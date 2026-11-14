Τέλη κυκλοφορίας: Πώς ενημερώνεστε για το ποσό - Τα πρόστιμα αν δεν πληρωθούν εγκαίρως

Μέχρι πότε πρέπει να πληρωθούν τα τέλη κυκλοφορίας

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Τέλη κυκλοφορίας: Πώς ενημερώνεστε για το ποσό - Τα πρόστιμα αν δεν πληρωθούν εγκαίρως
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  • Τα τέλη κυκλοφορίας του 2027 πρέπει να πληρωθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026 μέσω της πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ ή άλλων διαθέσιμων μεθόδων πληρωμής.
  • Η εκπρόθεσμη πληρωμή επιβαρύνεται με πρόστιμα που αυξάνονται σταδιακά από 25% τον Ιανουάριο 2027 έως 100% από την 1η Μαρτίου 2027.
  • Το ποσό των τελών κυκλοφορίας υπολογίζεται βάσει κυβισμού για οχήματα πριν την 31η Οκτωβρίου 2010 και βάσει εκπομπών CO₂ για νεότερα οχήματα, χωρίς αλλαγές για το 2027.
  • Οι ιδιοκτήτες μπορούν να θέσουν το όχημά τους σε ψηφιακή ακινησία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 για να αποφύγουν την καταβολή τελών, με την προϋπόθεση να μην κυκλοφορεί το όχημα εντός του έτους.
  • Το ειδοποιητήριο για τα τέλη κυκλοφορίας εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myCAR με ή χωρίς κωδικούς Taxisnet, χρησιμοποιώντας ΑΦΜ και αριθμό κυκλοφορίας.
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Αναρτημένα βρίσκονται στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2027 και οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών μπορούν να εισέλθουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή, να κατεβάσουν το έντυπο πληρωμής και να ενημερωθούν για το ποσό που αντιστοιχεί στο όχημά τους.

Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2027 λήγει την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2026. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να ολοκληρώσουν την πληρωμή έως τότε, ώστε να μην επιβαρυνθούν με πρόστιμο.

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, δεν προβλέπεται αυτόματη παράταση της προθεσμίας. Επομένως, όσοι καθυστερήσουν την εξόφληση θα κληθούν να καταβάλουν αυξημένο ποσό, ανάλογα με τον μήνα κατά τον οποίο θα πληρώσουν.

Οι τρόποι πληρωμής

Η εξόφληση των τελών μπορεί να πραγματοποιηθεί με περισσότερους από έναν τρόπους, ανάλογα με το τι εξυπηρετεί κάθε ιδιοκτήτη.

Συγκεκριμένα, οι διαθέσιμες επιλογές είναι:

  • Μέσω e-banking ή mobile banking, με τη χρήση του κωδικού RF που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο.
  • Με σάρωση του QR Code, εφόσον υποστηρίζεται από την εφαρμογή της τράπεζας.
  • Σε ΑΤΜ, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πληρωμής.
  • Σε τραπεζικό κατάστημα ή στα ΕΛΤΑ, με την προσκόμιση του ειδοποιητηρίου.

Καλό είναι οι ιδιοκτήτες να κρατούν το αποδεικτικό της συναλλαγής, μέχρι να εμφανιστεί η εξόφληση στο σύστημα της ΑΑΔΕ.

Τα πρόστιμα για την εκπρόθεσμη πληρωμή

Όσοι δεν εξοφλήσουν τα τέλη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026 θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα που αυξάνονται σταδιακά. Ειδικότερα, σύμφωνα με το ισχύον σύστημα, οι προσαυξήσεις διαμορφώνονται ως εξής:

  • Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026: Χωρίς πρόστιμο.
  • Τον Ιανουάριο 2027: Προσαύξηση 25%.
  • Τον Φεβρουάριο 2027: Προσαύξηση 50%.
  • Από την 1η Μαρτίου 2027: Προσαύξηση 100%.

Για παράδειγμα, εάν τα τέλη ενός οχήματος ανέρχονται σε 240 ευρώ, η πληρωμή τον Ιανουάριο θα διαμορφώσει τη συνολική οφειλή στα 300 ευρώ. Τον Φεβρουάριο το ποσό θα φτάσει τα 360 ευρώ, ενώ από την 1η Μαρτίου θα ανέλθει στα 480 ευρώ.

Για τα επιβατικά οχήματα με ετήσια τέλη κυκλοφορίας κάτω από 30 ευρώ προβλέπεται ελάχιστο πρόστιμο 30 ευρώ.

Κίνηση στον Κηφισό, μποτιλιάρισμα.

Πώς θα εκτυπώσετε το ειδοποιητήριο μέσω myCAR

Για την έκδοση του ειδοποιητηρίου, οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ και να συνδεθούν με τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet. Αφού επιλέξουν την ενότητα που αφορά τα τέλη κυκλοφορίας, θα μπορούν να εμφανίσουν το σχετικό έντυπο για το 2027 και να το αποθηκεύσουν ή να το εκτυπώσουν.

Η ίδια διαδικασία μπορεί να γίνει και χωρίς κωδικούς Taxisnet. Σε αυτή την περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος θα χρειαστεί να συμπληρώσει τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη, τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και να επιλέξει το έτος για το οποίο αναζητά το ειδοποιητήριο.

Πώς υπολογίζονται τα τέλη κυκλοφορίας του 2027

Το ποσό που θα κληθεί να πληρώσει κάθε ιδιοκτήτης εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του οχήματος και την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής του.

Για τα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά έως τις 31 Οκτωβρίου 2010, τα τέλη υπολογίζονται με βάση τον κυβισμό του κινητήρα. Για όσα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά από την 1η Νοεμβρίου 2010 και μετά, ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂), με διαφορετικές κλίμακες ανάλογα με την περίοδο πρώτης ταξινόμησης.

Για το 2027 δεν έχει ανακοινωθεί κάποια αλλαγή στις ισχύουσες κλίμακες, επομένως τα ποσά αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα. Το ακριβές ποσό για κάθε όχημα αναγράφεται στο ειδοποιητήριο της ΑΑΔΕ.

Πώς μπορείτε να αποφύγετε την πληρωμή

Οι ιδιοκτήτες που δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους το 2027 μπορούν να το θέσουν σε ψηφιακή ακινησία μέσω της πλατφόρμας myCAR. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη στην Εφορία για την παράδοση των πινακίδων, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Για να μην προκύψει υποχρέωση καταβολής των ετήσιων τελών κυκλοφορίας του 2027, η δήλωση ακινησίας θα πρέπει να έχει υποβληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Όσο το όχημα βρίσκεται σε καθεστώς ακινησίας, πρέπει να παραμένει στον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης που έχει δηλωθεί και δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί. Εάν ο ιδιοκτήτης θελήσει να το χρησιμοποιήσει ξανά μέσα στο 2027, μπορεί να προχωρήσει σε άρση της ακινησίας και να καταβάλει αναλογικά τέλη κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις.

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