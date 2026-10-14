ΑΑΔΕ: «Δίχτυ» στο παράνομο εμπόριο όπλων - Κατασχέθηκαν 3.081 όπλα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Snapshot Η ΑΑΔΕ κατέσχεσε 3.081 όπλα σε εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια ακτινοσκοπικού ελέγχου.

Το εμπορευματοκιβώτιο, με δηλωθέν εμπόρευμα «Γυαλιά ηλίου, χάντρες», προερχόταν από την Κίνα και είχε ως τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία.

Κατασχέθηκαν στιλέτα, μαχαίρια πεταλούδα, σπαθιά διαφόρων μεγεθών, σιδηρογροθιές και μαχαίρια καράμπιτ, που εμπίπτουν στον νόμο περί όπλων.

Η κατάσχεση έγινε με ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη της Εισαγγελέως Ποινικής Δίωξης.

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει εντατικά τους ελέγχους για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και τη νομιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Snapshot powered by AI

Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η ΑΑΔΕ, με τον εντοπισμό και την κατάσχεση 3.081 τεμαχίων στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, οι τελωνειακοί ελεγκτές του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του 1ου Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, κατά τη διενέργεια τακτικών δειγματοληπτικών ελέγχων, εντόπισαν ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο και προχώρησαν σε περαιτέρω εξέταση με το αυτοκινούμενο σύστημα X-Ray. Το κοντέινερ, με δηλωθέν εμπόρευμα «Γυαλιά ηλίου, χάντρες», είχε αφιχθεί από λιμένα της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία.

Ο ακτινοσκοπικός έλεγχος αποκάλυψε ύποπτες περιοχές εντός του εμπορευματοκιβωτίου. Στον καθολικό φυσικό έλεγχο που ακολούθησε, εντοπίστηκαν 24 χαρτοκιβώτια που περιείχαν συνολικά 3.081 τεμάχια όπλων.

Αναλυτικά κατασχέθηκαν:

1.900 στιλέτα

470 μαχαίρια-πεταλούδα

300 σπαθιά (μήκος λάμας 45 εκατοστά)

175 σπαθιά (μήκος λάμας 50 εκατοστά)

120 σπαθιά (μήκος λάμας 42 εκατοστά)

110 σιδηρογροθιές

6 μαχαίρια-καράμπιτ (κυρτά μαχαίρια)

Τα παραπάνω είδη εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου περί όπλων και κατασχέθηκαν κατόπιν ενημέρωσης και σύμφωνης γνώμης της Εισαγγελέως Ποινικής Δίωξης.

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει εντατικά τους στοχευμένους ελέγχους στις εμπορευματικές ροές για τη διασφάλιση της νομιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας και την προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

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