Εντός Ύλης - Νίκος Δρόσος: Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός στη σύγχρονη εποχή

Ένα σύγχρονο, ενημερωτικό και ανθρώπινο video podcast για νέους, γονείς και επαγγελματίες που ψάχνουν τον δρόμο τους στην εκπαίδευση και την καριέρα. Με οικοδεσπότες τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού του Career Gate, Κωστή Κατσανέβα και Θανάση Λέλε, κάθε επεισόδιο φωτίζει επιλογές, ανατρέπει στερεότυπα και προσφέρει πρακτικές συμβουλές για σπουδές, καριέρα και μέλλον.

Καλεσμένος μας ο Δρ. Νίκος Δρόσος, Αναπληρωτής Καθηγητής Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον χώρο της επαγγελματικής συμβουλευτικής. Μιλάμε για την προσωπική και επιστημονική του διαδρομή, για όσα τον οδήγησαν να ασχοληθεί με τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και για τις αλλαγές που έχει παρατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια στις ανάγκες των ανθρώπων που αναζητούν καθοδήγηση για τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία. Η συζήτηση εστιάζει στην πραγματική έννοια του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ο οποίος δεν περιορίζεται στην ενημέρωση για σχολές και επαγγέλματα, αλλά αποτελεί μια ουσιαστική διαδικασία αυτογνωσίας, αναγνώρισης προσωπικών δυνατοτήτων και λήψης αποφάσεων.

Παράλληλα, εξετάζουμε τη σημερινή εικόνα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Ελλάδα, τη σημασία της επιστημονικής κατάρτισης των συμβούλων και τον ρόλο της πιστοποίησης στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους μαθητές και στις οικογένειές τους.

Τι χρειάζεται πραγματικά ένας νέος όταν καλείται να επιλέξει σπουδές; Πώς μπορούν οι γονείς να στηρίξουν τα παιδιά τους χωρίς να καθορίζουν τις αποφάσεις τους; Και πώς μπορεί ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός να βοηθήσει έναν μαθητή να ανακαλύψει τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις δυνατότητές του, ώστε να κάνει επιλογές που ανταποκρίνονται στις προσωπικές του επιθυμίες και στόχους; Ένα σημαντικό μέρος της συζήτησης αφορά τη διά βίου διάσταση του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει συνεχώς, η ανάγκη για καθοδήγηση δεν σταματά με την επιλογή σπουδών ή την απόκτηση ενός πτυχίου. Συνεχίζεται σε κάθε στάδιο της επαγγελματικής ζωής, είτε μέσα από την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και την εξέλιξη στο ίδιο επάγγελμα είτε μέσα από την αναζήτηση νέων επαγγελματικών διαδρομών.

Συζητάμε για τη σημασία τού να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τη σταδιοδρομία μας, να προσαρμοζόμαστε στις αλλαγές και να σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματά μας. Η συζήτηση επεκτείνεται και στην κοινωνική διάσταση του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Πόσο ελεύθερες είναι πραγματικά οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές όταν δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τις ίδιες ευκαιρίες;

Ο Νίκος Δρόσος αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, τη σημασία της υποστηριζόμενης εργασίας και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η επαγγελματική συμβουλευτική στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη. Παράλληλα, συζητάμε για την ανάγκη πρόσβασης όλων των ανθρώπων σε ποιοτικές υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ανεξάρτητα από την ηλικία ή την οικονομική τους δυνατότητα. Μιλάμε ακόμη για το μέλλον της επαγγελματικής συμβουλευτικής, τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις στην Ευρώπη και τις νέες δυνατότητες που δημιουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Πώς μπορούν τα τεχνολογικά εργαλεία να υποστηρίξουν τη συμβουλευτική διαδικασία; Ποιες δεξιότητες θα χρειάζονται οι άνθρωποι σε μια αγορά εργασίας που μεταβάλλεται; Και γιατί η ανθρώπινη σχέση, η επιστημονική γνώση και η εξατομικευμένη προσέγγιση παραμένουν καθοριστικές στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό;

Ένα επεισόδιο για τις επιλογές που διαμορφώνουν την εκπαιδευτική και επαγγελματική μας πορεία. Για την αυτογνωσία, τις δεξιότητες και τις ευκαιρίες που μας βοηθούν να εξελισσόμαστε. Και κυρίως, για έναν Επαγγελματικό Προσανατολισμό που δεν αφορά μόνο τους μαθητές και την επιλογή σπουδών, αλλά κάθε άνθρωπο που θέλει να σχεδιάζει, να διαχειρίζεται και να εξελίσσει τη σταδιοδρομία του σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.

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