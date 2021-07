Σακελλαροπούλου σε Αναστασιάδη: Απαράδεκτες οι τουρκικές εξαγγελίες,απόλυτη συμπαράσταση της Ελλάδας

Τηλεφωνική επικοινωνία της Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Κύπριο πρόεδρο, Νίκο Αναστασιάδη.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου επικοινώνησε σήμερα με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ν. Αναστασιάδη και του εξέφρασε την απόλυτη συμπαράσταση της Ελλάδας, μετά τις τελευταίες απαράδεκτες εξαγγελίες της τουρκικής πλευράς για την περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, τον διαβεβαίωσε για την αταλάντευτη προσήλωση της χώρας μας στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ως μόνη βάση για την εξεύρεση λύσης στο κυπριακό ζήτημα.

Αυστηρό και σαφές μήνυμα προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και την Τουρκία έστειλε νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά την παρέμβασή του στην εκδήλωση «Strengthening US-Cyprus relations in the face of Turkish Intransigence» την οποία διοργάνωσε η Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα (PSEKA), ξεκαθάρισε πως «οι απόπειρές τους να νομιμοποιήσουν τα παράνομα πεπραγμένα τους, προτείνοντας "εναλλακτικές" ιδέες δεν θα παραπλανήσουν ούτε θα αποπροσανατολίσουν οποιονδήποτε».

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως «η γενεσιουργός αιτία του Κυπριακού είναι η παράνομη τουρκική εισβολή του 1974 και η συνεχιζόμενη κατοχή του βόρειου τμήματος του νησιού. Συνεπώς, δεν υπάρχουν περιθώρια για οποιαδήποτε "εναλλακτική" διευθέτηση. Υπάρχει μόνον ένα νόμιμο πλαίσιο για την επίλυση του Κυπριακού, αυτό που ορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

