Συντάξεις: Αυξημένα ποσά από Νοέμβριο - Ποιες είναι οι προβλεπόμενες αυξήσεις της νέας χρονιάς

Έως τις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί το ποσό ενίσχυσης των 400 ευρώ

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Συντάξεις: Αυξημένα ποσά από Νοέμβριο - Ποιες είναι οι προβλεπόμενες αυξήσεις της νέας χρονιάς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί ενίσχυση 400 ευρώ σε συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.
  • Η ενίσχυση αφορά συνταξιούχους άνω των 65 ετών, συνταξιούχους λόγω θανάτου άνω των 60 ετών, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες.
  • Από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπεται αύξηση συντάξεων περίπου 2,8% για 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, με το τελικό ποσοστό να ανακοινώνεται τον Νοέμβριο.
  • Η αύξηση διαφέρει ανάλογα με το ύψος της σύνταξης και είναι μικτή, με το καθαρό ποσό να εξαρτάται από φορολογικές κρατήσεις.
  • Θα γίνει τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων από 1/1/2027, με αύξηση περίπου 10 ευρώ στο βασικό επίδομα.
Snapshot powered by AI

Μέχρι τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό ποσό αύξησης στις συντάξεις, βάσει των ανακοινώσεων που έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί η ενίσχυση που είχε ανακοινωθεί, αυξημένη στα 400 ευρώ, στην οποία δεν θα ισχύσουν περιουσιακά ή εισοδηματικά κριτήρια.

Η ενίσχυση προβλέπεται να δοθεί:

  • Σε συνταξιούχους ηλικίας 65 ετών και άνω. Για την πρώτη καταβολή, το ηλικιακό όριο θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.
  • Σε συνταξιούχους ηλικίας 60 ετών και άνω που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου — σύνταξη χηρείας — και δεν παίρνουν παράλληλα δική τους σύνταξη γήρατος.
  • Σε άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας, που λαμβάνουν τις προβλεπόμενες αναπηρικές συντάξεις ή προνοιακά επιδόματα.
  • Σε ανασφάλιστους υπερήλικες που λαμβάνουν τις σχετικές παροχές.

Αύξηση από τη νέα χρονιά

Με βάση το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού, η εκτιμώμενη αύξηση που θα δοθεί σε περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους διαμορφώνεται στο 2,8%. Τα ποσά θα ξεκινήσουν να καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2027, ενώ στους λογαριασμούς θα φανούν από τις τελευταίες μέρες του Δεκεμβρίου.

Το τελικό ποσοστό θα καθοριστεί τον Νοέμβριο, με την κατάθεση του οριστικού Προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι η αναπροσαρμογή κατά 2,8% μεταφράζεται σε διαφορετικά ποσά για κάθε συνταξιούχο, ανάλογα με τις σημερινές μικτές αποδοχές του:

  • Για μια κύρια σύνταξη 800 ευρώ, η μηνιαία αύξηση θα φτάσει τα 22,40 ευρώ, ανεβάζοντας το νέο μικτό ποσό στα 822,40 ευρώ.
  • Στην περίπτωση σύνταξης 1.000 ευρώ, η αύξηση αντιστοιχεί σε 28 ευρώ τον μήνα, με τη νέα σύνταξη να διαμορφώνεται στα 1.028 ευρώ.
  • Αντίστοιχα, για σύνταξη 1.200 ευρώ, το μηνιαίο όφελος θα ανέλθει σε 33,60 ευρώ, ενώ για σύνταξη 1.500 ευρώ θα φτάσει τα 42 ευρώ, δηλαδή 504 ευρώ σε ετήσια βάση.
  • Οι συνταξιούχοι με κύρια σύνταξη 2.000 ευρώ θα έχουν αύξηση 56 ευρώ τον μήνα, που αντιστοιχεί σε 672 ευρώ μικτά ετησίως.

Θα πρέπει, πάντως, να σημειωθεί ότι τα παραπάνω ποσά είναι μικτά. Το τελικό καθαρό όφελος που θα εμφανιστεί στον τραπεζικό λογαριασμό κάθε συνταξιούχου θα εξαρτηθεί από τη φορολογική παρακράτηση και τις υπόλοιπες προβλεπόμενες κρατήσεις.

Ενδεικτικά, για κύρια σύνταξη 1.000 ευρώ μικτά, η αύξηση των 28 ευρώ εκτιμάται ότι θα μεταφραστεί σε περίπου 22 ευρώ καθαρά τον μήνα, ανάλογα με τις επιμέρους κρατήσεις.

Στο νομοσχέδιο που θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως την 1η Νοεμβρίου περιλαμβάνεται και η τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων (1/1/2027).

