METLEN και Όμιλος Τσάκου: Έναρξη εργασιών για ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα

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METLEN και Όμιλος Τσάκου: Έναρξη εργασιών για ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στον Δομοκό η τελετή έναρξης εργασιών για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα, το οποίο αναπτύσσουν από κοινού η METLEN και ο Όμιλος Τσάκου.

Η εκδήλωση σηματοδότησε τη μετάβαση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο εταιρειών στο επόμενο, ουσιαστικό στάδιο της κατασκευής. Στην τελετή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ο Δήμαρχος Δομοκού, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και εκπρόσωποι θεσμικών και παραγωγικών φορέων.Το έργο περιλαμβάνει φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 251,9 MW, σε συνδυασμό με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας αναμενόμενης χωρητικότητας 375 MWh. Υλοποιείται μέσω κοινής εταιρείας ειδικού σκοπού, στην οποία ο Όμιλος Τσάκου συμμετέχει με ποσοστό 60% και η METLEN με 40%.

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Η METLEN έχει αναλάβει την κατασκευή του έργου, καθώς και την ενεργειακή και εμπορική διαχείριση της μονάδας. Το έργο αποτελεί μια επένδυση ιδιαίτερης σημασίας για τη Στερεά Ελλάδα και την ενεργειακή μετάβαση της χώρας, συνδυάζοντας σε μεγάλη κλίμακα την παραγωγή καθαρής ενέργειας με την αποθήκευση. Παράλληλα, δημιουργεί προοπτικές ανάπτυξης και ευρύτερα οφέλη για την περιοχή, με έμφαση στη διαρκή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες.

O Καπετάν Παναγιώτης Τσάκος, Ιδρυτής του Ομίλου Τσάκου, ανέφερε: «Σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα για όλους μας και για μένα ακόμα περισσότερο. Μια ημέρα που σηματοδοτεί την αρχή ενός σημαντικού έργου, αλλά και της προσφοράς μας ώστε να συμβάλλουμε, με τις δικές μας δυνάμεις, στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος για την πατρίδα μας. Ένα έργο που δεν αφορά μόνο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

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Αφορά την αξιοποίηση των φυσικών δυνατοτήτων της ελληνικής γης, την τεχνολογική πρόοδο, την ενεργειακή ασφάλεια και, κυρίως, την ευθύνη μας απέναντι στις επόμενες γενιές».Ο Νίκος Τσάκος, CEO της TEN Ltd. δήλωσε: «Στη ναυτιλία μάθαμε να μεταφέρουμε την ενέργεια από τη μία άκρη του κόσμου στην άλλη. Με τα πλοία του Ομίλου μας συμμετέχουμε εδώ και δεκαετίες σε αυτήν την παγκόσμια προσπάθεια. Μεταφέρουμε ενεργειακούς πόρους που κινούν την οικονομία, τροφοδοτούν τη βιομηχανία και στηρίζουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων. Με το έργο μας εδώ στο Δομοκό, κάνουμε ακόμη ένα βήμα.

Από τη μεταφορά της ενέργειας περνάμε και στη δημιουργία της. Από τη θάλασσα περνάμε στη γη. Από τα πλοία που μεταφέρουν την ενέργεια σε όλο τον κόσμο, σε έργα που αξιοποιούν τον ελληνικό ήλιο και αποθηκεύουν την ενέργεια για να είναι διαθέσιμη όταν την έχει ανάγκη η κοινωνία. Ταυτόχρονα, η συνεργασία μας με τον Όμιλο της METLEN αποτελεί ένα παράδειγμα του τι μπορεί να επιτύχει η σύμπραξη διεθνών ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν κοινές αξίες, τεχνογνωσία, εξωστρέφεια και προσφορά στον τόπο».

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Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Executive Chairman της METLEN, δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί τη μετάβαση από τον σχεδιασμό στην πράξη. Μαζί με τον Όμιλο Τσάκου προχωρούμε στην υλοποίηση μιας επένδυσης ιδιαίτερης σημασίας για το νέο ενεργειακό σύστημα της χώρας, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τη διεθνή εμπειρία της METLEN στην κατασκευή και διαχείριση σύνθετων ενεργειακών έργων. Ταυτόχρονα, θέλουμε το έργο αυτό να αναπτυχθεί σε στενή σύνδεση με την περιοχή και να δημιουργήσει ουσιαστική αξία για την τοπική κοινωνία και την ελληνική οικονομία».

Η έναρξη των εργασιών αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στη συνεργασία των δύο Ομίλων και ανοίγει τον δρόμο για την κατασκευή μιας ενεργειακής υποδομής νέας γενιάς, που θα συμβάλει στην ασφάλεια εφοδιασμού, στην ευελιξία του ηλεκτρικού συστήματος και στην περαιτέρω αξιοποίηση του δυναμικού των ΑΠΕ στην Ελλάδα. Αξιοποιώντας την αποδεδειγμένη διεθνή εμπειρία της στην υλοποίηση σύνθετων υβριδικών έργων που συνδυάζουν φωτοβολταϊκή παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας, η METLEN, μέσα από στρατηγικές συνεργασίες όπως αυτή με τον Όμιλο Τσάκου, ενισχύει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας, διαμορφώνοντας το Utility της επόμενης ημέρας.

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