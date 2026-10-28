Υπουργείο Εξωτερικών: Το ιστορικό «ΟΧΙ» θα αποτελεί διαχρονικά πηγή έμπνευσης για τον Ελληνισμό

Snapshot Το υπουργείο Εξωτερικών τιμά την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου με φόρο τιμής στους αγωνιστές και θυσιασθέντες για την πατρίδα.

Το ιστορικό «ΟΧΙ» θεωρείται διαχρονική πηγή έμπνευσης για τον Ελληνισμό.

Το «ΟΧΙ» αναγνωρίζεται ως παγκόσμιο σύμβολο αντίστασης και αγώνα για την ελευθερία. Snapshot powered by AI

«Σήμερα αποτίουμε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης σε όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν με αυταπάρνηση για την πατρίδα μας», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε μήνυμά του για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

«Το ιστορικό «ΟΧΙ» θα αποτελεί διαχρονικά πηγή έμπνευσης για τον Ελληνισμό και παγκόσμιο σύμβολο αντίστασης και αγώνα για την ελευθερία», τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών.