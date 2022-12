Βελόπουλος: Το σαρδάμ στη Βουλή - Κάλεσε τον κόσμο να ψηφίσει Ν.Δ.

«Υπάρχει λύση είναι να καταψηφιστείτε όλοι στις επόμενες εκλογές και να ψηφιστεί… η Νέα Δημοκρατία», είπε ο κ. Βελόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος έκανε σαρδάμ και κάλεσε τον κόσμο να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.

«Υπάρχει λύση είναι να καταψηφιστείτε όλοι στις επόμενες εκλογές και να ψηφιστεί… η Νέα Δημοκρατία», είπε προκαλώντας γέλιο στους βουλευτές.

Ολόκληρη η ομιλία του Κυριάκου Βελόπουλου:

Όλοι οι προϋπολογισμοί από το 1974 έπεσαν έξω. Το ίδιο θα γίνει και με αυτόν τον προϋπολογισμό. Είναι προϋπολογισμός με ψεύτικα νούμερα. Εάν όμως ένας πολίτης κάνει λάθος στην φορολογική του δήλωση τιμωρείται με πρόστιμο ή και φυλάκιση. Αν κάνει λάθος ο υπουργός στον προϋπολογισμο δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Ο καναδός οικονομολόγος Τζων Κένεθ έλεγε ότι η μόνη αξία των προβλέψεων των οικονομολόγων και των προϋπολογισμών, είναι ότι κάνουν τους αστρολόγους να φαίνονται αξιόπιστοι.

Και επειδή άκουσα πολλά για τις τράπεζες, θλίβομαι γιατί δεν άκουσα κανέναν να μιλά με ονόματα. Τώρα που μιλάμε υπάρχουν 700 χιλιάδες κόκκινα δάνεια. Αυτή τη στιγμή γίνονται ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί στην χώρα 53.600 πλειστηριασμοί. Το 83,2% των ολοκληρωμένων πλειστηριασμών έχουν επισπευσθεί από τις τράπεζες ή τις εταιρείες που συνδέονται με τραπεζικά χαρτοφυλάκια.

Και μιλάμε για κοράκια. Για αρπακτικά. Για ύαινες που κυριολεκτικά κλέβουν τους Έλληνες. Πώς γίνεται αυτό; Τα funds αγοράζουν τα ακίνητα στο 5% της αξίας τους, τα δίνουν σε εταιρείες διαχείρισης, που τις περισσότερες φορές είναι δικές τους, οι εταιρείες αυτές έχουν εντοπίσει τα ακίνητα - φιλέτα, δεν προχωρούν σε ρυθμίσεις αλλά επιλέγουν να γίνουν πλειστηριασμοί, που τις περισσότερες φορές καταλήγουν άγονοι, με σκοπό να πάρουν το ακίνητο οι ίδιες οι εταιρείες ή φίλοι τους ή γνωστοί τους. Άλλωστε οι εταιρείες είναι εξασφαλισμένες από το όποιο ρίσκο, με τις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου. Πώς εγγυάστε εσείς για τις εταιρείες αυτές; Οι ίδιες εταιρείες έχουν δημιουργήσει άλλες εταιρείες Real Estate, μέσω των οποίων διαχειρίζονται αυτά τα ακίνητα - φιλέτα.

Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα ξενοδοχειακής επιχείρησης στην Καστοριά, που την κατέσχεσαν για κλάσμα της αξίας της!

Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση είναι ποδηγετημένη στους ολιγάρχες.

Ως προς τους ολοκληρωμένους πλειστηριασμούς θα σας δώσω ορισμένα ενδεικτικά στοχεία:

-ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ - 1,8%

-ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - 2%

-ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - 1,7%

-ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ - 1,8%

-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - 2,2%

-ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ - 2,1%

-ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ - 2,1%

-ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - 1,1%

-ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ - 1,2%

Ενώ σε άλλους δήμους είναι 0,1% ή 0,2% εκεί έχουμε μεγαλύτερα ποσοστά, γιατί εκεί είναι οι περιοχές αυτές πιο πλούσιες. Έλεγε ο Αμερικανός βιομήχανος Φόρντ ότι «είναι κακό που δεν καταλαβαίνει ο λαός πώς λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα. Αν το καταλάβαινε θα γινόταν επανάσταση αύριο»! Εμείς λοιπόν θα δώσουμε πληροφορίες για να κάνει ο λαός τη δική του επανάσταση. Δεν μιλά όμως κανείς και στο κοινοβούλιο. Επικρατεί ομερτά. Όλοι είναι συνεργάτες πρώην συστημικών τραπεζών που πήραν λεφτά από το κράτος, δηλ. από τον ελληνικό λαό και οι περισσότεροι προέρχονται από το βαθύ ΠΑΣΟΚ. Και αυτό που ενοχλεί είναι η συμπεριφορά τους στις τηλεφωνικές γραμμές που είναι σιχαμένη. Παίρνει ο δανειολήπτης για να κάνει διακανονισμό και του συμπεριφέρονται με ιταμό τροπο, του μιλούν λες και είναι παρίας. Πού είναι το κράτος να μπει στη μέση και να επιβάλει σωστή συμπεριφορά προς τον 'Ελληνα πολίτη; Να επιβάλει να τον βοηθήσουν για να κρατήσει το σπίτι του; Εμείς όμως εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια. Για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά. Και για να αποδείξουμε πως οι εισπρακτικές και τα funds έχουν σχέσεις φιλικές με τα κόμματα. Ό,τι στοιχεία έχω τα καταθέτω στα πρακτικά. Έχουμε και λέμε; Δεν λέω ότι οι άνθρωποι κλέβουν ή παρανομούν. Κάνουν την δουλειά τους. Αλλά δεν είναι ηθικό. Ακούστε λοιπόν τα στοιχεία:

