Μεγάλη επιχείρηση της ΑΑΔΕ στον Ασπρόπυργο: Κατασχέθηκαν 9.100 λίτρα καυσίμων και παραποιημένα IX

Snapshot Εξαρθρώθηκε οργανωμένο κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων, όπλων, λαθραίων προϊόντων και παραποιημένων οχημάτων στον Ασπρόπυργο με τέσσερις συλλήψεις.

Κατασχέθηκαν 9.100 λίτρα καυσίμων, 112 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων, οπλισμός, πυρομαχικά και πολλά οχήματα με ενδείξεις παραποίησης.

Διαπιστώθηκαν παραβάσεις στη λειτουργία της επιχείρησης στάθμευσης και σημαντικές απώλειες για το Δημόσιο λόγω μη καταβολής δασμών και φόρων.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για φοροδιαφυγή, λαθρεμπορία, παραποίηση οχημάτων και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό επιπλέον εμπλεκομένων και πιθανών διασυνδέσεων με άλλα κυκλώματα. Snapshot powered by AI

Σε μια σημαντική επιχείρηση για την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος λαθρεμπορίας προχώρησαν οι ελεγκτικές ομάδες ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ στον Ασπρόπυργο, αποκαλύπτοντας ένα εκτεταμένο δίκτυο παράνομων δραστηριοτήτων που φέρεται να εκτεινόταν σε διαφορετικούς εμπορικούς και επιχειρηματικούς τομείς.

Κατά τη διάρκεια συντονισμένων ελέγχων, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν μεγάλες ποσότητες καυσίμων, λαθραία προϊόντα, οχήματα με ενδείξεις παραποίησης, καθώς και οπλισμό και πυρομαχικά. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα.

Η επιχείρηση της ΑΑΔΕ στον Ασπρόπυργο

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ύστερα από αξιολόγηση πληροφοριών και διασταύρωση στοιχείων μέσω των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ. Στο πλαίσιο αυτό, μικτά κλιμάκια της ΔΕΟΣ διενήργησαν επιτόπιο έλεγχο σε επιχείρηση στάθμευσης οχημάτων στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Οι έρευνες που ακολούθησαν έφεραν στο φως σημαντικά ευρήματα, τα οποία ενισχύουν τις ενδείξεις για τη δράση οργανωμένου δικτύου με ευρύ πεδίο παράνομων δραστηριοτήτων.

Ειδικότερα, κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν:

112 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών, τύπου βότκας.

4 βυτιοφόρα οχήματα υγραερίου.

9.100 λίτρα καυσίμων, συγκεκριμένα πετρελαίου και βενζίνης.

1 ταινιόδρομος που συνδέεται με τη διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων και τσιγάρων.

1 πιστόλι διαμετρήματος 6 χιλιοστών.

89 φυσίγγια διαμετρήματος 9 χιλιοστών.

6 φορτηγά οχήματα με ενδείξεις παραποίησης.

2 φορτηγά τύπου van με ενδείξεις παραποίησης.

3 επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης με ενδείξεις παραποίησης.

1 περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα (κλαρκ).

1 παλετοφόρο.

Παραβάσεις στη λειτουργία της επιχείρησης και απώλειες για το Δημόσιο

Πέρα από τα κατασχεθέντα ευρήματα, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν παραβάσεις που σχετίζονται με την υποχρεωτική καταχώριση των οχημάτων στο ψηφιακό πελατολόγιο της επιχείρησης στάθμευσης.

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν έως τώρα σκιαγραφούν τη λειτουργία ενός οργανωμένου δικτύου με δραστηριότητα σε περισσότερους από έναν επιχειρηματικούς κλάδους, ενώ παράλληλα δημιουργούνται σοβαρές ενδείξεις για σημαντική απώλεια κρατικών εσόδων από τη μη καταβολή δασμών και φόρων.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα. Σε βάρος των εμπλεκομένων έχει σχηματιστεί δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει κατηγορίες για σοβαρά αδικήματα που αφορούν τη φοροδιαφυγή, τη λαθρεμπορία, την παραποίηση οχημάτων και την παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

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