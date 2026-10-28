Πόσα χρήματα θα πάρουν οι συνταξιούχοι το 2027 – Πότε καταβάλλεται το επίδομα των 400€

Snapshot Οι συντάξεις του 2027 θα αυξηθούν κατά 2,8% μεικτά και τα νέα ποσά θα καταβληθούν πριν από τα Χριστούγεννα μαζί με τις συντάξεις Ιανουαρίου.

Περίπου 671.586 παλιοί συνταξιούχοι που είχαν προσωπική διαφορά θα λάβουν ολόκληρη την αύξηση στη σύνταξή τους.

Η εθνική σύνταξη θα αυξηθεί από 446,87€ σε 459,38€ και η σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων από 418,94€ σε 430,67€.

Το επίδομα των 400€ θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου 2026 και θα αφορά όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, με αύξηση από 300 σε 400 ευρώ καθαρά.

Το επίδομα επεκτείνεται μόνιμα και θα καλύψει επιπλέον 270.000 δικαιούχους ηλικίας άνω των 65 ετών. Snapshot powered by AI

Αυξήσεις της τάξης του 2,8% (μεικτά) σχεδιάζονται για τις συντάξεις του 2027, με τα νέα ποσά να καταβάλλονται πριν από τα Χριστούγεννα, μαζί με τις συντάξεις Ιανουαρίου.

Για 671.586 παλιούς συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν μείνει με υπόλοιπο από την προσωπική διαφορά, θα δουν ολόκληρη την αύξηση στη σύνταξη.

Έτσι, θα διαμορφωθεί:

– Εθνική σύνταξη: 446,87€ -> 459,38€ (+12,51 €)

– Σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων: 418,94€ -> 430,67 € (+ 11,73 €)

Το επίδομα των 400€

Σε μία άλλη παρέμβαση, που αφορά την ετήσια οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων, από τον Νοέμβριο του 2026 το ποσό αυξάνεται από 300 σε 400 ευρώ καθαρά και επεκτείνεται σε μόνιμη βάση στο σύνολο των συνταξιούχων ηλικίας άνω των 65 ετών:

– Καταβολή: 30 Νοεμβρίου

– Δικαιούχοι: Όλοι άνω των 65 ετών (+270.000 δικαιούχοι)