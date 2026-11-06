Τέλη κυκλοφορίας 2027: Πώς θα τα πληρώσετε - Τα πρόστιμα για όσους καθυστερήσουν

Snapshot Η εκτύπωση των ειδοποιητηρίων μπορεί να γίνει χωρίς κωδικούς TAXISnet μέσω της ειδικής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ ή με χρήση των κωδικών μέσω της πλατφόρμας myCAR.

Η πληρωμή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με κωδικό RF ή σάρωση QR Code, και η καθυστέρηση αυξάνει το ποσό των τελών έως και διπλασιασμό από τον Μάρτιο.

Υπάρχει η δυνατότητα ψηφιακής ακινησίας μέσω της πλατφόρμας myCAR, που επιτρέπει την αποφυγή πληρωμής των τελών για οχήματα που δεν χρησιμοποιούνται.

Η άρση της ακινησίας γίνεται με αναλογικά τέλη για προσωρινή κυκλοφορία, ενώ δεν υπάρχει σύστημα μηνιαίων δόσεων για τα τέλη κυκλοφορίας. Snapshot powered by AI

Αναρτημένα είναι τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2027, με τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών να καλούνται να τα εξοφλήσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, εφόσον δεν υπάρξει αλλαγή στην προθεσμία.

Όσοι καθυστερήσουν την πληρωμή θα βρεθούν αντιμέτωποι με κλιμακωτά πρόστιμα, τα οποία από τον Μάρτιο φτάνουν στο 100% του αρχικού ποσού.

Πώς εκτυπώνετε τα τέλη χωρίς TAXISnet

Οι οδηγοί μπορούν να κατεβάσουν το ειδοποιητήριο χωρίς κωδικούς TAXISnet, μέσω της ειδικής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ. Αρκεί να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

Συμπληρώνουν τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη.

Καταχωρίζουν τον αριθμό κυκλοφορίας.

Επιλέγουν το έτος 2027.

Πατούν «Εκτύπωση» για να αποθηκεύσουν το ειδοποιητήριο.

Εναλλακτικά, μέσω της πλατφόρμας myCAR, με χρήση των κωδικών TAXISnet, μπορούν να ενημερωθούν για τις οφειλές τους, να εκτυπώσουν τα τέλη, αλλά και να εκδώσουν βεβαίωση μη οφειλής.

Πώς γίνεται η πληρωμή και ποια είναι τα πρόστιμα

Η εξόφληση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω τραπεζικής εφαρμογής, με τη χρήση του κωδικού RF που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο. Διαθέσιμη είναι επίσης η πληρωμή μέσω σάρωσης του QR Code, όπου υποστηρίζεται.

Για όσους δεν πληρώσουν εγκαίρως, προβλέπονται οι ακόλουθες επιβαρύνσεις:

Έως 31 Δεκεμβρίου 2026: Χωρίς πρόστιμο.

Χωρίς πρόστιμο. Ιανουάριος 2027: Προσαύξηση 25%.

Προσαύξηση 25%. Φεβρουάριος 2027: Προσαύξηση 50%.

Προσαύξηση 50%. Από 1η Μαρτίου 2027: Πρόστιμο 100% επί των τελών.

Σε περίπτωση μη καταβολής ή μερικής εξόφλησης προβλέπεται επίσης πρόστιμο ίσο με το ύψος των τελών. Για οχήματα με ετήσια τέλη κάτω των 30 ευρώ, το πρόστιμο ορίζεται στα 30 ευρώ.

Πώς τα 240 ευρώ γίνονται 480 ευρώ

Η επιβάρυνση γίνεται πιο ξεκάθαρη μέσα από ένα παράδειγμα. Για ένα όχημα με τέλη κυκλοφορίας 240 ευρώ, η καθυστέρηση διαμορφώνει την οφειλή ως εξής:

Τον Ιανουάριο: 300 ευρώ συνολικά.

Τον Φεβρουάριο: 360 ευρώ συνολικά.

Από την 1η Μαρτίου: 480 ευρώ συνολικά.

Με άλλα λόγια, η εκπρόθεσμη πληρωμή από τον Μάρτιο οδηγεί σε διπλασιασμό του ποσού.

Ψηφιακή ακινησία και αναλογικά τέλη

Μέσω του myCAR υπάρχει και η δυνατότητα ψηφιακής ακινησίας για όσους δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους. Με την εμπρόθεσμη δήλωση και την τήρηση των προβλεπόμενων όρων, μπορούν να αποφύγουν την καταβολή των ετήσιων τελών.

Παράλληλα, προβλέπεται η άρση ακινησίας με αναλογικά τέλη, ώστε το όχημα να επανέλθει στην κυκλοφορία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η συγκεκριμένη επιλογή δεν αποτελεί σύστημα μηνιαίων δόσεων, αλλά αφορά αποκλειστικά οχήματα που έχουν δηλωθεί σε ακινησία.

Οι ιδιοκτήτες καλούνται να ελέγξουν εγκαίρως τα ειδοποιητήριά τους και να προγραμματίσουν την εξόφληση πριν από το τέλος του έτους, ώστε να αποφύγουν τις σημαντικές προσαυξήσεις.

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