-CEPAL: Θεοδωρος Αθανασόπουλος CEO. Το 2020 ήταν εντεταλμένος γενικός δ/ντης της ALPHA BANK και διευθύνων της CEPAL HELLAS στην CEPAL GROUP. Μιλώντας στο 4ο NPL SUMMIT τον Μάϊο '22 είπε: «φέτος θα δούμε 40.000 έως 50.000 πλειστηριασμούς. Είναι ο αριθμός που πρέπει να γίνεται ετησίως ώστε να επιτευχθούν τα πλάνα των τιτλοποιήσεων»

-INTRUM HELLAS: Γεώργιος Γεωργακόπουλος CEO. Ξεκίνησε από τις BARCLAYS, EUROBANK ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και τέλος INTRUM

-THEA ARTEMIS: Παναγιώτης Αλεξάκης, πρόεδρος και πρόεδρος ΔΣ, πολυθεσίτης καθηγητής για όλες τις δουλειές. ΔΕΗ, ΟΣΕ και ΚΡΑΤΟΣ. Το 1998 στο ξεκίνημα της φούσκας του Χρηματιστηρίου βρέθηκε στο Χρηματιστήριο Παραγώγων να κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος από τους Μουζακίτη και Πλιώτα. Κατηγορία που βέβαια δεν αποδείχθηκε. Επίσης τον είδαμε στην PROTON του Λαυρεντιάδη, και στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ του Σάλλα. Το 2010 στην PROTON ήταν στο ΔΣ μαζί με άλλους οι οποίοι δικάζονται για κακουργήματα. Ο ίδιος δεν ήταν εκτελεστικό μέλος και την γλύτωσε. Έφθασε να γίνει ακόμα και πρόεδρος της τράπεζας το καλοκαίρι του 2011, δηλαδή λίγες εβδομάδες πριν η ΤτΕ πάρει την άδεια της τράπεζας για να την οδηγήσει σε εκκαθάριση. Ενώ ήταν στην PROTON το 2010 ήταν σύμβουλος παράλληλα και στην Υπουργό Οικονομίας κ.Λούκα Κατσέλη. Επίσης ήταν μέλος του ΔΣ της Αγροτικής Ασφαλιστικής, την οποία αγόρασε η ΠΕΙΡΑΙΩΣ, αφού πήρε το «καλό» κομμάτι μετά τη διάσπασή της.

-RESOLUTE ASSET MANAGEMENT: Χριστόφορος Στράτος, σύμβουλος. Το 2016 ήταν διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

-DV01 ASSET MANAGEMENT - DEBT COMPANY: Χάρυ Κύρκος, πρόεδρος ΔΣ, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από την ίδρυσή του το 2010 έως τον Φεβρουάριο του 2013. Μέλος και του ΔΣ του ομίλου EUROBANK

-FIRST CAPITAL: Νικόλαος Μαράντος, CEO ή αλλιώς εθνικός εκκαθαριστής. Ιανουάριο του 2011 έως Ιούλιο του 2012 ήταν ειδικός εκκαθαριστής για την αναδιάρθρωση του ΔΟΛ. Ιούλιο του '12 με Δεκέμβριο του '16 εκκαθαριστής της Αγροτικής Τράπεζας, και της ΑΤΕ LEASING και της ΕΒΖ. Ιούλιο του '12 εκκαθαριστής στην γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ. Ιανουάριο του '17 συμμετείχε στην ειδική διαχείριση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, εκκαθαριστής στη ΛΑΡΚΟ και την HELLENIC STEEL

-CERVED CREDIT MANAGEMENT GREECE: Γκίκας Μάναλης, πρόεδρος ΔΣ και με φιλικές σχέσεις με ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. 1981-1999 ήταν στην Εθνική Τράπεζα (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ). Οκτώβριος 2011 ήταν μέλος ΔΣ εμπειρογνωμόνων στο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων. Οκτώβριος 2010 - Απρίλιος 2012 ήταν αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Ήταν ο άνθρωπος που το 2013 έκλεισε την ΕΡΤ και το 2014 ήταν διευθύνων σύμβουλος στην ATTICA BANK.

-NPA SERVICING: Τζοάννα Τελιούδη, CEO με φιλικές σχέσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ιστοσελίδων, η NPA SERVICING ανήκει σε κάποιο κύριο Ανδρικόπουλο, δικηγόρο, που διατηρεί άριστες σχέσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ. Συνδέεται επίσης με τον Κύπριο δικηγόρο Αρτέμη Αρτεμίου, που διατηρεί γνωριμία με υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ.