Όσον αφορά την αύξηση στα αναπηρικά επιδόματα με βάση το ποσοστό του 2,8-2,9%, παράδειγμα με το βασικό επίδομα των 338 ευρώ έως 31/12, σημαίνει πως από την 1/1/2027 λόγω της τιμαριθμοποίησης των αναπηρικών επιδομάτων, θα αυξηθεί κατά 10 ευρώ καθαρά και θα φτάσει τα 348 ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ανήλικοι «υπάλληλοι» ΔΕΔΔΗΕ - Τρομοκρατούσαν 72χρονη και της άδειαζαν το σπίτι

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 21 Οκτωβρίου: Ποιοι συμμετέχουν - Από το βράδυ στήνουν σκηνές οι φοιτητές στο Σύνταγμα

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν είναι καλά και επιθεωρεί... παπούτσια - Η απάντηση του καθεστώτος στη φημολογία ότι είναι σε κώμα

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Αυξημένα ποσά από Νοέμβριο - Ποιες είναι οι προβλεπόμενες αυξήσεις της νέας χρονιάς

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Ταραχές στη Γαλλία: Ποιος είναι ο Πιέρ που έγινε σύμβολο αντίστασης ενάντια στις λεηλασίες - Βίντεο

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόλεμος κυβέρνησης – αντιπολίτευσης με φόντο τη Γαλλία: Η ατάκα Σδούκου στον Τσίπρα και η μάχη για το «μπάχαλο»

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Η μακρά ιστορία των διαδηλώσεων στη Γαλλία: Από τον Μάη του ’68, τα Κίτρινα Γιλέκα έως τη σημερινή έκρηξη

06:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ: Δοκιμασία στο Έτιχαντ κόντρα σε πληγωμένο μεγαθήριο - Η ώρα και το κανάλι

06:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: «Η αριστερά υποκινεί βίαιες διαδηλώσεις - Η Γαλλία πληρώνει την παράνομη μετανάστευση»

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Eurovision 2027: Επιστροφές, αποχωρήσεις και αλλαγές – Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 20 Οκτωβρίου

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε Παρίσι και άλλες πόλεις – Το «Acte II» φέρνει νέες κινητοποιήσεις το Σάββατο – Νέα επεισόδια σε Ιταλία, Αλβανία και Βέλγιο

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Ηλιόλουστος ο καιρός της Τρίτης – Νέα άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2026: Η ημερομηνία που πέφτει φέτος η «Μαύρη Παρασκευή» με τις μεγάλες προσφορές

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 20 Οκτωβρίου

04:34ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Αιφνιδιαστική επίσκεψη Χέγκσεθ και συνάντηση με Νετανιάχου λίγο πριν από τις εκλογές

04:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τρίτη 20 Οκτωβρίου

03:46ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις επίσημες αργίες μέχρι το τέλος του 2026 – Ποιες μέρες «πέφτουν»

03:22ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κυβερνοεπιθέσεις με AI: 1.200 εταιρικά sites στο στόχαστρο χάκερ – Παραβιάστηκαν πάνω από 100 με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αλεξανδρούπολη: Τιμάται με τον Αστυνομικό Σταυρό ο αρχιφύλακας που βούτηξε στη θάλασσα για να σώσει οδηγό ταξί

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

03:46ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις επίσημες αργίες μέχρι το τέλος του 2026 – Ποιες μέρες «πέφτουν»

18:08ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 21 Οκτωβρίου: Ποιοι απεργούν - Πού θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις

10:00ΥΓΕΙΑ

Πώς να σταματήσετε επιτόπου ένα επεισόδιο κολπικής μαρμαρυγής

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Ομόφωνα αθώοι ο πατέρας Αντώνιος και οι παιδαγωγοί της «Κιβωτού του Κόσμου»

05:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2026: Η ημερομηνία που πέφτει φέτος η «Μαύρη Παρασκευή» με τις μεγάλες προσφορές

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε Παρίσι και άλλες πόλεις – Το «Acte II» φέρνει νέες κινητοποιήσεις το Σάββατο – Νέα επεισόδια σε Ιταλία, Αλβανία και Βέλγιο

06:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ: Δοκιμασία στο Έτιχαντ κόντρα σε πληγωμένο μεγαθήριο - Η ώρα και το κανάλι

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικά πλάνα: Ελέφαντας σε αμόκ για 11 ώρες έσπειρε τον όλεθρο - Ποδοπάτησε τον οδηγό του

16:07ΕΛΛΑΔΑ

Daily Mail: «Πωλείται το Στρογγυλό έναντι 4,5 εκ ευρώ» - Αδιευκρίνιστο ποιος είναι ο πωλητής

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Καπετάνιος αποχαιρετά την τουριστική σεζόν με εντυπωσιακό ναυτικό χαιρετισμό

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Ταραχές στη Γαλλία: Ποιος είναι ο Πιέρ που έγινε σύμβολο αντίστασης ενάντια στις λεηλασίες - Βίντεο

22:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Αντί να ντρέπονται, εκδίδουν ανακριβείς και αστείες ανακοινώσεις

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Oικοδόμος πούλησε τα υπάρχοντά του και ταξίδεψε 2.000 χιλιόμετρα για τη «γυναίκα των ονείρων του», αλλά εκείνη ήταν ΑΙ

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Ο «καλός γείτονας» που βίαζε και σκότωνε γνωστές του – Το τέλος στο σπίτι του αφεντικού του

17:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Υπερυπολογιστής «Δαίδαλος»: 85,69 τετράκις εκατομμύρια πράξεις το δευτερόλεπτο - Τι αποκτά η Ελλάδα, πώς θα λειτουργεί και ποιοι θα τον χρησιμοποιούν - Οι τεράστιες δυνατότητές του στην AI εποχή

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Eύβοια: Μπαράζ διαρρήξεων σε καταστήματα εστίασης - Σπάνε βιτρίνες και αρπάζουν χρήματα

10:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι θα το λάβουν - Πότε θα γίνει η πληρωμή

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης σε πτήση: «Πιστέψαμε ότι ήρθε το τέλος» - Αεροσκάφος επέστρεψε 15 λεπτά μετά την απογείωση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