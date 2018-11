Σεντένο: Είχα καλή ανταλλαγή απόψεων με τον Τσακαλώτο

«Συναντήθηκα σήμερα με τον Έλληνα ΥπΟΙΚ Ευ. Τσακαλώτο» ανέφερε ο κ. Σεντένο με ανάρτηση στο Τwitter. «Είχαμε καλή ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα θέματα της ατζέντας του Eurogroup».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της συνεδρίασης του συμβουλίου υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ecofin) .

