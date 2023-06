Εκλογές 2023: Ο ΣΥΡΙΖΑ αλλάζει – Τα νέα πρόσωπα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα

Με τη συγκρότηση της νέας «καθοδηγητικής ομάδας», ο Αλέξης Τσίπρας επιδιώκει να κάνει πράξη το πρόταγμα για «αλλαγή εν κινήσει».

Νέα πρόσωπα, με επιστημονική και τεχνοκρατική επάρκεια, «γείωση» με την κοινωνία, αλλά και κυβερνητική αποτελεσματικότητα κατά τις θητείες που κλήθηκαν να υπηρετήσουν ορισμένοι εξ αυτών, αποτελούν τη «task force» της Κουμουνδούρου, στον δρόμο προς τις κάλπες της 25ης Ιουνίου.

Με αυτές τις λέξεις περιγράφουν στην Κουμουνδούρου την καινούργια Εκλογική Επιτροπή του κόμματος, που θα συνεδριάσει,επισήμως, για πρώτη φορά τη Δευτέρα, υπό την προεδρία του Αλέξη Τσίπρα. Πρόκειται για την «Ομάδα Κρούσης» με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει το νέο του ξεκίνημα για τις ερχόμενες εκλογές.

Με τη συγκρότηση της νέας «καθοδηγητικής ομάδας», ο Αλέξης Τσίπρας επιδιώκει να κάνει πράξη το πρόταγμα για «αλλαγή εν κινήσει» που διατύπωσε ο ίδιος κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, κι ενόψει της εκλογικής μάχης.

Τα πρόσωπα της Επιτροπής

O εργατολόγος Διονύσης Τεμπονέρας, εξειδικευμένος σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Έχει αναλάβει τον ρόλο του συντονιστή της Εκλογικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και ήδη έχει αναλάβει δύσκολες αποστολές, ενώ έχει πυκνώσει τις δημόσιες εμφανίσεις του.

Διονύσης Τεμπονέρας

Ο Δημήτρης Λυρίτσης, ο δικηγόρος των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και ειδικός σε θέματα υπεράσπισης της πρώτης κατοικίας ενώ επαπειλούνται 700.000 πλειστηριασμοί.

Δημήτρης Λυρίτσης

Η Αθηνά Λινού, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με σπουδές στο Χάρβαρντ, που απέδειξε την αξία της στην περίοδο της πανδημίας υπερασπιζόμενη τις δομές δημόσιας υγείας.

Αθηνά Λινού

Στην Εκλογική Επιτροπή περιλαμβάνεται και ο Ευάγγελος Αποστολάκης, πρώην υπουργός Άμυνας, που έχει διακριθεί για την αποτελεσματικότητά του στην αντιμετώπιση των τουρκικών προκλήσεων και είναι βασικός σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα για την αμυντική πολιτική της χώρας.

Ευάγγελος Αποστολάκης

Η Έφη Αχτσιόγλου δίνει το δικό της στίγμα ως υπεύθυνη για τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχετικά με την Οικονομία και ταυτόχρονα ως η υπουργός Εργασίας που απέδειξε στη θητεία της ότι το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας μπορεί να παρέμβει ουσιαστικά υπέρ των εργασιακών δικαιωμάτων εάν υπάρχει πολιτική βούληση.

Έφη Αχτσιόγλου

Στην Επιτροπή και δύο πολιτικοί της νέας γενιάς του κόμματος που διακρίθηκαν την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, όπως η Κατερίνα Νοτοπούλου και ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Κατερίνα Νοτοπούλου

Κώστας Ζαχαριάδης

Η μόλις 27χρονη, αλλά πολλάκις βραβευμένη διεθνώς ειδική στην ρομποτική, Διάνα Βουτυράκου. Είναι απόφοιτος της σχολής ηλεκτρολόγων μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και διαθέτει μεταπτυχιακό Υπολογιστικής Βιοϊατρικής από το Πολυτεχνείο του Μονάχου.

Διάνα Βουτυράκου

Η 29χρονη διδάκτωρ πληροφορικής του ΑΠΘ Μακρίνα- Βιόλα Κώστη, που εργάζεται ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΚΕΤΑ).

Μακρίνα- Βιόλα Κώστη

Οι δύο νεαρές επιστήμονες βρίσκονται δίπλα στους Αλέξη Χαρίτση και Γιώργο Χουλιαράκη, οι οποίοι δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις, αφού από τα κυβερνητικά πόστα καταγράφηκαν ως αποτελεσματικοί υπουργοί.

Αλέξης Χαρίτσης

Γιώργος Χουλιαράκης

Επίσης, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά και της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet, Νικόλας Φαραντούρης, που ειδικός στα ζητήματα της ενέργειας, αποτελεί ακόμα ένα πρόσωπο που προσδίδει τεχνοκρατικά χαρακτηριστικά στον ΣΥΡΙΖΑ.

Νικόλας Φαραντούρης

Το ίδιο και η Τζένη Λειβαδάρου, κορυφαίο στέλεχος της αγοράς σε ζητήματα ενεργειακών επενδύσεων. Έχει 16 και πλέον χρόνια εμπειρίας σε θέματα υποδομών και προσβασιμότητας, στη διαχείριση φυσικών πόρων και στην καινοτομία.

Τζένη Λειβαδάρου

Μαζί τους ο Χάρης Μαμουλάκης, ο βουλευτής Ηρακλείου που γνωρίζει όσο λίγοι τα προβλήματα των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς δραστηριοποιήθηκε για χρόνια ως επιχειρηματίας.

Χάρης Μαμουλάκης

Αξιοσημείωτη είναι η συμμετοχή του Στέφανου Κασελάκη ανθρώπου της ομογένειας που έχει θητεύσει στο επιτελείου του Προέδρου των ΗΠΑ Joe Biden. Φοίτησε στο πρόγραμμα Huntsman του University of Pennsylvania με υποτροφία του Ανδρέα Δρακόπουλου και έλαβε δύο πτυχία: B.Sc. στα χρηματοοικονομικά από το Wharton School of Business και Β.Α. στις διεθνείς επιστήμες από το College of Arts & Sciences.

Στέφανος Κασελάκης

Ο Νικόδημος Κινυούα Μάινα, είναι μια περίπτωση καταξιωμένου στις δράσεις για την ενσωμάτωση των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Μαζί με μια ομάδα φίλων ίδρυσαν το 2008, την Οργάνωση ASANTE που έχει ως στόχο την ενδυνάμωση και την ένταξη της δεύτερη γενιά και των μεταναστών για μία κοινωνία συμπεριληπτική, για μία κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Νικόδημος Κινυούα Μάινα

Επίσης έντονη είναι η παρουσία επαγγελματιών δημοσιογράφων αφού μαζί με την επικεφαλής του Γραφείου Τύπου ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου, και τη συμμετοχή του Γιώργου Καραμέρου και της Ράνιας Θρασκιά.

Γιώργος Καραμέρος

Ράνια Θρασκιά