-DO VALUE: Τάσος Πανούσης, διευθύνων σύμβουλος και αντιπρόεδρος της Ενωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις. Μεταπήδησε στην DO VALUE Ιούνιο '20 από την EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Συμμετείχε στα ΔΣ της EUROBANK FPS και της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. Το '14 τέθηκε επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Τραπεζικής Ιδιωτών και Διευθύνων Σύμβουλος της EUROBANK HOUSEHOLD LENDING. Σεπτέμβριος '16 ανέλαβε την ευθύνη των προβληματικών δανείων ΛΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ & EUROBANK FPS.

-PEPPER GREECE: πήρε άδεια λειτουργίας το '18. Το ελληνικό τμήμα της PEPPER GROUP έχει φιλικές σχέσεις με ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Το ευρωπαϊκό σκέλος της EUROPEAN PEPPER SERVICING αποκτήθηκε από την αυστραλιανή 'LINK GROUP' έναντι 200 εκατ. ευρώ. Θωμάς Ζιώγας - CEO. Συνιδρυτής της 'NAI HELLAS / AVENT SA' και μέλος της 'NAI GLOBAL'. Διευθύνων σύμβουλος και εταίρος της KING HELLAS SA. Στην εταιρεία εμφανίζεται να συμμετέχει και η Λούκα Κατσέλη! Λίγες ημέρες μετά τις εκλογές στο ΔΣ της εταιρείας «PEPPER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ & ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», με διακριτικό τίτλο «PEPPER HELLAS Ε.Δ.Α.Δ.Π.», αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 144973001000 και έδρα το Μαρούσι. Η κα. Κατσέλη τοποθετήθηκε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 31/7/2019, δηλαδή λίγες ημέρες μετά τις εκλογές της 7ης Ιουνίου 2019. Η θητεία της λήγει 9 Μαΐου 2024.

-MOUNT STREET HELLAS: Βασίλης Θεοφανόπουλος, SENIOR DIRECTOR. Το 2021 αγοράστηκε το 50% από εταιρεία συνδεδεμένη με την ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ του κου ΣΤΕΓΚΟΥ, αντί 450.000 ΕΥΡΩ

-SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS: Δημήτρης Ζουμπρούλης CEO, Αϊβάζης Ιορδάνης μέλος του ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ. Είναι ηθικό αυτό;

-COPERNICUS HELLAS: Πωλ Τζελέπης. Ειδικός επί των δανείων σε: ING, NOVA BANK, μικρών επιχειρήσεων EUROBANK, μη εξυπηρετούμενων δανείων ALPHA BANK.

-EDS HELLAS: Άγγελος Αγγελίδης, πρόεδρος ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, δηλαδή εταιρειών που τηλεφωνούν και ενημερώνουν τους πολίτες για τις οφειλές.

-HIPOGES HELLAS: Νικήτας Ζήσιμος, ΜANAGING DIRECTOR στη EUROBANK. Σε οικονομικό συνέδριο είχε πει: «…πρέπει να αυτοματοποιηθούν οι διαδικασίες για τη διευκόλυνση των servicers».

-QQUANT: Νικόλαος Βαρδαραμάτος, CEO. Μέλος του ΔΣ της ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ & ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, γενικός δ/ντής της FINANCIAL PLANNING SERVICES, θυγατρικής της EUROBANK, υπεύθυνος καθορισμού της στρατηγικής διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων.

-PIMCO: Ορέστης Τσακαλώτος, ιδρυτής και CEO. Απόφοιτος της σχολής Μωραΐτη και του Κολλεγίου Αθηνών, με MASTER στα υπολογιστικά συστήματα από το πανεπιστήμιο του NEWCASTLE. Συνιδρυτής και CEO ο Μιλτιάδης Γεωργαντζής, σύμβουλος και μέλος ΔΣ ο Δημόκριτος Άμαλος, που είναι επίσης πρώην μέλος ΔΣ στα Ελληνικά Πετρέλαια.

-UCI HELLAS LMS: Άρης Αρβανιτάκης, διευθύνων σύμβουλος. Πρόκειται για ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

-ΠΑΤΣΗΣ: Βουλευτής ΝΔ. Όλοι τον ξέρουμε!

(κατάθεση στα πρακτικά)

Όσο για τα δικηγορικά γραφεία που εξυπηρετούν τα FUNDS, αυτά είναι:

-1) ΣΙΟΥΦΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΣΧΕΣΕΙΣ ΦΙΛΙΚΕΣ ΝΔ

-2) ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

-3) ΦΡΑΓΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

-4) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

-5) ΜΟΥΡΓΕΛΆΣ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ

-6) ΨΥΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

-7) ΧΑΝΙΚΙΑΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

-ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΟΛΛΟΙ….

