στη δεύτερη.

Επομένως, όσοι διαπιστώσουν ότι έχει πιστωθεί μόνο ένα από τα δύο ποσά δεν θα πρέπει να θεωρήσουν αυτομάτως ότι υπάρχει καθυστέρηση. Θα χρειαστεί πρώτα να ελέγξουν σε ποια ομάδα πληρωμής υπάγεται κάθε παροχή τους.

Πώς μπορούν να ελέγξουν το ποσό της σύνταξής τους

Οι συνταξιούχοι που επιθυμούν να ελέγξουν αναλυτικά την πληρωμή τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ψηφιακές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ. Μέσα από την ενότητα «Πληρωμές» του οργανισμού παρέχεται πρόσβαση στα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα κύριας και επικουρικής σύνταξης.

Στα ενημερωτικά σημειώματα αποτυπώνονται τα στοιχεία της καταβολής, οι προβλεπόμενες κρατήσεις και το τελικό πληρωτέο ποσό, επιτρέποντας στους δικαιούχους να ελέγξουν αναλυτικά τη σύνταξή τους. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν το ποσό που εμφανίζεται στον τραπεζικό λογαριασμό διαφέρει από εκείνο που ανέμενε ο συνταξιούχος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη σελίδα πληρωμών του e-ΕΦΚΑ.

Τι ισχύει για αυξήσεις και αναδρομικά

Οι ημερομηνίες των συντάξεων Νοεμβρίου έχουν πλέον οριστικοποιηθεί, ωστόσο η σχετική ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ αφορά αποκλειστικά το χρονοδιάγραμμα των τακτικών καταβολών. Δεν περιλαμβάνει νέα γενική αύξηση για τον Νοέμβριο ούτε ανακοινώνει πρόσθετη πληρωμή αναδρομικών σε όλους τους συνταξιούχους.

Συνεπώς, οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να συγχέουν την τακτική πίστωση της μηνιαίας σύνταξης με τυχόν ξεχωριστές διαδικασίες επανυπολογισμών, αναδρομικών ή άλλων οικονομικών ενισχύσεων, για τις οποίες απαιτούνται ειδικές ανακοινώσεις.

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