Χαρδαλιάς: Προτεραιότητα ο εκσυγχρονισμός του Δημοσίου με μετρήσιμο αποτέλεσμα για τον πολίτη

Νέα διεθνής διάκριση για την Περιφέρεια Αττικής - Ο Εκτελεστικός Γραμματέας Γιάννης Σελίμης, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Διοικητικής Καινοτομίας και Δημοσίων Πολιτικών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO)

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Χαρδαλιάς: Προτεραιότητα ο εκσυγχρονισμός του Δημοσίου με μετρήσιμο αποτέλεσμα για τον πολίτη
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  • Ο Γιάννης Σελίμης,τελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής, ανέλαβε ομόφωνα την προεδρία του Ινστιτούτου Διοικητικής Καινοτομίας και Δημοσίων Πολιτικών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO).
  • Η Περιφέρεια Αττικής συνεργάζεται με τον EPLO για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και την προώθηση κοινών εκπαιδευτικών και επιστημονικών πρωτοβουλιών.
  • Έχουν συναφθεί δύο προγραμματικές συμβάσεις ύψους περίπου 1,5 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών του EPLO σε διάφορες περιοχές της Αττικής.
  • Ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης αποτελεί καθημερινή προτεραιότητα με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τον πολίτη μέσω διαφάνειας και αποτελεσματικότητας.
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Μια σημαντική διεθνή διάκριση για την Περιφέρεια Αττικής, σηματοδοτεί η ανάληψη της προεδρίας του Ινστιτούτου Διοικητικής Καινοτομίας και Δημοσίων Πολιτικών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) από τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας, Γιάννη Σελίμη. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς συνεχάρη τον κ. Σελίμη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας με τον Οργανισμό για την αξιοποίηση τεχνογνωσίας και σύγχρονων διοικητικών πρακτικών προς όφελος των πολιτών.

Η ανάληψη των νέων καθηκόντων του έρχεται σε μια περίοδο ενίσχυσης της θεσμικής συνεργασίας Περιφέρειας Αττικής και EPLO, με συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του Οργανισμού, ενώ ανοίγει ο δρόμος και για κοινές εκπαιδευτικές και επιστημονικές πρωτοβουλίες.Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας έχουν ήδη συναφθεί δύο προγραμματικές συμβάσεις, συνολικού ύψους περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, για την αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων του EPLO στα Λεγραινά, στην Πλάκα και στο Κολωνάκι. Όπως έχει επισημάνει ο κ. Χαρδαλιάς κατά την πρόσφατη συμμετοχή του σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του EPLO στα Λεγραινά, κατά τη θητεία της σημερινής περιφερειακής αρχής υλοποιήθηκε περίπου το 75% του φυσικού αντικειμένου του έργου, έπειτα από συστηματικό συντονισμό και στενή συνεργασία των δύο φορέων.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε:«Στην Περιφέρεια Αττικής, ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης αποτελεί καθημερινή προτεραιότητα. Εργαζόμαστε για να περιορίσουμε τη γραφειοκρατία, να επιταχύνουμε τις διαδικασίες και να ενισχύσουμε τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Γιατί κάθε αλλαγή στη λειτουργία της διοίκησης αποκτά αξία όταν σημαίνει ταχύτερη εξυπηρέτηση, λιγότερη ταλαιπωρία και καλύτερες υπηρεσίες για τον πολίτη.Σε αυτή την προσπάθεια, η συνεργασία μας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου και τον διευθυντή του, καθηγητή Σπύρο Φλογαΐτη, προσφέρει πολύτιμη τεχνογνωσία και δυνατότητες για κοινές εκπαιδευτικές και επιστημονικές πρωτοβουλίες. Στόχος μας είναι η γνώση και οι καλές πρακτικές να μεταφράζονται σε εφαρμόσιμες λύσεις για τη λειτουργία της Περιφέρειας.Συγχαίρω θερμά τον Γιάννη Σελίμη για την ανάληψη της προεδρίας του Ινστιτούτου. Η εμπειρία του στη δημόσια διοίκηση και η συμβολή του στη λειτουργία των υπηρεσιών μας αποτελούν σημαντικά εφόδια για τα νέα του καθήκοντα.Συνεχίζουμε με σαφείς κανόνες, συνέπεια και μετρήσιμο αποτέλεσμα. Γιατί η εμπιστοσύνη των πολιτών κερδίζεται με διαφάνεια, συνέπεια και έργο».

Από την πλευρά του, ο κ. Σελίμης ανέφερε:«Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου να μου εμπιστευθεί την προεδρία του Ινστιτούτου Διοικητικής Καινοτομίας και Δημοσίων Πολιτικών αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ευθύνη. Ευχαριστώ τη διοίκηση του EPLO και προσωπικά τον καθηγητή Σπύρο Φλογαΐτη για την εμπιστοσύνη τους.Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, που μου έχει εμπιστευθεί την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του διοικητικού μηχανισμού της πρωτεύουσας Περιφέρειας της χώρας. Και από τη νέα μου θέση θα επιδιώξω να συμβάλω στην αξιοποίηση γνώσης και καλών πρακτικών στην Περιφέρεια Αττικής, με σταθερό γνώμονα τις ανάγκες των πολιτών».

Η επιλογή του κ. Σελίμη αποφασίστηκε ομόφωνα από την Εκτελεστική Επιτροπή του EPLO, ενός διεθνούς οργανισμού με έδρα την Ελλάδα και συμμετοχή 14 κρατών. Το Ινστιτούτο έχει ως αποστολή την προώθηση σύγχρονων πρακτικών δημόσιας διακυβέρνησης και αποτελεσματικών δημόσιων πολιτικών, ενισχύοντας τη συνεργασία της διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επιστημονική κοινότητα.

Ο Γιάννης Σελίμης ανέλαβε καθήκοντα Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής με απόφαση του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά, από την έναρξη της θητείας της σημερινής περιφερειακής αρχής. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στη δημόσια διοίκηση, στον εσωτερικό έλεγχο και στην καταπολέμηση της διαφθοράς, έχοντας συνεργαστεί με διεθνείς οργανισμούς και φορείς της γαλλικής κυβέρνησης σε προγράμματα τεχνικής βοήθειας. Είναι ιδρυτικό μέλος του Διοικητικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και έχει διατελέσει, επί σειρά ετών, Ειδικός Γραμματέας του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας.

Η ανάληψη των νέων καθηκόντων του δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες διασύνδεσης της Περιφέρειας Αττικής με τη διεθνή εμπειρία στη διοικητική καινοτομία. Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον EPLO, η αξιοποίηση αυτής της τεχνογνωσίας μπορεί να υποστηρίξει την προσπάθεια της περιφερειακής αρχής για αποτελεσματικότερες υπηρεσίες, ενίσχυση της λογοδοσίας και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

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