(κατάθεση στα πρακτικά)

Το θέμα αυτό είναι εξόχως πολιτικό. Ανέφερα για πρώτη φορά τα ονόματα αυτά για να τα μάθουν οι έλληνες. Υπάρχει λύση; Υπάρχει, κύριοι, αλλά δεν μπορείτε εσείς να την δώστε λόγω των σχέσεων που διατηρείτε. Εμείς όμως μπορούμε. Την Τρίτη θα καταθέσουμε τροπολογία για να δοθεί τέλος στους πλειστηριασμούς. Να δοθεί τέλος στην δράση των κορακιών.

Και μην πείτε ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει κούρεμα στα χρέη, γιατί σε φίλους σας προχωρήσατε σε γενναίο κούρεμα:

-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

-ΒΩΒΟΣ

-ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ (κουρέψατε τα δάνεια υπέρ της τουρκικής DARDANEL)

-FOLLI FOLLIE

-ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

-ΜΑΪΛΗΣ

-ΔΑΒΑΡΗΣ

-ΣΕΛΟΝΤΑ

-ΝΗΡΕΑΣ

-ΔΙΑΣ

Ή μήπως δεν θυμάστε πώς σβήστηκαν τα δάνεια του ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ; Μιλάμε για 29 εκατ. ευρώ δάνεια!:

-10/4/2020 η τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ μεμονωμένα πούλησε τα δάνεια ύψους 29 εκατ. στο FUND BLANTYRE CAPITAL αντί 10 εκατ.

-2/6/2020 τα δάνεια μεταβιβάστηκαν από το BLANTYRE στο FUND MERU SARL του Λουξεμβούργου

-19/7/20201 πουλήθηκαν από το FUND MERU SARL στην εταιρεία MASIERO CONSULTANTS LTD, που έχει κεφάλαιο 3.000 ευρώ.

Οι πωλήσεις από το ένα fund στο άλλο είναι καταφανώς εικονικές για να εξαφανιστούν τα ίχνη της άφεσης χρέους για τα συγκεκριμένα δάνεια, για τα οποία υπήρχαν εξασφαλίσεις ύψους 2,2 εκατ. ευρώ σε ακίνητα. Και μιλάμε για τις βίλες στο Ψυχικό και την Εκάλη. Τι έγιναν αυτές οι εξασφαλίσεις; Προφανώς άρθηκαν! Για τα δάνεια είχε ενεχυριασθεί το σήμα του ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αυτές οι απαιτήσεις εισπράττονται; Και αν ναι από ποιόν; Και εσένα, φουκαρά Έλληνα δανειολήπτη έρχονται και σου παίρνουν το σπίτι για οφειλές 10 χιλιάδων ευρώ!

Από το 2020 φώναζα για την επισιτιστική κρίση που έρχεται. Τώρα είναι ακόμα πιο κοντά. Δεν κάνατε τίποτα. Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου ακόμα μια φορά: Μεγάλη πείνα είναι προ των πυλών στην χώρα μας! Οι τιμές των καυσίμων έχουν πάει στο Θεό! Τα προϊόντα είναι απλησίαστα. Ταυτόχρονα υπάρχει ένας πόλεμος σε εξέλιξη και οι συνέπειές του είναι απρόβλεπτες. Οι εξελίξεις στη διάρκεια του χειμώνα θα είναι δραματικές. Η πείνα απειλεί όλο τον πλανήτη. Μια μεγάλη επισιτιστική κρίση είναι πιο κοντά από ποτέ άλλοτε. Ήδη η έλλειψη λιπασμάτων προκαλεί παγκόσμια ανησυχία. Η Morgan Stanley προειδοποιεί για μία καταιγίδα ύφεσης. Ο διοικητής της FED προειδοποιεί ότι έρχονται επώδυνες ημέρες! Η Blackrock επισημαίνει ότι το easy money για τις τράπεζες είναι πλέον παρελθόν. Το Politico γράφει ότι η παγκόσμια επισιτιστική κρίση θα επιδεινωθεί, ενώ ο ιδρυτής της Blackrock τονίζει ότι θα πρέπει να ανησυχούμε περισσότερο για το φαγητό παρά για το πετρέλαιο! Εσείς δεν κάνετε τίποτα. Δήθεν μαλώνετε για τα μικρά αλλά για τα μεγάλα δεν λέτε τίποτα.

Όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα φτιάξατε ένα ληστρικό κράτος φόρων. 20 φόροι ταλανίζουν τους πολίτες:

1.ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ

2.ΤΕΛΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

3.ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

4.ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

5.ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

6.ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

7.ΤΕΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

8.ΤΕΛΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

9.ΕΝΦΙΑ

10.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

11.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΙΧ

12.ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

13.ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

14.ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

15.ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

16.ΦΟΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

17.ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

18.ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

19.ΤΕΚΜΗΡΙΑ

20.ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Το φορολογικό σύστημα που εφαρμόζετε είναι κλέφτης και οι εφοριακοί είναι σε ρόλο αγροίκων δίκην νταβατζήδων. 1.047 φοροαπαλλαγές έχει το φορολογικό μας σύστημα. Μιλάμε για τη χαρά του γραφειοκράτη, του δικηγόρου και του λογιστή.

