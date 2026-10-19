e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε τουλάχιστον 83.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 23 Οκτωβρίου

Snapshot Από τις 19 έως τις 23 Οκτωβρίου 2026, θα καταβληθούν 71.780.000 ευρώ σε 83.420 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Στις 21 Οκτωβρίου, ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 15.200.000 ευρώ σε 30.300 δικαιούχους για παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, ασθένειας και ατυχήματος.

Από τις 19 έως τις 23 Οκτωβρίου, ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 16.500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για πληρωμές εφάπαξ.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και άλλα επιδόματα.

Επιπλέον, η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 1.000.000 ευρώ σε 1.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για προγράμματα απασχόλησης και 80.000 ευρώ σε 120 δικαιούχους για κοινωφελή προγράμματα. Snapshot powered by AI

Από τις 19 Οκτωβρίου έως τις 23 Οκτωβρίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 71.780.000 ευρώ σε 83.420 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

στις 21 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 15.200.000 ευρώ σε 30.300 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας) και

από τις 19 Οκτωβρίου έως τις 23 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 16.500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για πληρωμές εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

1.000.000 ευρώ σε 1.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

80.000 ευρώ σε 120 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

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