Ο εμφύλιος στον ΣΥΡΙΖΑ και το «ξεκίνα να πακετάρεις» του Πολάκη

Mε κεντρικά πρόσωπα τον Παύλο Πολάκη και την Αθηνά Λινού στον ΣΥΡΙΖΑ εξελίσσεται ένα πρωτοφανές power game με τον Στέφανο Κασσελάκη να εφευρίσκει εχθρούς και συμφέροντα που δήθεν θέλουν να τον καθαιρέσουν από την αρχηγία του κόμματος.

Ταυτόχρονα, όπως τον κατηγορούν αρκετά στελέχη του κόμματος έχει θέσει στην υπηρεσία του διάφορα τρολ του διαδικτύου τα οποία κατασυκοφαντούν όποιον είναι εναντίον του.

Σε αυτό το πλαίσιο η Κατερίνα Νοτοπούλου, η οποία ανήκει στην ομάδα επιρροής του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα επιτέθηκε ανοιχτά στον νυν πρόεδρο του κόμματος και έκανε αποκαλύψεις για τις σχέσεις του Στέφανου Κασσελάκη με τα τρολ της Κουμουνδούρου.

Συγκεκριμένα σε συνέντευξή της στο Open η βουλευτής Θεσσαλονίκης ισχυρίστηκε ότι ο Στέφανος Κασσελάκης όχι μόνο ελέγχει τα τρολ του διαδικτύου αλλά τους έχει δώσει εντολή να κάνουν επίθεση και στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που τον αμφισβητούν: «Δεχόμαστε αήθεις επιθέσεις από τα τρολ του διαδικτύου μέχρι και από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ», τόνισε στη συνέντευξή της, ενώ ισχυρίστηκε ότι όλοι αυτοί οι καβγάδες εσωστρέφειας στο κόμμα παράγονται με απόλυτη ευθύνη του Στέφανου Κασσελάκη.

Παράλληλα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ηγεσία του κόμματος «δεν επιμένει στην ενότητα αλλά στον διχασμό». Έχετε ξαναδεί πρόεδρο να στοχοποιεί τα στελέχη του;

Μάλιστα επέμενε στις κατηγορίες της κατά του Στέφανου Κασσελάκη, κάνοντας φανερό ότι η ομάδα των 87 δεν πρόκειται να κάνει πίσω και θα πάει μέχρι τέλους, με στόχο να τον απομακρύνει από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Η ίδια αναρωτήθηκε με νόημα «έχετε ξαναδεί πρόεδρο κόμματος να στοχοποιεί στελέχη και βουλευτές του;».

Παράλληλα κατηγόρησε την ηγεσία της Κουμουνδούρου ότι παίρνει αυθαίρετες αποφάσεις και παραβιάζει συστηματικά το καταστατικό του κόμματος. Τέλος, πρόσθεσε μια ακόμη πολύ βαριά κατηγορία, αναφέροντας ότι «υπάρχει σχέδιο απαξίωσης και ευτελισμού του ΣΥΡΙΖΑ» από τη μεριά του νυν προέδρου, προκειμένου να δημιουργήσει ένα κλειστό κόμμα με στελέχη της αρεσκείας του.

Την ίδια ώρα τα χτυπήματα του Παύλου Πολάκη είναι απανωτά κυρίως κατά της Αθηνάς Λινού, η οποία δήλωσε ότι θα κινηθεί εναντίον του νομικά. Όπως εκτιμούν αρκετοί οι επιθέσεις στη Λινού έχουν στόχο τον Κασσελάκη. Ο Σφακιανός δηλαδή χτυπάει το σαμάρι για να ακούει ο γάιδαρος, όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός.