Και πραγματικά, ποτέ δεν κατάλαβα το νόημα που έχει ο φόρος κληρονομιάς, από την στιγμή που υπάρχει ο ΕΝΦΙΑ. Ο πολίτης πληρώνει φόρο όταν αγοράζει ένα ακίνητο, πληρώνει φόρο επειδή διατηρεί το ακίνητο, πληρώνει φόρο ΚΑΙ επειδή μεταβιβάζεται το ακίνητο μετά θάνατον! Πώς γίνονται αυτά; Επειδή δεν είστε ικανοι 50 χρόνια τώρα να παράξετε πλούτο για τους Έλληνες, παράγετε φόρους.

Τα δε 3 κόμματα ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έχετε φεσώσει τη χώρα με δεκάδες δις ευρώ. Μόνο μερικά θα αναφέρω για να ακούσουν οι Έλληνες:

-Για την εξυπηρέτηση του χρέους το 2023, η χώρα θα πρέπει να διαθέσει 5,85 δις ευρώ από 4,85 το 2022. Τα μεγάλα δάνεια που έχει λάβει η Ελλάδα στη διάρκεια των μνημονίων και που δεν έχουν πληρωθεί, θα αρχίσουν να αποπληρώνονται το 2023.

-Έχουμε τα έντοκα γραμμάτια ανέρχονται σε 11,8 δις ευρώ.

-Έχουμε τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό διάρκειας 3, 6 ή 12 μηνών.

-Έχουμε τα ομόλογα. Το δημόσιο προχωρά τακτικά σε εξόδους στις διεθνείς αγορές για να δανειστεί νέα κεφάλαια. Αποπληρώνει τα ομόλογα που λήγουν και τα αντικαθιστά με καινούργια. Δηλαδή δανείζεστε για να πληρώσετε τα δάνεια!

-Έχουμε την ΕΤΕπ και την ΤΑΣΕ, από όπου το δημόσιο έχει λάβει δάνεια ύψους 7,83 δις και εκτείνονται έως το 2041.

-Έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, από το οποίο η Ελλάδα έχει λάβει ήδη κάποια από τα πρώτα δάνεια.

-Έχουμε τον EFSF, τον Μηχανισμό Σταθερότητας, από τον οποίο προέρχονται τα μεγαλύτερα δάνεια που έλαβε η χώρα με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Αυτά αγγίζουν τα 130,9 δις και ο χρονικός ορίζοντας είναι μέχρι το 2070, με την αποπληρωμή να ξεκινά το 2023. Δηλαδή το δημόσιο θα βγάζει κάθε χρόνο από τα ταμεία του 1,738 δις έως το 2027. Από το 2028 έως το 2037 το ποσό θα αυξάνεται σε ετήσια βάση στα 1,83 δις ευρώ.

-Έχουμε τον ESM, την μετεξέλιξη του EFSF, απ' όπου έχουμε λάβει δάνεια ύψους 59,8 δις ευρώ και η αποπληρωμή τους ξεκινά το 2034 και ολοκληρώνεται -με βάση τα σημερινά δεδομένα- το 2060.

-Έχουμε τα REPOS, δηλ. τις συμφωνίες επαναγοράς ενός χρεογράφου. Αυτά αγγίζουν τα 39,19 δις ευρώ και αφορούν συμφωνίες μεταξύ του κράτους και φορέων ή χρηματο-οικονομικών ιδρυμάτων.

Πείτε μας πώς μπορεί η Ελλάδα με ένα τέτοιο χρέος να ανακάμψει; Γιατί εμένα, ως επιχειρηματία, δεν μου βγαίνουν τα νούμερά σας.

Είναι άμεση η ανάγκη για αναστροφή του πολιτικού και οικονομικού μοντέλου της χώρας. Ο πολίτης αισθάνεται μόνος, αβοήθητος. Νιώθει ότι έχει εγκαταλειφθεί στην αγωνιώδη προσπάθεια του να επιβιώσει. Νιώθει ότι μια μικρή ελίτ λειτουργεί ως βιαστής του, ότι η νομοθετική εξουσία έχει παραδοθεί στην εκτελεστική και η εκτελεστική στους ολιγάρχες. Νιώθει ότι η δικαστική εξουσία είναι διεφθαρμένη, ότι τα πάντα γίνονται για έναν μικρό κύκλο ανθρώπων στο κέντρο της πρωτεύουσας, στο Κολωνάκι, στα γραφεία των ολιγαρχών.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες δεν είναι αυτά που προτάσσετε όλοι σας. Η περιφέρεια ερημώνει. Τα παιδιά της δεν μπορούν να ζήσουν στον τόπο που μεγάλωσαν. Η πολιτική που ακολουθείτε είναι πολιτική συσσώρευσης της οικονομίας στην υδροκέφαλη πρωτεύουσα των 30.000 κομματικών τρωκτικών. Πείτε μου είναι αυτό αναπτυξιακό μοντέλο χώρας; Είναι αυτή χώρα που λέτε ότι θα αναπτυχθεί; Υπάρχει χώρα που έχει ερημώσει την περιφέρειά της και έχει αναπτυχθεί; Είναι επιτακτική η ανάγκη μιας νέας πολιτικής, για να σωθεί η περιφέρεια αλλά και η πρωτεύουσα της χώρας. Πρέπει να αρχίσει μια αντίστροφη τακτική. Πρέπει να αναζητηθούν τρόποι ώστε ο πληθυσμός να φύγει από το Λεκανοπέδιο για άλλες περιοχές της χώρας, όπου όμως θα υπάρχει εργασία και επίπεδο ζωής. Χρειάζονται κίνητρα, υποδομές και επενδύσεις για να σωθεί η αλλά και η Αθήνα.

