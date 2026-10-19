Μειώσεις φόρων προτείνει τώρα ο Σαμαράς για την ακρίβεια

Οι φόροι που ζητά ο πρώην πρωθυπουργός να μειωθούν

Παναγιώτης Βελισσάρης

Μειώσεις φόρων προτείνει τώρα ο Σαμαράς για την ακρίβεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Αντώνης Σαμαράς ζητεί κρατική παρέμβαση με μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και μείωση του ΦΠΑ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
  • Επισημαίνει ότι η ακρίβεια οφείλεται όχι μόνο σε διεθνείς εξελίξεις αλλά και σε κυβερνητική πολιτική, ειδικά στην ενεργειακή και φορολογική ακρίβεια.
  • Σημειώνει ότι οι φόροι στα καύσιμα στην Ελλάδα είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σχεδόν διπλάσιο από το ευρωπαϊκό κατώτατο όριο.
  • Προτείνει μείωση του ΦΠΑ από το 24% σε 23% και μείωση σε επιλεγμένα προϊόντα, όπως η εστίαση, από 24% σε 13%.
  • Υποστηρίζει ότι τέτοιες μειώσεις φόρων είναι εφικτές καθώς είχαν υλοποιηθεί επιτυχώς κατά τη διάρκεια της δικής του διακυβέρνησης, παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες τότε.
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Κρατική παρέμβαση για την ανακούφιση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από τον πληθωρισμό, ζητεί με δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Ο κ. Σαμαράς, εκτιμά πως η ακρίβεια, δεν είναι αποτέλεσμα μόνο των διεθνών εξελίξεων, τονίζοντας πως υπάρχει ενεργειακή και φορολογική ακρίβεια.

Ζητεί σε αυτό το πλαίσιο, μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, όπως επίσης και του ΦΠΑ.

Ολόκληρη η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά:

Η ακρίβεια δεν είναι μόνο αποτέλεσμα διεθνών εξελίξεων. Είναι και ζήτημα κυβερνητικής πολιτικής. Η διαχειριστική, νεοφιλελεύθερη, κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν αντιμετωπίζει με μέτρα τον πληθωρισμό. Γιατί; Γιατί έτσι και φτιάχνει υπερπλεονάσματα αλλά και μειώνει τεχνητά το χρέος.

Ο κοινωνικός φιλελευθερισμός, στον οποίο εγώ πιστεύω, απαιτεί παρέμβαση του κράτους για την ανακούφιση νοικοκυριών κι επιχειρήσεων. Κι αυτή είναι ουσιαστική πολιτική διαφορά.

Και πώς μπορούν να ανακουφιστούν άμεσα, νοικοκυριά κι επιχειρήσεις;

Πρώτα-πρώτα, σήμερα έχουμε ενεργειακή ακρίβεια.

Και φορολογική ακρίβεια!

Και μπορούμε να μειώσουμε τους έμμεσους φόρους. Στα καύσιμα – και όχι μόνο!

Πάνω από το μισό που πληρώνετε στο βενζινάδικο είναι φόρος στα καύσιμα. Δεν πληρώνετε «πετρέλαιο» - πληρώνετε φόρο στο πετρέλαιο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει ελάχιστα επίπεδα φορολογίας στα καύσιμα.

Εμείς σήμερα έχουμε από τους υψηλότερους φόρους στην Ευρώπη!

-Πάρτε τη βενζίνη, την αμόλυβδη. Το κατώτατο όριο Ειδικού φόρου της Ευρώπης είναι 36 λεπτά. Εμείς το έχουμε στα 70 λεπτά – σχεδόν διπλό!

Έχουμε μεγάλα περιθώρια να το κατεβάσουμε πολύ.

-Πάρτε το ΦΠΑ. Το ελάχιστο όριο είναι 15% στα καύσιμα. Εμείς το έχουμε στα 24%. Αντίστοιχα και στο ντήζελ. Έχουμε λοιπόν πολύ μεγάλα περιθώρια να κατεβάσουμε το φόρο στα καύσιμα, εντός των ευρωπαϊκών ορίων. Και ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στον Περσικό Κόλπο.

Φυσικά μπορούμε να έχουμε, και σημαντική μείωση στην τιμή του ηλεκτρικού.

Δεν μιλάω όμως μονο για μειώσεις στην ενεργεια.

Μπορούμε μείωση του ΦΠΑ και σε άλλα είδη.

Για παράδειγμα, μείωση του ανώτατου συντελεστή ΦΠΑ από το 24% στο 23%.

Όσο το είχαμε στην περίοδο της δικής μας διακυβέρνησης.

Και μείωση μια σειράς προϊόντων από το 24% στο 13%.

Όπως, για παράδειγμα, να πάει στο 13% η Εστίαση!

Ένας κλάδος εκατοντάδων χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Που μπαίνει και στο τουριστικό πακέτο.

Κάποιοι μας λένε ότι αυτά δεν μπορούν να γίνουν.

Κι εγώ σας λέω ότι μπορούν να γίνουν!

Τα έκανα όταν ήμασταν στην Κυβέρνηση.

Και τότε είχαμε Μνημόνια - που τώρα δεν έχουμε...

Τότε είχαμε ελλείμματα - ενώ τώρα έχουμε υπερ-πλεονάσματα!

Και τότε η Τρόίκα διαφωνούσε, τα κάναμε και αποδείχθηκε ότι δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα στα έσοδα. Αντίθετα, τότε αυξήθηκαν τα δημόσια έσοδα!

Γι’ αυτό σας λέω. Τα έκανα σε πολυ χειροτερες συνθηκες.

Και μπορούν να γίνουν ξανά.

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