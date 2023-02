Νίκος Δένδιας: Θερμή υποδοχή από τον Υπουργό Εξωτερικών της Παραγουάης

Νίκος Δένδιας: Επίσημη επίσκεψη στην Παραγουάη πραγματοποιεί ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών

Την πρώτη επίσκεψη υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας στην Παραγουάη πραγματοποιεί σήμερα ο Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο της πενθήμερης περιοδείας του στην Κεντρική και τη Νότια Αμερική.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Παραγουάης Χούλιο Σεζάρ Αριόλα επεφύλαξε θερμή υποδοχή στον Νίκο Δένδια, παρουσία των υφυπουργών Εξωτερικών της χώρας Ραούλ Σιλβέρο Σιλβάνι (Raúl Silvero Silvagni) και Ενρίκε Φράνκο (Enrique Franco), όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά τη συνάντηση έγινε εποικοδομητική συζήτηση για τις διμερείς σχέσεις, περιφερειακά και διεθνή θέματα και τις σχέσεις Παραγουάης - ΕΕ. Επίσης, στην ατζέντα των συζητήσεων βρέθηκαν η υποψηφιότητα της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών την περίοδο 2025-2026, η οικονομία, οι επενδύσεις, η ενέργεια, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πολιτισμός.

Θερμή υποδοχή κατά την επίσκεψή μου στην ??, την 1η επίσκεψη ?? ΥΠΕΞ στη χώρα, από τον ομόλογό μου της Παραγουάης, Julio César Arriola, παρουσία των ΥΦΥΠΕΞ, Raúl Silvero Silvagni & Enrique Franco, στην Ασουνσιόν. (1/3) pic.twitter.com/cGUzMNKoEX — Nikos Dendias (@NikosDendias) February 9, 2023

Στη συνέχεια, ο Νίκος Δένδιας αναμένεται να απευθύνει ομιλία στη Διπλωματική Ακαδημία της Παραγουάης με θέμα: «Greece’s foreign policy in its neighborhood and beyond: Links with Latin America, the case of Paraguay».

Κατά την έναρξη της επίσκεψής του στην Παραγουάη, παρουσία των δύο υφυπουργών Εξωτερικών της χώρας, ο Νίκος Δένδιας κατέθεσε στεφάνι στο Εθνικό Πάρκο Ηρώων, στην Ασουνσιόν.

Η Παραγουάη αποτελεί τον τέταρτο σταθμό της περιοδείας του υπουργού Εξωτερικών στην κεντρική και νότια Αμερική, που ξεκίνησε τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου. Ο κ. Δένδιας έχει ήδη επισκεφτεί την Βραζιλία, την Ουρουγουάη και την Αργεντινή.