Εμείς ως Ελληνική Λύση έχουμε καταθέσει προτάσεις. Έχουμε καταθέσει προτάσεις όλο αυτό το διάστημα για τους λιγνίτες, για τις εξορύξεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, για τις ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες αλλά και για τους οφειλές προς εφορία, ΕΦΚΑ, ταμεία κλπ. για τον πρωτογενή τομέα, για την άμυνα, για την οικονομία. Σε αντιδιαστολή με όλες αυτές τις προτάσεις που καταθέσαμε, εσείς δεν κάνατε τίποτα!

Είναι άμεση ανάγκη όμως, επιτέλους, της δημιουργίας ενός Ταμείου Εθνικής Ανάγκης, για την αξιοποίηση των «παγωμένων» εθνικών πόρων, δηλαδή των ελληνικών καταθέσεων σε τράπεζες της αλλοδαπής, που υπολογίζονται σε μερικές δεκάδες δις ευρώ. Το έκαναν πολλές χώρες της Ευρώπης και η Ιταλία και η Γαλλία. Αυτές οι καταθέσεις δεν πληρούν τις προϋποθέσεις «πόθεν έσχες». Θα μπορούσαν λοιπόν να τοποθετηθούν αυτά τα κεφάλαια σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, που η λήξη τους θα ξεκινά μετά από 3 χρόνια και θα εκτείνεται μέχρι και μία 30ετία ή και περισσότερο.

Σε ό,τι αφορά τους φόρους, είναι απαραίτητη η μείωση των φόρων στα καύσιμα και το ρεύμα. Για το ΕΤΜΕΑΡ σας έχουμε ξαναπεί, όπως σας έχουμε ξαναπεί και για τον ΦΠΑ.

Αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων με εφαρμογή συστήματος ελέγχου εισροών - εκροών στα διυλιστήρια. Αλλά πού να πάτε στους φίλους σας! Εδώ δεν ελέγχετε τον Λάτση για την επένδυση στο Ελληνικό θα τον ελέγξετε για τα πετρέλαια; Ελέγχους στα σύνορα για την αποφυγή εισαγωγής λαθραίων καυσίμων. Ελέγχους στα πρατήρια.

Αναφορικά με την φοροδιαφυγή, πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτή δεν πατάσσεται, αλλά μπορεί να εξαφανιστεί αν καταστεί ασύμφορη, δηλαδή αν όλα τα έξοδα των νομικών και φυσικών προσώπων εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα, με έναν flat φόρο 10% για όλους.

Προχωρήστε σε από-φορολόγηση στα νησιά που ερημώνουν. Ιδιαίτερα σε όλα τα νησιά του ανατ. Αιγαίου, από τη Λήμνο έως το Καστελλόριζο. Βάλτε γενικό φόρο 5% για όλα: εισόδημα, καύσιμα, εισιτήρια, προϊόντα.

Επίσης προτείνουμε τη μείωση του κόστους μισθοδοσίας του δημοσίου στα επίπεδα του 2017 στις Ανεξάρτητες Αρχές. Εκεί οι υπάλληλοι παίρνουν 7.000 το μήνα. Γιατί; Δεν είναι άδικο αυτό; Ανεξάρτητη Αρχή σημαίνει ότι δεν έχω κυβέρνηση. Το σύνταγμα προτείνει 5 Ανεξάρτητες Αρχές και εμείς έχουμε πάνω από 30.

Περιορισμό του κυβερνητικού σχήματος. Ο κος Μητσοτάκης προεκλογικά μιλούσε για ένα μικρό και ευέλικτο κυβερνητικό σχήμα, και σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει περισσότερους συμβούλους στο Μαξίμου απ' όσους έχει ο πλανητάρχης στο Λευκό Οίκο!

Η Ελλάδα πεθαίνει και δημογραφικά. Είναι τρομακτικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η οποία κάνει λόγο για αύξηση του αριθμού των θανάτων τις πρώτες 39 εβδομάδες του 2022 κατά 12.972! Γιατί; Μιλάμε για αύξηση 13,7% σε σχέση με τις χρονιές πριν την πανδημία. Οφείλεται στο γεγονός ότι καταστρέψατε το ΕΣΥ.

Ποια είναι η πρόταση της Ελληνικής Λύσης για λύση στο δημογραφικό; Κάθε Έλληνας κάτω των 40 ετών, όταν παντρεύεται να δικαιούται δάνειο 33.000 ευρώ. Άτοκο! Εάν κάνει 2 παιδιά το δάνειο να μειώνεται κατά 1/3, αν κάνει 3 παιδιά όλο το δάνειο να χαρίζεται, και με 4 παιδιά να υπάρχει δια βίου απαλλαγή από τους φόρους! Το έχουν κάνει Ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτή είναι η πρότασή μας, γιατί εμείς θέλουμε να μεγαλώσει η Ελλάδα με Έλληνες όχι με αλλοεθνείς, όπως λέτε εσείς.

