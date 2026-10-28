Τασούλας: «Οι Έλληνες ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε θαύματα»

Snapshot Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, παρακολούθησε τη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου.

Τόνισε τη σημασία της ενότητας και ομοψυχίας των Ελλήνων στην υπεράσπιση της ελευθερίας.

Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αντιστάθηκε και νίκησε τον ναζισμό όταν η Ευρώπη υποκύπτε στην απειλή.

Αναγνώρισε τις δυνατότητες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων να αποτρέπουν και να κατατροπώνουν κάθε απειλή.

Επισήμανε την πρόοδο της χώρας σε νέα οπλικά συστήματα και την ικανότητα να κάνει άλματα και θαύματα με ενότητα. Snapshot powered by AI

Στη Θεσσαλονίκη, όπου παρακολούθησε τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, έστειλε το δικό του μήνυμα για το ιστορικό «ΟΧΙ», τονίζοντας τη σημασία της ενότητας και της ομοψυχίας των Ελλήνων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυνατότητες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και στην ικανότητα της χώρας να αντιμετωπίζει κάθε απειλή.

«Τιμήσαμε με μεγαλοπρέπεια την εξαιρετική ιστορική επέτειο του ΟΧΙ. Της 28ης Οκτωβρίου. Θυμηθήκαμε πως οι Έλληνες ενωμένοι και με ομοψυχία μπορούν να κάνουν άλματα και θαύματα. Υπερασπίσαμε την ελευθερία μας όταν όλη η Ευρώπη είχε υποκύψει στο ναζισμό. Η Ελλάδα όχι μόνο αντιστεκόταν αλλά και νικούσε. Σήμερα η χώρα μας μπορεί με ενότητα και ομοψυχία και αναγνωρίζοντας την προσφορά όσων έπεσαν μπορεί να κάνει άλματα και θαύματα. Το διαπιστώσαμε βλέποντας την παρέλαση των ενόπλων δυνάμεων και τα νέα οπλικά συστήματα. Η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες όχι μόνο να αποτρέπει αλλά και να κατατροπώνει κάθε απειλή».