Σχολεία: Πού δεν θα γίναι μάθημα σήμερα λόγω κακοκαιρίας

Snapshot Στη Ρόδο, όλα τα σχολεία, παιδικοί σταθμοί, ειδικά σχολεία και εκπαιδευτικές δομές παραμένουν κλειστά λόγω κακοκαιρίας.

Στην Εύβοια, οι δευτεροβάθμιες σχολικές μονάδες στους Δήμους Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και Διρφύων – Μεσσαπίων δεν λειτουργούν σήμερα.

Η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται μέσω τηλεκπαίδευσης όπου είναι εφικτό, εξασφαλίζοντας τη συνέχιση των μαθημάτων χωρίς φυσική παρουσία.

Η επαναλειτουργία των σχολείων θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και την εκτίμηση των ζημιών.

Η αναστολή λειτουργίας αποσκοπεί στην προστασία της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών. Snapshot powered by AI

Συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων σε περιοχές της Ρόδου και της Εύβοιας λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας, με στόχο την προστασία της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών.

Σε πολλές σχολικές βαθμίδες προβλέπεται η διεξαγωγή μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας χωρίς φυσική παρουσία στις σχολικές αίθουσες.

Κλειστά σχολεία και δομές στη Ρόδο

Με απόφαση του δημάρχου Ρόδου, όλα τα σχολεία, ανεξαρτήτως βαθμίδας, παραμένουν κλειστά, ενώ η αναστολή επεκτείνεται και στους παιδικούς σταθμούς, τα ειδικά σχολεία καθώς και στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης.

Επιπλέον, δεν λειτουργούν αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλες δημοτικές εκπαιδευτικές δομές, προκειμένου να περιοριστούν τυχόν κίνδυνοι από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Αναστολή λειτουργίας σχολείων στην Εύβοια

Στην Εύβοια, οι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας παραμένουν κλειστές, ενώ στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων αποφασίστηκε η συνέχιση της αναστολής λειτουργίας για σήμερα. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού, καθώς η περιοχή επηρεάζεται από την κακοκαιρία.

Η αναστολή λειτουργίας των σχολείων δεν σημαίνει απώλεια μαθημάτων, καθώς όπου είναι εφικτό, τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω πλατφορμών τηλεκπαίδευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Η εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και η εκτίμηση των ζημιών θα καθορίσουν τον χρόνο επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων, με κύριο μέλημα την ασφαλή επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στις σχολικές αίθουσες.