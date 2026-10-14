ΑΑΔΕ: «Δίχτυ» στο παράνομο εμπόριο όπλων - Κατασχέθηκαν 3.081 όπλα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Ο ακτινοσκοπικός έλεγχος αποκάλυψε ύποπτες περιοχές εντός εμπορευματοκιβωτίου

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ΑΑΔΕ: «Δίχτυ» στο παράνομο εμπόριο όπλων - Κατασχέθηκαν 3.081 όπλα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η ΑΑΔΕ κατέσχεσε 3.081 όπλα σε εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια ακτινοσκοπικού ελέγχου.
  • Το εμπορευματοκιβώτιο, με δηλωθέν εμπόρευμα «Γυαλιά ηλίου, χάντρες», προερχόταν από την Κίνα και είχε ως τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία.
  • Κατασχέθηκαν στιλέτα, μαχαίρια πεταλούδα, σπαθιά διαφόρων μεγεθών, σιδηρογροθιές και μαχαίρια καράμπιτ, που εμπίπτουν στον νόμο περί όπλων.
  • Η κατάσχεση έγινε με ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη της Εισαγγελέως Ποινικής Δίωξης.
  • Η ΑΑΔΕ συνεχίζει εντατικά τους ελέγχους για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και τη νομιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας.
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Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η ΑΑΔΕ, με τον εντοπισμό και την κατάσχεση 3.081 τεμαχίων στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, οι τελωνειακοί ελεγκτές του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του 1ου Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, κατά τη διενέργεια τακτικών δειγματοληπτικών ελέγχων, εντόπισαν ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο και προχώρησαν σε περαιτέρω εξέταση με το αυτοκινούμενο σύστημα X-Ray. Το κοντέινερ, με δηλωθέν εμπόρευμα «Γυαλιά ηλίου, χάντρες», είχε αφιχθεί από λιμένα της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία.

Ο ακτινοσκοπικός έλεγχος αποκάλυψε ύποπτες περιοχές εντός του εμπορευματοκιβωτίου. Στον καθολικό φυσικό έλεγχο που ακολούθησε, εντοπίστηκαν 24 χαρτοκιβώτια που περιείχαν συνολικά 3.081 τεμάχια όπλων.

Αναλυτικά κατασχέθηκαν:

  • 1.900 στιλέτα
  • 470 μαχαίρια-πεταλούδα
  • 300 σπαθιά (μήκος λάμας 45 εκατοστά)
  • 175 σπαθιά (μήκος λάμας 50 εκατοστά)
  • 120 σπαθιά (μήκος λάμας 42 εκατοστά)
  • 110 σιδηρογροθιές
  • 6 μαχαίρια-καράμπιτ (κυρτά μαχαίρια)

Τα παραπάνω είδη εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου περί όπλων και κατασχέθηκαν κατόπιν ενημέρωσης και σύμφωνης γνώμης της Εισαγγελέως Ποινικής Δίωξης.

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει εντατικά τους στοχευμένους ελέγχους στις εμπορευματικές ροές για τη διασφάλιση της νομιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας και την προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

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