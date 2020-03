Υπουργείο Εξωτερικών: Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια-Στόλτενμπεργκ

FM @NikosDendias spoke by phone to @NATO SecGen @jensstoltenberg ahead of upcoming #NATO FMs mtg / Τηλεφωνική επικοινωνία ΥΠΕΞ Ν. Δένδια με ΓΓ ΝΑΤΟ J.Stoltenberg ενόψει επικείμενης Υπουργικής Συνόδου ΥΠΕΞ χωρών ΝΑΤΟ