Εξεταστική για funds και servicers θα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή

Snapshot Ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει στη Βουλή πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία των funds και servicers.

Η πρόταση περιλαμβάνει την υποχρέωση κατάθεσης των επιχειρηματικών σχεδίων των servicers και τη διερεύνηση των όρων τιτλοποιήσεων και της λειτουργίας του προγράμματος «Ηρακλής».

Η εξεταστική θα εστιάσει στην εποπτεία των servicers, την εφαρμογή ρυθμίσεων και τις ευθύνες υπουργείων και εποπτικών αρχών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ διαχωρίζει τη θέση του από το ΠΑΣΟΚ, προτείνοντας δημόσιο μηχανισμό εξαγοράς και αναδιάρθρωσης κόκκινων δανείων αντί για συνέχιση της λειτουργίας των funds.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ζητήσει στήριξη από βουλευτές που αποχώρησαν πρόσφατα από την κοινοβουλευτική του ομάδα. Snapshot powered by AI

Πρόταση σύστασης εξεταστικής επιτροπής θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, για τη διερεύνσηση του τρόπου λειτουργίας των funds και των servicers.

Όπως ανακοίνωσε ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, κατά το εβδομαδιαίο briefing πολιτικών συντακτών, η ΚΟ, σε συνεννόηση και με ενώσεις δανειοληπτών, θα καταθέσει πρόταση για Εξεταστική με στόχο τη διερεύνηση των εξής ερωτημάτων:

1. Όροι των τιτλοποιήσεων και λειτουργία του «Ηρακλή»

Με ποιους όρους μεταβιβάστηκαν και τιτλοποιήθηκαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια;

Ποιο ήταν το πραγματικό τίμημα των συναλλαγών;

Πώς λειτούργησε ο Ηρακλής και ποια είναι η έκθεση του Δημοσίου από τις κρατικές εγγυήσεις;

2. Εποπτεία των servicers και συνέπειες για δανειολήπτες

Να κατατεθούν στη Βουλή τα επιχειρηματικά σχέδια (business plans) των servicers

Πώς ελέγχθηκαν οι servicers;

Πώς εφαρμόστηκαν οι ρυθμίσεις, οι αναγκαστικές εκτελέσεις και οι πλειστηριασμοί;

Ποiες ήταν οι ενέργειες ή παραλείψεις των αρμόδιων υπουργείων και εποπτικών αρχών;

Σημειώνεται ότι, ο ΣΥΡΙΖΑ δε θα ζητήσει τη στήριξη των βουλευτών που έχουν αποχωρήσει το τελευταίο διάστημα από την ΚΟ του κόμματος.

Σύγκριση με ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ

Ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε επίσης συνολικά και τις προτάσεις των άλλων κομμάτων της κεντροαριστεράς για το θέμα του ιδιωτικού χρέους, με αφορμή την κατάθεση πρότασης νόμου από το ΠΑΣΟΚ για το θέμα. Συγκεκριμένα, ο κ. Παππάς εντόπισε τρία σημεία στα οποία η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ διαχωρίζεται από τις αντίστοιχες του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ:

Αναπτυξιακή Τράπεζα: Δημόσιο χρηματοδοτικό εργαλείο για μαζική παρέμβαση στο ιδιωτικό χρέος, στις ρυθμίσεις και στην κατοικία Νόμος Κατσέλη: Ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας και δυνατότητα δικαστικής προστασίας των υπερχρεωμένων νοικοκυριών Πτωχευτικός νόμος ΝΔ: Κατάργηση του πτωχευτικού πλαισίου της ΝΔ και αντικατάστασή του από σύστημα πραγματικής προστασίας των οφειλετών.

Ο κ. Παππάς εγκάλεσε τα άλλα κόμματα για το ότι διαπραγματεύονται τη συνέχιση της λειτουργίας των funds και των servicers, σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ που ζητά την κατάρτηση του προγράμματος Ηρακλής, το οποίο μάλιστα μετονομάζει σε «Προκρούστη, Κέρβερο και Μίδα».

«Το ερώτημα είναι απλό και απευθυνόμαστε σε ΠΑΣΟΚ και κόμμα Τσίπρα: Θα συνεχίσουμε να ρυθμίζουμε τα χρέη με τα funds στο τιμόνι ή θα αλλάξουμε τους κανόνες του παιχνιδιού; Το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα προτείνουν παρεμβάσεις στο υφιστάμενο σύστημα. Εμείς προτείνουμε δημόσιο μηχανισμό εξαγοράς και αναδιάρθρωσης των κόκκινων δανείων ώστε οι πολίτες να αποκτήσουν πραγματική διέξοδο», τόνισε ο Γραμματέας.