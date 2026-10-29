On line αγορές εκτός ΕΕ: Πόσο ακριβαίνουν τα δέματα από 1η Νοεμβρίου

Ακριβότερες γίνονται από την 1η Νοεμβρίου οι ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή πρόσθετο τέλος 2 ευρώ ανά κατηγορία προϊόντων.

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On line αγορές εκτός ΕΕ: Πόσο ακριβαίνουν τα δέματα από 1η Νοεμβρίου
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  • Από 1η Νοεμβρίου 2026 επιβάλλεται πρόσθετο τέλος 2 ευρώ ανά κατηγορία προϊόντων για παραγγελίες από ηλεκτρονικά καταστήματα εκτός ΕΕ, επιπλέον του δασμού των 3 ευρώ.
  • Η νέα χρέωση αφορά κάθε διαφορετική κατηγορία προϊόντων σε μια παραγγελία και υπολογίζεται με βάση τις εγγραφές στην τελωνειακή διασάφηση.
  • Ο δασμός των 3 ευρώ ισχύει για αποστολές αξίας έως 150 ευρώ, ενώ το πρόσθετο τέλος εφαρμόζεται και σε παραγγελίες άνω των 150 ευρώ.
  • Το κόστος της νέας χρέωσης αρχικά επιβαρύνει τον εκτελωνιστή, αλλά μπορεί να μεταφερθεί στους καταναλωτές μέσω αυξημένων εξόδων ή τιμών.
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Nέα επιβάρυνση έρχεται να προστεθεί στον δασμό των 3 ευρώ που ισχύει από τον Ιούλιο, αυξάνοντας το κόστος για τους καταναλωτές που πραγματοποιούν παραγγελίες από ξένα ηλεκτρονικά καταστήματα εκτός κρατών-μελών της ΕΕ.

Από την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026 ενεργοποιείται πρόσθετο τέλος 2 ευρώ για κάθε διαφορετική κατηγορία εμπορευμάτων που περιλαμβάνεται σε μια παραγγελία από ηλεκτρονικό κατάστημα εκτός ΕΕ.

Η νέα χρέωση προστίθεται στον δασμό των 3 ευρώ, ο οποίος εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2026 στις αποστολές αξίας έως 150 ευρώ.

Το ύψος της επιβάρυνσης εξαρτάται από τη σύνθεση της παραγγελίας, καθώς λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των διαφορετικών κατηγοριών προϊόντων που δηλώνονται στο τελωνείο.

Πώς υπολογίζονται οι νέες χρεώσεις στα δέματα

Με βάση το νέο καθεστώς, οι καταναλωτές που παραγγέλνουν προϊόντα από ηλεκτρονικά καταστήματα τρίτων χωρών θα πρέπει να συνυπολογίζουν τις πρόσθετες τελωνειακές επιβαρύνσεις.

Για παράδειγμα, εάν μια παραγγελία αξίας έως 150 ευρώ περιλαμβάνει πέντε παντελόνια που υπάγονται στην ίδια κατηγορία, η συνολική χρέωση διαμορφώνεται στα 5 ευρώ.

Για παραγγελία με δύο διαφορετικές κατηγορίες εμπορευμάτων, όπως ένα ρούχο και ένα αξεσουάρ, το αρχικό δημοσίευμα αναφέρει συνολική επιβάρυνση 10 ευρώ.

Καθοριστικό στοιχείο για τον υπολογισμό είναι οι εγγραφές στην τελωνειακή διασάφηση. Αυτό σημαίνει ότι η χρέωση δεν συνδέεται αποκλειστικά με τον αριθμό των δεμάτων που παραλαμβάνει ο αγοραστής, αλλά με τον τρόπο ταξινόμησης των προϊόντων κατά τον εκτελωνισμό τους.

Τι ισχύει για παραγγελίες άνω των 150 ευρώ

Μια σημαντική διαφοροποίηση αφορά την αξία των αγορών. Ο δασμός των 3 ευρώ εφαρμόζεται στις αποστολές με δηλωμένη αξία έως 150 ευρώ.

Αντίθετα, το πρόσθετο τέλος των 2 ευρώ ανά κατηγορία προϊόντος προβλέπεται να επιβάλλεται και σε παραγγελίες που υπερβαίνουν το συγκεκριμένο χρηματικό όριο.

Επομένως, η νέα χρέωση δεν περιορίζεται στις αγορές μικρής αξίας, αλλά επεκτείνεται και σε ακριβότερες παραγγελίες από ηλεκτρονικά καταστήματα χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποιος επιβαρύνεται με το πρόσθετο τέλος

Η επιβολή της νέας χρέωσης αφορά αρχικά την εταιρεία ή τον φορέα που αναλαμβάνει τη διαδικασία εκτελωνισμού των εμπορευμάτων.

Ωστόσο, το σχετικό κόστος μπορεί να μεταφερθεί στον τελικό καταναλωτή, είτε μέσω αύξησης των μεταφορικών εξόδων είτε με ενσωμάτωσή του στην τιμή πώλησης.

Κατά συνέπεια, οι αλλαγές ενδέχεται να επηρεάσουν το συνολικό ποσό που καταβάλλουν οι καταναλωτές για τις διαδικτυακές αγορές τους από χώρες εκτός ΕΕ.

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