Αφορμή η δήλωση της Λινού πως πρόκειται να προχωρήσει σε μήνυση εναντίον του. Τι αναφέρει στη νέα του ανάρτηση ο Παύλος Πολάκης: «Έμαθα πως θέλεις λέει να μου κάνεις μήνυση! ΕΧΕΙΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΕΛΙΚΑ! Μια συμβουλή: Πάγαινε βρες το Χατζηνικολάου που ήθελε να μου κάνει κι αυτός μήνυση (για «να μου πάρει ένα κοπάδι» όπως έλεγε) αλλά ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ!! Δεύτερο: Ξεκίνα το πακετάρισμα. Αύριο σου έρχεται κι άλλο μπουγιουρντί που πρέπει να παρέμβει και σε σένα και στο Σπανό αυτεπαγγέλτως ο Εισαγγελέας!! Άντε καληνύχτα!». Η φράση του Πολάκη «ξεκίνα το πακετάρισμα έχει» προειδοποιητικό χαρακτήρα προς όλους και ειδικά προς την ηγεσία την οποία ο αψύς Κρητικός έχει αμφισβητήσει ευθέως.

Αν ο Κασσελάκης δεν διαγράψει τη Λινού, ο Πολάκης θα γίνει ακόμα πιο επιθετικός και αποφασισμένος να το πάει μέχρι τέλους.

Η διαγραφή της Λινού θα είναι μια πρώτη νίκη για τον βουλευτή Χανίων την οποία επιθυμεί διακαώς ενόψει του συνεδρίου όπου θα μετρήσει τις δυνάμεις του και στην Κ.Ε. και στην βάση του κόμματος.

Θέλει ο Πολάκης να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ; Το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου στην Κουμουνδούρου είναι αν ο Παύλος Πολάκης θέλει πράγματι να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ και να αναλάβει πρόεδρος του κόμματος.

Κατ’ αρχάς πρέπει να διευκρινίσουμε ότι μπορεί, υπό την έννοια πως αν θέσει τελικά υποψηφιότητα στο επικείμενο συνέδριο, το πιθανότερο είναι να σαρώσει απέναντι στον Στέφανο Κασσελάκη. Αυτό τουλάχιστον εκτιμούν οι περισσότεροι πολιτικοί αναλυτές και δημοσκόποι. Ο Πολάκης έχει πλέον τεράστιο ρεύμα στην εκλογική δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ και για αυτό ο Κασσελάκης φοβάται να… κατέβει στη βάση σε μια απευθείας αντιπαράθεση μαζί του.

Η φράση «ο Πολάκης είναι ο ΣΥΡΙΖΑ» είναι κοινή πεποίθηση στην Κουμουνδούρου.

Από την άλλη μεριά ο Σφακιανός γνωρίζει και ο ίδιος πολύ καλά ότι δεν έχει το προφίλ ενός πολιτικού που μπορεί δυνάμει να γίνει πρωθυπουργός. Μπορεί να είναι παρορμητικός, αλλά σίγουρα δεν είναι αφελής. Και επί Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τώρα επί Στέφανου Κασσελάκη, ο αψύς Κρητικός δεν επιθυμεί να είναι πρόεδρος. Θέλει να είναι «αρχηγός». Να έχει, δηλαδή, έναν ρόλο υπεράνω του όποιου προέδρου και να είναι ανεξέλεγκτος. Υιοθετεί τη λογική «you are the president, I am the boss». Θέλει να κινείται και να λειτουργεί σαν... επίτιμος πρόεδρος, έχοντας το δικό του «καπετανάτο» και τη δική του ατζέντα.

Συνεπώς, η απειλή της υποψηφιότητάς του είναι κυρίως μέθοδος εκφοβισμού και τακτικισμού για να εγκαταλείψει την κούρσα ο Κασσελάκης και όχι για να αναμετρηθούν στα ίσια. Για να «πακετάρει» κι αυτός, όπως είπε στη Λινού.

Το ιδανικό για τον Πολάκη θα ήταν να αποχωρήσει ο εισαγόμενος πρόεδρος για να μπορέσει ο Σφακιανός να ελέγξει τις εξελίξεις της επόμενης μέρας στον ΣΥΡΙΖΑ από τη θέση του Νο2… Ποιον έχει στο μυαλό του για επόμενο πρόεδρο είναι άγνωστο.

Σε κάθε περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ με όλα όσα συμβαίνουν εδώ και ένα χρόνο με την έλευση του Στέφανου Κασσελάκη επιστρέφει σε συνθήκες μικρού κόμματος διαμαρτυρίας στις πλατείες με συντροφιά τούς μεταφερόμενους και περιφερόμενους δήθεν αγανακτισμένους.

