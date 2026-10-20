Μητσοτάκης από Δημόκριτο: «Μόνο αυτή η κυβέρνηση συνομιλεί με το αύριο»

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι μόνο παρούσα κυβέρνηση συνομιλεί με το μέλλον, επισημαίνοντας την απόσταση από άλλες πολιτικές δυνάμεις που παραμένουν στο παρελθόν.

Τόνισε τη σημασία της διαφοράς αυτής ως ένδειξη ενδιαφέροντος για τη νέα γενιά και το μέλλον της Ελλάδας.

Συνέδεσε την ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας με το μέλλον της νέας γενιάς, κατά τα εγκαίνια του νέου κτιρίου του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του «Δημόκριτου».

Το νέο κτίριο αποτελεί σύγχρονη ερευνητική υποδομή με επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη, τα δίκτυα νέας γενιάς και την κυβερνοασφάλεια.

Στο κτίριο φιλοξενείται νέο data center που θα συνδέεται με τον υπερυπολογιστή ΔΑΙΔΑΛΟΣ. Snapshot powered by AI

«Μόνο αυτή η κυβέρνηση συνομιλεί με το αύριο», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον «Δημόκριτο», εξαπολύοντας παράλληλα αιχμές κατά των πολιτικών δυνάμεων που, όπως είπε, παραμένουν εγκλωβισμένες στο χθες ή ακόμη και στο προχθές.

Πρόσθεσε πως «πιστεύω ότι αυτή είναι μια ουσιαστική διαφορά, που αναδεικνύει ποιος πραγματικά ενδιαφέρεται για τη νέα γενιά και, κυρίως, ποιος νοιάζεται για την επόμενη μέρα της Ελλάδας, σε μια εποχή κατά την οποία συντελούνται τόσο μεγάλες, κοσμοϊστορικές αλλαγές».

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε την ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας με το μέλλον της νέας γενιάς, με αφορμή τα εγκαίνια του νέου κτιρίου του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Πρόκειται για μια σύγχρονη ερευνητική υποδομή, με επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη, τα δίκτυα νέας γενιάς και την κυβερνοασφάλεια, η οποία φιλοξενεί και νέο data center που θα συνδέεται με τον υπερυπολογιστή ΔΑΙΔΑΛΟΣ.

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