Κορονοϊος: Τα μαθηματικά της πανδημίας για Μητσοτάκη και Τσίπρα

Ο μεγαλύτερος εχθρός της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι ο κακός της εαυτός. Ο μεγαλύτερος εχθρός του Τσίπρα είναι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ.

Μελετώντας τις πρόσφατες έρευνες κοινής γνώμης γίνεται κάτι παραπάνω από σαφές ότι παρά την κυβερνητική φθορά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί - έστω και με μικρές απώλειες - τον έλεγχο των κινήσεων στην πολιτική σκακιέρα.

Πρακτικά όσοι από τον ΣΥΡΙΖΑ διαβάζουν μόνο την πρόθεση ψήφου και εξάγουν το συμπέρασμα ότι η Κουμουνδούρου διατηρεί τις δυνάμεις της, προσφέρουν κακές υπηρεσίες στον Αλέξη Τσίπρα. Η πρόθεση ψήφου έχει νόημα μόνο όταν πλησιάζουμε πολύ κοντά στις κάλπες. Όταν είμαστε μακριά από εκλογική διαδικασία αυτό που μετράει είναι η παράσταση νίκης.

Εδώ λοιπόν, στην παράσταση νίκης η υπεροχή της ΝΔ είναι τεράστια και η πτώση του ΣΥΡΙΖΑ, συντριπτική. Το προβάδισμα του κυβερνώντος κόμματος στην παράσταση νίκης με 59,6% έναντι 16,8% της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι πρωτοφανές δεδομένου ότι η χώρα διανύει μια πολύ σκληρή υγειονομική κρίση και οικονομική ύφεση.

Τα ποσοστά της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι αδιανόητα χαμηλά και δεν συμβαδίζουν με την δυσφορία της κοινής γνώμης για τα λάθη που έχει κάνει μέχρι τώρα η κυβέρνηση της ΝΔ.

Τούτο σημαίνει ότι το εκλογικό σώμα δεν έχει διαγράψει τα λάθη της προηγούμενης διακυβέρνησης. Το αντι - ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο είναι πολύ μεγάλο και η επικοινωνιακή ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ δεν πείθει ότι έχει εναλλακτική λύση έναντι των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τόπος. Εξίσου αδιάφορα είναι και τα ποσοστά των υπολοίπων κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Στην έρευνα τάσεων της MRB τα κόμματα κατατάσσονται ως εξής:

Κίνημα Αλλαγής με 6,7 %, ΚΚΕ με 5%, Ελληνική Λύση 4, 1% , ΜέΡΑ 25 με 3,1% ενώ «Άλλο Κόμμα» επιλέγει το 2,7% των ερωτηθέντων, με το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» να βρίσκεται στο 15,2% («Δεν αποφάσισα-Δεν απαντώ» 10,1% και «Λευκό-Ακύρο-Αποχή» 5,1%).

Μια μικρή άνοδο στις δημοσκοπήσεις εμφανίζει η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου που από το 3,7 των εκλογών σκαρφάλωσε περίπου στο 4,5%. Όχι βέβαια με την βοήθεια του Θεού, αλλά με τη νέα μόδα των αρνητών μάσκας και των αρνητών εμβολιασμού.

Από την άλλη μεριά, στο χώρο του Κυβερνητικού στρατοπέδου δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι η δημοσκοπική υπέροχη της ΝΔ μπορεί να είναι και η μεγάλη παγίδα, αφού ο εφησυχασμός μπορεί εύκολα να παράξει φαινόμενα αλαζονείας και όχι μόνο.

Ήδη πολλοί είναι αυτοί που επισημαίνουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι έπρεπε να κάνει ανασχηματισμό το περασμένο καλοκαίρι καθώς πολλά μέλη της ομάδας δεν... τραβάνε και έχουν αρχίσει να ταλαιπωρούν το σύνολο του κυβερνητικού έργου.

Το γεγονός ότι ορισμένοι υπουργοί της κυβέρνησης κινούνται «εκτός γραμμής» και ασχολούνται μόνον με την προσωπική τους επιβίωση διαρρέοντας μάλιστα πληροφορίες κατά συναδέλφων τους υπουργών, δείχνει ότι το σχήμα μπάζει και δεν έχει καθόλου στεγανά. Αν αυτό συνεχιστεί επί μακρόν είναι μαθηματικά βέβαιον ότι ένας... αστάθμητος και απρόβλεπτος παράγοντας θα είναι αρκετός για να το διαλύσει.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρειάζεται επειγόντως μια ομοιογενή ομάδα που να είναι μπετόν αρμέ, όπως λέμε στην πολιτική αργκό.

Συμπερασματικά, το ερχόμενο καλοκαίρι θα είναι προάγγελος εξελίξεων και πολλά θα εξαρτηθούν - όσο κι αν σας φαίνεται περίεργο - από την πορεία του τουρισμού και των εσόδων που θα προκύψουν από την τουριστική βιομηχανία.

Μέχρι τότε έχουμε δρόμο να διανύσουμε. We are pushing an elephant up the stairs.

