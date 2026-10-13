ΑΑΔΕ: Στο μικροσκόπιο 450 πρατηριούχοι που δεν έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους

Snapshot Η ΑΑΔΕ καλεί 450 πρατηριούχους να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στο Μητρώο Δεξαμενών μέχρι τις 19 Οκτωβρίου 2026.

Η μη συμμόρφωση με την επικαιροποίηση επιφέρει πρόστιμα έως 15.000 ευρώ.

Η επικαιροποίηση είναι απαραίτητη για την ένταξη των πρατηρίων στις νέες ψηφιακές εφαρμογές από 1η Νοεμβρίου 2026.

Οι νέες εφαρμογές επιτρέπουν την πώληση καυσίμων με απαλλαγή από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης σε αγρότες και διπλωμάτες. Snapshot powered by AI

Τους 450 πρατηριούχους που δεν έχουν ακόμη επικαιροποιήσει και οριστικοποιήσει τα στοιχεία των επιχειρήσεών τους στο Μητρώο Δεξαμενών καλεί η ΑΑΔΕ, αποστέλλοντας προσωπικά μηνύματα με τα οποία τους ζητά να συμμορφωθούν έως τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026.

Η φορολογική διοίκηση προειδοποιεί ότι η μη συμμόρφωση επισύρει πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν τα 15.000 ευρώ, ενώ η επικαιροποίηση των στοιχείων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των πρατηρίων στις νέες ψηφιακές εφαρμογές που θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου 2026, ώστε να διαθέτουν καύσιμα με πλήρη απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης σε δικαιούχους αγρότες και διπλωμάτες.

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