Κωνσταντόπουλος για Παπαδοπούλου: «Δεν θα επιτρέψω την εργαλειοποίηση ενός συμβάντος»

Την προσφυγή της στη Δικαιοσύνη κατά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ.

Ελένη Ευστρατίου

Κωνσταντόπουλος για Παπαδοπούλου: «Δεν θα επιτρέψω την εργαλειοποίηση ενός συμβάντος»
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  • Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Κωνσταντόπουλος απάντησε στις κατηγορίες της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. Άννας Παπαδοπούλου, αναγνωρίζοντας ο ίδιος λάθος στους οξείς τόνους και ζητώντας συγγνώμη.
  • Η Άννα Παπαδοπούλου κατηγόρησε τον Κωνσταντόπουλο για προσωπική επίθεση, χρήση απαξιωτικών χαρακτηρισμών και απειλητική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια και μετά την εκπομπή.
  • Ο Κωνσταντόπουλος κατήγγειλε την προσπάθεια εργαλειοποίησης του συμβάντος από την ΕΛ.Α.Σ. για πολιτικούς λόγους και επέκρινε τον αρχηγό της για άγνοια σχετικά με το θέμα του καλωδίου στην Κάσο.
  • Η Άννα Παπαδοπούλου ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά του βουλευτή και ζήτησε τη διαγραφή του από το ΠΑΣΟΚ, θεωρώντας την επίθεση έμφυλη.
  • Στο περιστατικό φέρεται να ήταν παρών ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Κτιστάκης, ο οποίος παρενέβη στον καυγά μεταξύ των δύο.
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Απάντηση στις κατηγορίες που του απέδωσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Άννα Παπαδοπούλου, έδωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, μετά την κόντρα που είχαν στον αέρα του τηλεοπτικού καναλιού ΑΡT.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε κατηγόρησε τον αρχηγό της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξη Τσίπρα, για άγνοια σχετικά με το θέμα του καλωδίου στην Κάσο, αποδίδοντας τις κατηγορίες της κ. Παπαδοπούλου σε προσπάθεια εργαλειοποίησης του θέματος για να «αλλάξει την ατζέντα».

Παράλληλα, ανέφερε ότι αναγνωρίζει το λάθος του για τους οξείς τόνους, ενώ ανέφερε ότι ζήτησε συγνώμη στην κ. Παπαδοπούλου, μετά το τέλος της εκπομπής.

Ο κ. Κωνσταντόπουλος ανέφερε: «Η κα. Άννα Παπαδοπούλου μετά την παρέλευση 20 ωρών θυμήθηκε να ανακινήσει ζήτημα για την χθεσινή μας τηλεοπτική αντιπαράθεση. Προφανώς ήταν επιτακτική ανάγκη να αλλάξει την ατζέντα το κόμμα ΕΛ.Α.Σ. μετά τις "γκάφες" του αρχηγού του που δεν ήξερε ούτε τι είδους καλώδιο θα ποντιστεί ανοικτά της Κάσου και εμφανίστηκε ξανά αμετροεπής και αλαζόνας δηλώνοντας κατακτητής της κεντροαριστεράς».

Ο κ. Κωνσταντόπουλος αναφέρει επιπλέον στην απάντηση του ότι «με την κα. Παπαδοπούλου αντιπαρατέθηκα πολιτικά σε οξείς τόνους τους οποίους αναγνωρίζω ως λάθος μου. Εξάλλου, στο τέλος της εκπομπής της ζήτησα συγγνώμη προσωπικά» και προσθέτει: «Δεν θα σταθώ στους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς που μου απηύθυνε πρώτη ξεκινώντας τον λεκτικό διαξιφισμό, δεν με αγγίζουν. Δεν θα επιτρέψω όμως την εργαλειοποίηση ενός συμβάντος για να βγει το κόμμα ΕΛ.Α.Σ. από τα πολιτικά του αδιέξοδα».

Οι κατηγορίες της Άννας Παπαδοπούλου

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. κατηγόρησε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ότι κατά τη διάρκεια της εκπομπής εξαπέλυσε προσωπική επίθεση εναντίον της για την απόφασή της να αποχωρήσει από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη και να συμπαραταχθεί με τον κ. Τσίπρα, ενώ αφού έσβησαν οι κάμερες την αποκάλεσε «σκουπίδι» και κινήθηκε δύο φορές απειλητικά εναντίον της,

Μάλιστα, ανέφερε ότι υπάρχουν μάρτυρες για το περιστατικό και συγκεκριμένα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρης Κτιστάκης, ο οποίος βρισκόταν στο ίδιο πολιτικό τραπέζι και στη συνέχεια παρενέβη στον καυγά μεταξύ των δύο.

Μάλιστα, η ίδια ζήτησε τη διαγραφή του από το ΠΑΣΟΚ καθώς θεωρεί ότι πρόκειται για έμφυλη επίθεση, ενώ δήλωσε ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη εναντίον του.

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