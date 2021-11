Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αύριο και την Κυριακή ο Ν. Δένδιας

Ο Νίκος Δένδιας θα συμμετάσχει στο πάνελ με θέμα συζήτησης «Reimagining Future Trajectories for Peace and Stability in Syria, Yemen and Libya»

Επίσκεψη στο Ντουμπάι θα πραγματοποιήσει κατά το διάστημα 13-14 Νοεμβρίου ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, όπου θα συμμετάσχει στο εφετινό 12ο Φόρουμ «Sir Bani Yas», το οποίο διοργανώνεται σε ετήσια βάση από το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Στο πλαίσιο του ανωτέρω Φόρουμ, ο υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει στις 13 Νοεμβρίου στο πάνελ με θέμα συζήτησης «Reimagining Future Trajectories for Peace and Stability in Syria, Yemen and Libya».

Την Κυριακή, 14 Νοεμβρίου, ο υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να επισκεφθεί τη Διεθνή Έκθεση «Expo 2020 Dubai» (1 Οκτωβρίου 2021 - 31 Μαρτίου 2022), στην οποία συμμετέχει η Ελλάδα με εθνικό περίπτερο.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Χαλάνδρι: Η Κλοντιάνα Τσέλο, το εργοστάσιο σοκολάτας και το μυστήριο με τα 3 δισεκατομμύρια

Συναγερμός στην ΕΛΑΣ για νέες απάτες μέσω POS – Πώς «έφαγαν» χρήματα από 73χρονο στην Κυψέλη

Πιστοποιητικό εμβολιασμού: «Παράθυρο» για αλλαγές ως προς τη λήξη του από τον Θεμιστοκλέους