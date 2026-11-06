Χαρδαλιάς:«Προχωράμε στην υλοποίηση μιας αντιπλημμυρικής παρέμβασης που θωρακίζει τον Δήμο Πεντέλης»

Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Αττικής η σύμβαση για το κρίσιμο έργο της οδού Ιπποκράτους – στο 1 εκατ. ευρώ η χρηματοδότηση της Περιφέρειας

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Χαρδαλιάς:«Προχωράμε στην υλοποίηση μιας αντιπλημμυρικής παρέμβασης που θωρακίζει τον Δήμο Πεντέλης»
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  • Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή αγωγού ομβρίων στην οδό Ιπποκράτους, προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ, με στόχο την αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου Πεντέλης.
  • Ο συλλεκτήρας ομβρίων μήκους 1.130 μέτρων θα ξεκινά κοντά στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης και θα εκβάλλει στο ρέμα Κουφού, με ολοκλήρωση εντός ενός έτους.
  • Η παρέμβαση εντάσσεται σε ευρύτερο πρόγραμμα 64 αντιπλημμυρικών έργων στην Αττική έως το 2028, με ήδη 30 έργα προχωρημένα σε συμβασιοποίηση ή δημοπράτηση.
  • Η συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Πεντέλης θεωρείται καθοριστική για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων και τη βελτίωση της ασφάλειας των πολιτών.
  • Η Δήμαρχος Πεντέλης τόνισε τη σημασία της πρόληψης και της αναβάθμισης υποδομών για την προστασία ζωής και περιουσίας στην περιοχή.
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Ένα ακόμα σημειακό αντιπλημμυρικό έργο, η κατασκευή του αγωγού ομβρίων επί της οδού Ιπποκράτους, στην περιοχή πλησίον του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, παρουσία της Δημάρχου Πεντέλης Νατάσσας Κοσμοπούλου, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής για την αντιπλημμυρική θωράκιση των αστικών περιοχών. Στο πλαίσιο της παρέμβασης, θα κατασκευαστεί συλλεκτήρας ομβρίων υδάτων μήκους 1.130 μέτρων, ο οποίος θα ξεκινά κοντά στο νοσηλευτικό ίδρυμα, από τις οδούς Ιπποκράτους και Δουκίσσης Πλακεντίας και θα εκβάλει με ειδική πρόβλεψη στο ρέμα Κουφού. Το νέο έργο θα παραδοθεί προς χρήση το αργότερο σε ένα έτος.

«Όταν πριν από λίγους μήνες είχα επισκεφθεί τον Δήμο Πεντέλης, είχα δεσμευτεί για τη δρομολόγηση μεγάλων έργων, που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών της Πεντέλης. Χωρίς αναβολές, τα έργα αυτά έχουν μπει πλέον σε τροχιά υλοποίησης» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Πριν από λίγες ημέρες εγκαινιάσαμε το εμβληματικό Πάρκο Θάλωσσι, μια αναγκαία παρέμβαση που βάλτωσε για σχεδόν 20 χρόνια. Και σήμερα, υπογράφουμε τη σύμβαση για ένα κρίσιμο αντιπλημμυρικό έργο, προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, που θα ενισχύσει ουσιαστικά την προστασία μιας ιδιαίτερα ευαίσθητης περιοχής, κοντά στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης.

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Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό μας για την υλοποίηση 64 μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων και παρεμβάσεων σε ολόκληρη την Αττική έως το 2028. Ήδη, περίπου 30 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 250 εκατ. ευρώ, βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια συμβασιοποίησης και δημοπράτησης. Έχουμε υπογράψει συμβάσεις για επτά έργα, ύψους 28,87 εκατ. ευρώ, ενώ προχωρούν οι διαδικασίες για εννέα ακόμη, συνολικού προϋπολογισμού 87,73 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, στον προγραμματισμό μας περιλαμβάνεται η δημοπράτηση άλλων 12 έργων, ύψους 127,66 εκατ. ευρώ, έως το τέλος του έτους.

Πρόκειται για ένα εκτεταμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων, που συνδυάζει την κατασκευή νέων αντιπλημμυρικών υποδομών, την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων και τη συστηματική συντήρηση και διευθέτηση των ρεμάτων. Για εμάς, κάθε έργο που συμβασιοποιείται και κάθε εργοτάξιο που ανοίγει αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής. Σε αυτή την προσπάθεια, η συνεργασία μας με τους Δήμους είναι καθοριστική.

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Δήμαρχο Πεντέλης, Νατάσσα Κοσμοπούλου, για την εξαιρετική και ουσιαστική συνεργασία που έχουμε αναπτύξει, με κοινή προτεραιότητα την επίλυση χρόνιων προβλημάτων της περιοχής. Αποδεικνύουμε στην πράξη ότι, όταν η Περιφέρεια και η τοπική αυτοδιοίκηση συνεργάζονται με σχέδιο, συνέπεια και ξεκάθαρους στόχους, μπορούμε να δίνουμε συγκεκριμένες λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας των συμπολιτών μας».

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Από πλευράς της, η κυρία Κοσμοπούλου δήλωσε: «Η υπογραφή της σύμβασης αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης μας. Επενδύουμε στην πρόληψη, στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας και στη δημιουργία ασφαλέστερων υποδομών για τους συμπολίτες μας.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά για τη σταθερή και ουσιαστική στήριξή του στον Δήμο Πεντέλης. Η συνεργασία μας αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, από την πρόσφατη παράδοση του αναβαθμισμένου Πάρκου “Θάλωσσι” στη Νέα Πεντέλη και τα έργα οδικής ασφάλειας στην Παλαιά Πεντέλη, έως τη σημερινή δρομολόγηση ενός κρίσιμου αντιπλημμυρικού έργου.

Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί πολύτιμο συνεργάτη στην προσπάθειά μας να αντιμετωπίσουμε χρόνιες ανάγκες και να αναβαθμίσουμε τις υποδομές του Δήμου μας.Ευχαριστώ επίσης τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και του Δήμου για τη συμβολή τους. Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και συνεργασία, διεκδικώντας και υλοποιώντας έργα που κάνουν την Πεντέλη ασφαλέστερη, πιο λειτουργική και πιο ανθεκτική στις προκλήσεις του μέλλοντος».

Στην υπογραφή της σύμβασης, παρέστησαν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Πεντέλης Φώτης Φωτίου, ο δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Τάκας και ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής Μιλτιάδης Κύρκος.

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