Η χώρα δεν έχει πια οικονομική παραγωγή. Η συνεχιζόμενη αποψίλωση του παραγωγικού ιστού της χώρας φαίνεται καθαρά από το εμπορικό μας έλλειμμα, που έφθασε σε ιστορικά υψηλό επίπεδο τον Οκτώβριο. Η προηγούμενη φορά που το έλλειμμα ήταν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα ήταν τον Μάρτιο του 2007! Αυτό τεκμηριώνει το πόσο καταστροφική είναι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησής σας.

Και όλα αυτά γίνονται γιατί δεν στηρίζετε τον παραγωγικό ιστό της χώρας. Έχετε αδιαφορήσει επιδεικτικά -από την πρώτη στιγμή που αναλάβατε την κυβέρνηση- για τον πρωτογενή τομέα. Οι αγρότες μας ακόμα περιμένουν να πάρουν την οικονομική ενίσχυση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά εν τω μεταξύ τρέχουν οι υποχρεώσεις τους. Και εσείς αδιαφορείτε, οδηγώντας τους στην καταστροφή.

Τους έχετε ξεκληρίσει κυριολεκτικά του αγρότες μας. Θα φέρω σαν παράδειγμα τις εξαγωγές οίνου. Μεταξύ 15 χωρών, πρώτη έρχεται η Γαλλία με σχεδόν 10 δις δολλάρια, δεύτερη η Ιταλία με 7 δις δολλάρια και στην τρίτη θέση η Ισπανία με 3 δις δολλάρια. Στην 13η θέση είναι η Ολλανδία με 455 εκατ. δολλάρια και στην 15η θέση Λετονία με 282 εκατ. δολλάρια. Η Ελλάδα ΔΕΝ υπάρχει ΠΟΥΘΕΝΑ!!! Ακόμα και η Ολλανδία και η Λετονία εξάγουν περισσότερο κρασί από εμάς! Και δεν είναι μόνο αυτό. Εισάγουμε τα πάντα! Εισάγουμε ακόμα και προϊόντα στα οποία παραδοσιακά υπήρχε επάρκεια. Δείτε τι γίνεται με το γάλα, με το λάδι, χύμα, με το μέλι. Δείτε… Δείτε… Δείτε… Αλλά τι να δείτε; Αφού εσείς δεν βλέπετε τίποτα!

Φτιάξατε το «καλάθι του νοικοκυριού» που αποδεικνύεται καλάθι του απατεώνα, γιατί τα σούπερ μάρκετ απλώς παραπλανούν τους καταναλωτές με παραπλανητικές διαφημίσεις και με μικρότερες συσκευασίες στα προϊόντα. Δείτε μερικά παραδείγματα:

-Φρυγανιές. Στις 7/12/'22 το ένα πακέτο στοίχιζε 0,93 €, στις 14/12/'22 το πακέτο στοίχιζε 1,35 €, ενώ έχει αλλαχτεί και η συσκευασία. Είναι μικρότερη!

-Ελληνικός καφές. Στις 7/12/'22 το πακέτο στοίχιζε 0,98 €, και στις 14/12/'22 στοίχιζε 1,94 € και παράλληλα έχουμε αλλαγή συσκευασίας. Δηλαδή μιλάμε για αύξηση 99%.

-Μακαρόνια. Στις 7/12/'22 ένα πακέτο πουλιόταν 0,75 € και στις 14/12/'22 το ίδιο πακέτο πουλιόταν 0,76 €. Δηλαδή έχουμε αύξηση 1,6%.

-Φακές. Το μισό κιλό στις 7/12/'22 στοίχιζε 0,96 € και στις 14/12/'22 στοίχιζε 0,94 €. Η μείωση με το «καλάθι του νοικοκυριού» ήταν στο 2,2%.

-Σαμπουάν. Η συσκευασία του ενός 7/12/'22 στοίχιζε 3,70 € και στις 14/12/'22 στοίχιζε 3,48 €. Δηλαδή έχουμε 6%, αλλά την ίδια ώρα άλλαξαν τη συσκευασία!

Για να μην αναφερθώ στις διαφορές στις τιμές εδώ σε σχέση με τις χώρες της Ευρώπης!

Αναφέρομαι στους Ελληνες: Οι κυβερνήσεις σας θελουν φτωχούς για να τους έχετε ανάγκη, σας θέλουν αμόρφωτους για να πιστεύετε τον ΣΚΑΪ και την τρομοκρατία των συστημικών ΜΜΕ, σας θέλουν φοβισμένους για να μην αντιστέκεστε. Μην τους ξαναψηφίσετε αν θέλετε να είστε ελεύθεροι!

