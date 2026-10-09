ΑΑΔΕ: Πρόστιμα ύψους 1,3 εκατ. ευρώ μετά από 11.000 ελέγχους στην αγορά μέσα στον Σεπτέμβριο

Snapshot Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στην αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας, παραβάσεων της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και διακίνησης προϊόντων απομίμησης.

Κατά τις ελεγκτικές δράσεις εντοπίστηκαν παραποιημένα προϊόντα, τα οποία κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν από τις αρμόδιες αρχές.

Οι έλεγχοι στοχεύουν στον περιορισμό αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και την προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικές ή παράνομες δραστηριότητες.

Η ελεγκτική δραστηριότητα θα συνεχιστεί με έμφαση στην επιβολή κυρώσεων και την περαιτέρω αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην αγορά. Snapshot powered by AI

Πρόστιμα συνολικού ύψους σχεδόν 1,3 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκαν τον Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο εκτεταμένων ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας και την αντιμετώπιση παραβατικών πρακτικών στην αγορά από την ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 11.000 έλεγχοι σε επιχειρήσεις και σημεία εμπορικής δραστηριότητας, με στόχο τον εντοπισμό φαινομένων αισχροκέρδειας, παραβιάσεων της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, αλλά και της διακίνησης προϊόντων απομίμησης.

Κατά τη διάρκεια των ελεγκτικών δράσεων εντοπίστηκαν παραποιημένα προϊόντα, ενώ σε περιπτώσεις όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε κατασχέσεις και καταστροφές ειδών που δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Οι έλεγχοι αποτελούν μέρος της προσπάθειας των αρμόδιων αρχών να περιορίσουν τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, να διασφαλίσουν την εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας της αγοράς και να προστατεύσουν τους καταναλωτές από παραπλανητικές ή παράνομες δραστηριότητες.