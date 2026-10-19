e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε τουλάχιστον 83.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 23 Οκτωβρίου

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.

Γιάννης Φιλιππάκος

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε τουλάχιστον 83.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 23 Οκτωβρίου
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  • Από τις 19 έως τις 23 Οκτωβρίου 2026, θα καταβληθούν 71.780.000 ευρώ σε 83.420 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
  • Στις 21 Οκτωβρίου, ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 15.200.000 ευρώ σε 30.300 δικαιούχους για παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, ασθένειας και ατυχήματος.
  • Από τις 19 έως τις 23 Οκτωβρίου, ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 16.500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για πληρωμές εφάπαξ.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και άλλα επιδόματα.
  • Επιπλέον, η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 1.000.000 ευρώ σε 1.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για προγράμματα απασχόλησης και 80.000 ευρώ σε 120 δικαιούχους για κοινωφελή προγράμματα.
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Από τις 19 Οκτωβρίου έως τις 23 Οκτωβρίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 71.780.000 ευρώ σε 83.420 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

  • στις 21 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 15.200.000 ευρώ σε 30.300 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας) και
  • από τις 19 Οκτωβρίου έως τις 23 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 16.500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για πληρωμές εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 80.000 ευρώ σε 120 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

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