Έχω εδώ (κατάθεση στα πρακτικά) την έκθεση του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης που εκπόνησε ο κοιτασματολόγος Κ.Φιλιππίδης. Λέει λοιπόν ότι η αξία του ορυκτού πλούτου της χώρας μας είναι 2,4 τρις ευρώ! Και εμείς εξορύσσουμε μόλις το 0,2%! Ο Έλληνας πεινάει και εσείς τόσα χρόνια δεν κάνετε τίποτα. Ένας επιχείρησε, ο Κώστας Καραμανλής ο δεύτερος, να κάνει τον αγωγό Μπουργκάς - Αλεξ/πολη και τον έφαγαν όλοι εδώ.

Σε ό,τι αφορά, δε, τα εθνικά μας, κερδίζετε το αριστείο της αποτυχίας σε όλα. Οι Τούρκοι εξοντώνουν ό,τι πετάει στον εναέριο χώρο τους, απαγορεύουν σε UAV, αεροπλάνα, ελικόπτερα να πετούν στον εναέριο χώρο τους. Εσείς δεν κάνετε τίποτα. Μόνο η Ελληνική Λύση ψήφισε υπέρ της διακοπής των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας. Κανένας δικός σας ευρωβουλευτής. Ο Αιγύπτιος πατριώτης πρόεδρος Αλ Σίσι οριοθέτησε μονομερώς την ΑΟΖ της χώρας του. Εσείς τι κάνατε; Τίποτα!

Οι συμμαχίες σας με τον Αλίγεφ εχουν καταλήξει σε Βατερλώ. Ο ίδιοςο Αζέρος πρόεδρος είπε ότι ο στρατός της Τουρκίας είναι και στρατός του Αζερμπαϊτζάν. Δώσατε το δικαίωμα στο νακροπρόεδρο Ράμα να μιλά για εξαπάτηση της Ελλάδας για να εξασφαλίσει την ένταξή της στην ΕΕ. Και την ίδια ώρα ο δικός μας πρωθυπουργός δεν επισκέφθηκε τα χωριά της Βορείου Ηπείρου. Η Λιβύη έκανε διάβημα κατά της χώρας μας για τις έρευνες νότια της Κρήτης. Υπογράψατε συμφωνία με τη Βουλγαρία για να στηθεί μνημείο του Κομιτατζή Γκότσε Ντέλτσεφ στις Καρυές Σερρών! Εγκρίνατε το «Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας» στη Φλώρινα! Οι Σκοπιανοί απέκτησαν δικαιώματα αλιείας στον ΘερμαΪκό λόγω της συμφωνίας των Πρεσπών. Θα έχουν και ΑΟΖ ως περίκλειστο κράτος, όπως η Παραγουάη. Υπουργός της ΝΔ βγήκε και είπε: «θα χάσουμε λίγο Καστελλόριζο αλλά θα κερδίσουμε τη Ρόδο»! Είναι δυνατόν; Δίνετε 13 δις ευρώ για εξοπλιστικά και δεν δίνετε ούτε 1 ευρώ για την αμυντική βιομηχανία. Δεν ενισχύετε την εθνοφυλακή. Μήπως όμως η κυβέρνηση κέρδισε το στοίχημα «νόμος και τάξη»; Όχι. Μείωσε την παράνομη μετανάστευση; Όχι. Μειωσε την παραβατικότητα; Όχι. Μείωσε τη δράση των μπαχαλάκηδων; Όχι μείωσε την ανομία στα πανεπιστήμια; Όχι. Κάνατε εχθρό μας τη Ρωσία άνευ λόγου και τώρα πληρώνουμε πανάκριβα το ρεύμα. Και συνεχίζετε στέλνοντας όπλα στην Ουκρανία. Και εδώ θέλω να ρωτήσω προσωπικά τον πρωθυπουργό: Θα δώσετε και τους S300 στην Ουκρανία; Θα κάνετε κι άλλη προδοσία με την αποστρατιωτικοποίηση της χώρας; Το έλλειμμα έφθασε τα 6,5 δις στο 11μηνο του '22 και το πληρώνουν οι Έλληνες. Εσείς τι κάνατε; Το μόνο που κάνατε είναι οι απ' ευθείας αναθέσεις σε κολλητούς σας.

Απευθύνομαι σε όλους τους Έλληνες: Ο Γ.Παπανδρέου είπε ότι «λεφτά υπάρχουν» και υπέγραψε το πρώτο μνημόνιο. Ο Σαμαράς είπε ότι θα καταργήσει το μνημόνιο και υπέγραψε το δεύτερο μνημόνιο. Ο Τσίπρας είπε ότι θα σκίσει τα μνημόνια και υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο. Ο Μητσοτάκης υποσχέθηκε ένα καλύτερο αύριο και ότι θα καταργήσει τη Συμφωνία των Πρεσπών και τώρα αναγνώρισε την ψευτο-Μακεδονία ενώ την επόμενη χρονιά να περιμένετε ακόμα ένα μνημόνιο. Έλληνα, δεν έχει σημασία πόσο ανόητοι είναι αυτοί που σε κυβερνούν όσο έχει σημασία πόσο ανόητος θεωρούν ότι είσαι εσύ. Μην τους ξαναψηφίσετε!