Τέλη κυκλοφορίας 2027: Πλήρης οδηγός για τις προθεσμίες, τις πληρωμές και τις προσαυξήσεις

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν τις 31 Δεκεμβρίου

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Τέλη κυκλοφορίας 2027: Πλήρης οδηγός για τις προθεσμίες, τις πληρωμές και τις προσαυξήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας 2027 είναι διαθέσιμα στα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ και η πληρωμή πρέπει να γίνει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.
  • Οι ιδιοκτήτες μπορούν να εκδώσουν το ειδοποιητήριο μέσω της πλατφόρμας myCAR με κωδικούς Taxisnet ή μέσω ειδικής υπηρεσίας χωρίς κωδικούς, με χρήση ΑΦΜ και αριθμού κυκλοφορίας.
  • Η πληρωμή των τελών μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω e-banking ή mobile banking με κωδικό RF ή σάρωση QR code, χωρίς να απαιτείται η εκτύπωση του ειδοποιητηρίου.
  • Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής ενεργοποιείται κλιμακωτό πρόστιμο: 25% του ποσού τον Ιανουάριο, 50% τον Φεβρουάριο και 100% μετά το τέλος Φεβρουαρίου.
  • Οι ακριβείς καταληκτικές ημερομηνίες των σταδίων προστίμων θα επιβεβαιωθούν με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ και μπορεί να προσαρμοστούν αν η τελευταία ημέρα του μήνα δεν είναι εργάσιμη.
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Διαθέσιμα είναι πλέον στα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2027, με την εμπρόθεσμη πληρωμή τους να ολοκληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου 2026. Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το ποσό που αντιστοιχεί στο όχημά τους, να αποθηκεύσουν ή να εκτυπώσουν το σχετικό έντυπο και να προχωρήσουν στην εξόφληση κάνοντας χρήση του μοναδικού κωδικού πληρωμής RF.

Οι δύο τρόποι έκδοσης του ειδοποιητηρίου

Η πρόσβαση στο ειδοποιητήριο των τελών κυκλοφορίας πραγματοποιείται μέσω δύο εναλλακτικών επιλογών, διευκολύνοντας τους φορολογούμενους. Η πρώτη επιλογή αφορά τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet, μέσω της εισόδου στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ, όπου ο χρήστης επιλέγει την αντίστοιχη ενότητα των τελών κυκλοφορίας και ανοίγει το έντυπο του 2027. Η δεύτερη επιλογή δεν απαιτεί διαπιστευτήρια Taxisnet, καθώς ο ενδιαφερόμενος μπορεί να μεταβεί στην ειδική ανοιχτή υπηρεσία της ΑΑΔΕ, να συμπληρώσει τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη και τον αριθμό κυκλοφορίας όπως αναγράφεται στην άδεια του οχήματος, επιλέγοντας το έτος 2027 για την εκτύπωση.

Όσον αφορά την εξόφληση, αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω των εφαρμογών e-banking ή mobile banking με τη χρήση του κωδικού RF, ή εναλλακτικά με τη σάρωση του QR code, εφόσον η τραπεζική εφαρμογή υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία. Επισημαίνεται ότι για τις ηλεκτρονικές πληρωμές αρκεί η συγκράτηση των στοιχείων του ειδοποιητηρίου, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική εκτύπωσή του.

Το νέο σύστημα κλιμακωτών προστίμων

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής μετά την 31η Δεκεμβρίου 2026, ενεργοποιείται το νέο πλαίσιο υπολογισμού των προστίμων, το οποίο επιβάλλεται κλιμακωτά ανάλογα με τη χρονική καθυστέρηση.

Συγκεκριμένα, για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης καθώς και για τα δίκυκλα ή τρίκυκλα Ι.Χ., η καθυστέρηση κατά το πρώτο στάδιο, δηλαδή εντός του Ιανουαρίου, επιφέρει πρόστιμο ύψους 25% επί των ετήσιων τελών. Εάν η πληρωμή πραγματοποιηθεί κατά το δεύτερο στάδιο καθυστέρησης, εντός του Φεβρουαρίου, το πρόστιμο ανέρχεται στο 50% του αρχικού ποσού. Μετά τη λήξη και του δεύτερου σταδίου, η μερική ή ολική μη πληρωμή συνεπάγεται την επιβολή προστίμου ίσου με το 100% των ετήσιων τελών.

Για παράδειγμα, σε μια οφειλή τελών ύψους 240 ευρώ, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 60 ευρώ για καθυστέρηση τον Ιανουάριο και στα 120 ευρώ για καθυστέρηση τον Φεβρουάριο, ενώ αν επιβληθεί το πλήρες ισόποσο πρόστιμο μετά το πέρας της προθεσμίας, η συνολική επιβάρυνση για τον ιδιοκτήτη φτάνει τα 480 ευρώ. Σημειώνεται ότι οι ακριβείς καταληκτικές ημερομηνίες των σταδίων αναμένονται να επιβεβαιωθούν με σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, καθώς ενδέχεται να προσαρμοστούν στην περίπτωση που η τελευταία ημέρα του μήνα εμπίπτει σε μη εργάσιμη.

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