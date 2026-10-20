Συντάξεις: Αυξημένα ποσά από Νοέμβριο - Ποιες είναι οι προβλεπόμενες αυξήσεις της νέας χρονιάς

Snapshot Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί ενίσχυση 400 ευρώ σε συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Η ενίσχυση αφορά συνταξιούχους άνω των 65 ετών, συνταξιούχους λόγω θανάτου άνω των 60 ετών, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπεται αύξηση συντάξεων περίπου 2,8% για 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, με το τελικό ποσοστό να ανακοινώνεται τον Νοέμβριο.

Η αύξηση διαφέρει ανάλογα με το ύψος της σύνταξης και είναι μικτή, με το καθαρό ποσό να εξαρτάται από φορολογικές κρατήσεις.

Θα γίνει τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων από 1/1/2027, με αύξηση περίπου 10 ευρώ στο βασικό επίδομα. Snapshot powered by AI

Μέχρι τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό ποσό αύξησης στις συντάξεις, βάσει των ανακοινώσεων που έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί η ενίσχυση που είχε ανακοινωθεί, αυξημένη στα 400 ευρώ, στην οποία δεν θα ισχύσουν περιουσιακά ή εισοδηματικά κριτήρια.

Η ενίσχυση προβλέπεται να δοθεί:

Σε συνταξιούχους ηλικίας 65 ετών και άνω. Για την πρώτη καταβολή, το ηλικιακό όριο θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Σε συνταξιούχους ηλικίας 60 ετών και άνω που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου — σύνταξη χηρείας — και δεν παίρνουν παράλληλα δική τους σύνταξη γήρατος.

Σε άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας, που λαμβάνουν τις προβλεπόμενες αναπηρικές συντάξεις ή προνοιακά επιδόματα.

Σε ανασφάλιστους υπερήλικες που λαμβάνουν τις σχετικές παροχές.

Αύξηση από τη νέα χρονιά

Με βάση το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού, η εκτιμώμενη αύξηση που θα δοθεί σε περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους διαμορφώνεται στο 2,8%. Τα ποσά θα ξεκινήσουν να καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2027, ενώ στους λογαριασμούς θα φανούν από τις τελευταίες μέρες του Δεκεμβρίου.

Το τελικό ποσοστό θα καθοριστεί τον Νοέμβριο, με την κατάθεση του οριστικού Προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι η αναπροσαρμογή κατά 2,8% μεταφράζεται σε διαφορετικά ποσά για κάθε συνταξιούχο, ανάλογα με τις σημερινές μικτές αποδοχές του:

Για μια κύρια σύνταξη 800 ευρώ , η μηνιαία αύξηση θα φτάσει τα 22,40 ευρώ, ανεβάζοντας το νέο μικτό ποσό στα 822,40 ευρώ.

, η μηνιαία αύξηση θα φτάσει τα 22,40 ευρώ, ανεβάζοντας το νέο μικτό ποσό στα 822,40 ευρώ. Στην περίπτωση σύνταξης 1.000 ευρώ , η αύξηση αντιστοιχεί σε 28 ευρώ τον μήνα, με τη νέα σύνταξη να διαμορφώνεται στα 1.028 ευρώ.

, η αύξηση αντιστοιχεί σε 28 ευρώ τον μήνα, με τη νέα σύνταξη να διαμορφώνεται στα 1.028 ευρώ. Αντίστοιχα, για σύνταξη 1.200 ευρώ, το μηνιαίο όφελος θα ανέλθει σε 33,60 ευρώ, ενώ για σύνταξη 1.500 ευρώ θα φτάσει τα 42 ευρώ, δηλαδή 504 ευρώ σε ετήσια βάση.

το μηνιαίο όφελος θα ανέλθει σε 33,60 ευρώ, ενώ για σύνταξη θα φτάσει τα 42 ευρώ, δηλαδή 504 ευρώ σε ετήσια βάση. Οι συνταξιούχοι με κύρια σύνταξη 2.000 ευρώ θα έχουν αύξηση 56 ευρώ τον μήνα, που αντιστοιχεί σε 672 ευρώ μικτά ετησίως.

Θα πρέπει, πάντως, να σημειωθεί ότι τα παραπάνω ποσά είναι μικτά. Το τελικό καθαρό όφελος που θα εμφανιστεί στον τραπεζικό λογαριασμό κάθε συνταξιούχου θα εξαρτηθεί από τη φορολογική παρακράτηση και τις υπόλοιπες προβλεπόμενες κρατήσεις.

Ενδεικτικά, για κύρια σύνταξη 1.000 ευρώ μικτά, η αύξηση των 28 ευρώ εκτιμάται ότι θα μεταφραστεί σε περίπου 22 ευρώ καθαρά τον μήνα, ανάλογα με τις επιμέρους κρατήσεις.

Στο νομοσχέδιο που θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως την 1η Νοεμβρίου περιλαμβάνεται και η τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων (1/1/2027).

Όσον αφορά την αύξηση στα αναπηρικά επιδόματα με βάση το ποσοστό του 2,8-2,9%, παράδειγμα με το βασικό επίδομα των 338 ευρώ έως 31/12, σημαίνει πως από την 1/1/2027 λόγω της τιμαριθμοποίησης των αναπηρικών επιδομάτων, θα αυξηθεί κατά 10 ευρώ καθαρά και θα φτάσει τα 348 ευρώ.

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