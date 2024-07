Ποιους δεν θα ήθελε η ΝΔ στο τιμόνι του ΠΑΣΟΚ;

Μπορεί στην Πειραιώς να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από τις εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ, στο παρασκήνιο όμως υπάρχουν πολλές εκτιμήσεις και αναλύσεις για τα σενάρια της επόμενης μέρας.

Στην πρόσφατη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ αποκάλυψε ότι έχει δώσει εντολή στα γαλάζια στελέχη να αποφεύγουν δηλώσεις υπέρ ή κατά κάποιου υποψηφίου του ΠΑΣΟΚ.

Συνεπώς ούτε on, ούτε off the record υπάρχουν πληροφορίες για το τι θα ήθελε η ΝΔ. Άλλωστε οι δημοσκοπήσεις για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ είναι τόσο ρευστές που κανείς δεν μπορεί να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα.

Παρόλα αυτά σε επίπεδο σεναριολογίας οι συζητήσεις αυτές γίνονται στο παρασκήνιο και έχουν δημοσιογραφικό ενδιαφέρον.

Για παράδειγμα μια ενδεχόμενη επικράτηση του Νίκου Ανδρουλάκη είναι ένα καλό σενάριο για τη Νέα Δημοκρατία, υπό την έννοια ότι ο σημερινός αρχηγός του ΠΑΣΟΚ έχει μετρηθεί σε εκλογές και έχει πιάσει συγκεκριμένο ταβάνι που δύσκολα μπορεί να σπάσει προς τα πάνω.

Πρακτικά δηλαδή ο Ανδρουλάκης δεν αποτελεί πολιτική απειλή για τη Νέα Δημοκρατία.

Η περίπτωση πτωση του Χάρη Δούκα είναι εντελώς διαφορετική, αφού ο τελευταίος είναι μάλλον πρόθυμος να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί όχι με τον ΣΥΡΙΖΑ του Κασσελάκη αλλά συνολικά με τις δυνάμεις τις ριζοσπαστικής αριστεράς.

Ο Παύλος Γερουλάνος αντιμετωπίζεται από το γαλάζιο οικοσύστημα ως μία σοβαρή περίπτωση με αρκετά καλή δυναμική και σε καμία περίπτωση δεν τον υποτιμούν ως προς το αποτέλεσμα που μπορεί να φέρει στις εσωτερικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ.

Επίσης σημειώνουν ότι ο Γερουλάνος έχει καλές κριτικές και από την γαλάζια δεξαμενή ψηφοφόρων συνεπώς δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος για τη ΝΔ.

Σε κάθε περίπτωση στη Νέα Δημοκρατία δεν θεωρούν ότι κάποιος από τους σημερινούς υποψηφίους του ΠΑΣΟΚ έχει προφίλ πρωθυπουργήσιμο.

Το ίδιο ισχύει και για τις δύο υποψήφιες Άννα Διαμαντοπούλου και Μιλένα Αποστολάκη που επίσης δεν φαίνεται να αποτελούν μελλοντικό πρόβλημα για τη ΝΔ.

Το «αντι-Συριζα» μένος που έχουν επιδείξει και οι δυο κυρίες στο παρελθόν, μάλλον θετικά προσλαμβάνεται στο γαλάζιο περιβάλλον.

Η ΝΔ πάντως παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ και τις βάζει στον ίδιο καμβά με τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ που και εκεί τα πράγματα είναι απολύτως ρευστά.