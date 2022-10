Νίκος Δένδιας: Επισκέπτεται την Τετάρτη 5/10 την Πολωνία

Ο Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί με ανώτατους Πολωνούς αξιωματούχους και θα συμμετάσχει στο «Warsaw Security Forum»

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, θα μεταβεί αύριο, Τετάρτη 5 Οκτωβρίου, στη Βαρσοβία, όπου θα συναντηθεί με ανώτατους Πολωνούς αξιωματούχους και θα συμμετάσχει στο «Warsaw Security Forum».

Αρχικά ο Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με την Πρόεδρο της Κάτω Βουλής, Elzbieta Witek.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει στο Warsaw Security Forum και συγκεκριμένα στο πάνελ με θέμα : “The Resilient Future -Europe : What kind of EU Response to the Global Challenges”.

Κατόπιν θα ακολουθήσει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας, Zbigniew Rau, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας.

Περί ώρα Ελλάδος 17:50 θα λάβουν χώρα κοινές δηλώσεις στον Τύπο.

Οι συζητήσεις, στις ανωτέρω συναντήσεις θα εστιάσουν σε ζητήματα διμερούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος, όπως η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, η κατάσταση στη Λιβύη, η ενέργεια, καθώς και η συνεργασία εντός της ΕΕ και ΝΑΤΟ.

