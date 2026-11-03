Τέλη Κυκλοφορίας 2027: Στο myCar τα ειδοποιητήρια – Πότε λήγει η προθεσμία για την πληρωμή

Τσουχτερά τα πρόστιμα μετά τη λήξη της προθεσμίας, ενώ όπως και πέρυσι, τα ποσά παραμένουν αμετάβλητα

Γιάννης Φιλιππάκος

Τέλη Κυκλοφορίας 2027: Στο myCar τα ειδοποιητήρια – Πότε λήγει η προθεσμία για την πληρωμή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας 2027 είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ και η προθεσμία πληρωμής λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.
  • Τα ποσά των τελών κυκλοφορίας παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με πέρυσι.
  • Τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη καταβολή ανέρχονται σε 25% έως 31/1/2027, 50% έως τέλος Φεβρουαρίου 2027 και 100% από 1/3/2027 και μετά ή σε περίπτωση μερικής ή μη πληρωμής.
  • Η δήλωση ψηφιακής ακινησίας για το 2027 μπορεί να γίνει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 μέσω myCAR, απαλλάσσοντας το όχημα από τα τέλη κυκλοφορίας, με την προϋπόθεση ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί.
  • Η διαδικασία έκδοσης και πληρωμής των τελών γίνεται εύκολα μέσω της ιστοσελίδας myAADE, με ή χωρίς κωδικούς TAXISnet.
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Αναρτημένα ειναι τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2027 στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ.

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να μπουν με τους κωδικούς τους και να κατεβάσουν τον νέο λογαριασμό, με την προθεσμία πληρωμής να λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Οι υπόχρεοι ιδιοκτήτες των οχημάτων, μπορούν να ενημερωθούν για τους κωδικούς και τα ποσά πληρωμής μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr):

  • στην πλατφόρμα myCAR, με χρήση κωδικών TAXISnet, στη διαδρομή: myAADE > Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Οχήματα > myCAR > Είσοδος στην Εφαρμογή > Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων > Ειδοποιητήρια Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων,
  • χωρίς κωδικούς TAXISnet, στη διαδρομή: myAADE > Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Οχήματα > Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet > Είσοδος στην Εφαρμογή, καταχωρώντας τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

Επίσης οι φορολογούμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τους κωδικούς πληρωμής και μέσω του myAADEapp, στην επιλογή myWallet > Τέλη Κυκλοφορίας.

Πώς θα εκδώσετε τα τέλη κυκλοφορίας 2026

Η διαδικασία είναι απλή και ολοκληρώνεται σε τέσσερα βήματα:

  • Μεταβείτε στη σελίδα myAADE.
  • Επιλέξτε: Ψηφιακές υπηρεσίες > myCAR > Οχήματα > Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet.
  • Συμπληρώστε ΑΦΜ, αριθμό κυκλοφορίας και το έτος τελών κυκλοφορίας.
  • Εκτυπώστε το ειδοποιητήριο και ακολουθήστε τις οδηγίες πληρωμής.

Η προθεσμία έγκαιρης πληρωμής ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2025, χωρίς καμία παράταση έως αυτή τη στιγμή.

Τα πρόστιμα

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το νόμο, προβλέπεται πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής:

  • είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ποσού των Τελών Κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως τις 31/1/2027,
  • πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού των Τελών Κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί εντός του Φεβρουαρίου 2027,
  • ισόποσο των Τελών Κυκλοφορίας, σε περίπτωση:
    - εξόφλησης από την 1/3/2027 και μετέπειτα ή
    - μερικής εξόφλησης ή μη εξόφλησης των Τελών Κυκλοφορίας έτους 2027.

Ακινησία

Όσοι δεν θα χρησιμοποιήσουν το όχημά τους το 2027 μπορούν να το δηλώσουν σε ψηφιακή ακινησία μέσω myCAR έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί πριν από την έναρξη του ημερολογιακού έτους, ώστε το όχημα να απαλλαγεί από τα τέλη κυκλοφορίας του 2027.

Η ακινησία δηλώνεται ηλεκτρονικά, χωρίς κατάθεση φυσικών πινακίδων σε ΔΟΥ, με την προϋπόθεση ότι το όχημα δεν θα κυκλοφορήσει.

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