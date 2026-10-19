ΕΝΦΙΑ 2026: Νέα εκκαθαριστικά με έκπτωση 50% για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς

Η ΑΑΔΕ προχώρησε σε νέα εκκαθάριση για 15.304 ιδιοκτήτες, με συνολική ελάφρυνση άνω των 806.000 ευρώ – Σε εξέλιξη συμψηφισμοί και επιστροφές φόρου.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΕΝΦΙΑ 2026: Νέα εκκαθαριστικά με έκπτωση 50% για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Η ΑΑΔΕ εξέδωσε νέα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ 2026 με 50% έκπτωση για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς, διορθώνοντας προηγούμενες παραλείψεις.
  • Η μείωση αφορά 15.304 ιδιοκτήτες και αντιστοιχεί σε συνολική ελάφρυνση 806.587,66 ευρώ.
  • Τα νέα εκκαθαριστικά αφορούν οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους πανελλαδικά και έως 1.700 σε συγκεκριμένες περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας.
  • Οι δικαιούχοι ενημερώνονται μέσω e-mail και της ψηφιακής τους θυρίδας στην πλατφόρμα myAADE, όπου μπορούν να δουν και να αποθηκεύσουν τα νέα εκκαθαριστικά.
  • Σε εξέλιξη βρίσκονται συμψηφισμοί και επιστροφές φόρου, με προϋπόθεση τη δήλωση έγκυρου ΙΒΑΝ στο μητρώο της ΑΑΔΕ.
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Νέα εκκαθαριστικά με μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ του 2026 αναρτήθηκαν από την ΑΑΔΕ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς, διορθώνοντας περιπτώσεις στις οποίες η έκπτωση δεν είχε χορηγηθεί κατά την κεντρική εκκαθάριση.

Η νέα εκκαθάριση αφορά 15.304 ιδιοκτησιακά δικαιώματα επί ακινήτων, με τη συνολική ελάφρυνση για τους δικαιούχους να ανέρχεται στις 806.587,66 ευρώ, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται ήδη σχετικοί συμψηφισμοί και επιστροφές φόρου στους δικαιούχους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τα νέα εκκαθαριστικά εκδόθηκαν για φορολογουμένους που διόρθωσαν τον αριθμό παροχής ρεύματος της κατοικίας τους στη δήλωση ακινήτων Ε9 μετά την κεντρική εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ, καθώς και για όσους άλλους δεν είχε ταυτοποιηθεί τότε πλήρως η κύρια κατοικία τους.

Ειδικότερα, η διαδικασία αφορά 15.689 δικαιώματα επί κύριας κατοικίας 15.304 φυσικών προσώπων σε οικισμούς με πληθυσμό έως:

  • 1.500 κατοίκους σε όλη την επικράτεια, συμπεριλαμβανομένης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και εξαιρουμένων των υπόλοιπων οικισμών της Αττικής.
  • 1.700 κατοίκους στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και στους παραμεθόριους δήμους των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Ηπείρου.

Το συνολικό ποσό της μείωσης του φόρου ανέρχεται σε 806.587,66 ευρώ.

Πώς θα ενημερωθούν οι πολίτες

Οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν ειδοποίηση για την κοινοποίηση της νέας πράξης προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ μέσω e-mail και μέσω της προσωπικής τους θυρίδας «Τα Μηνύματά μου».

Μπορούν να δουν και να αποθηκεύσουν το νέο εκκαθαριστικό:

  • Στην ψηφιακή πύλη myAADE, στη διαδρομή: Εφαρμογές → Δημοφιλείς Εφαρμογές → Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ → Είσοδος στην εφαρμογή, επιλέγοντας «Έτος 2026».
  • Στην εφαρμογή myAADEapp → myWallet → ΕΝΦΙΑ → «+» → επιλέγοντας «2026».

Για τυχόν διαγραφές ή επιστροφές φόρων, οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE ή και μέσω του myAADEapp, στην επιλογή «Ο Λογαριασμός μου».

Σε εξέλιξη συμψηφισμοί και επιστροφές

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, συμψηφισμοί και επιστροφές βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της ερχόμενης εβδομάδας.

Προϋπόθεση για την επιστροφή χρημάτων είναι η δήλωση έγκυρου ΙΒΑΝ στο Μητρώο της ΑΑΔΕ, μέσω:

  • της ψηφιακής πύλης myAADE → Μητρώο & Επικοινωνία → Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ.
  • του myAADEapp → Στοιχεία Επικοινωνίας.

Πού μπορούν να απευθύνονται οι δικαιούχοι

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά στο 1521, τις εργάσιμες ημέρες, από τις 7:00 έως τις 20:00.
  • Ψηφιακά στο my1521, όλο το εικοσιτετράωρο, επιλέγοντας: Θέματα Φορολογίας Κεφαλαίου → Κατοχή Ακίνητης Περιουσίας → Δήλωση Ε9 και ΕΝΦΙΑ Φυσικών/Νομικών Προσώπων → Εκτύπωση πράξης Διοικητικού/Διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2014 και επόμενα, εφόσον έχουν εκδοθεί.

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