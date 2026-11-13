Λατινοπούλου για άρση: «Είναι συκοφαντικό ότι μπήκαν ξυπόλυτοι στην πολιτική και βγήκαν πλούσιοι;»

Λατινοπούλου για άρση ασυλίας: «Είναι συκοφαντικό ότι κάποιοι μπήκαν ξυπόλυτοι στην πολιτική και βγήκαν με περιουσίες;»

Μιχάλης Παπαδάκος

Λατινοπούλου για άρση: «Είναι συκοφαντικό ότι μπήκαν ξυπόλυτοι στην πολιτική και βγήκαν πλούσιοι;»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ανάρτηση του 2020 που κατηγορεί τον Δημήτρη Παπαδημούλη για αθέμιτη απόκτηση περιουσίας.
  • Η Λατινοπούλου υποστηρίζει ότι η ανάρτησή της δεν ήταν συκοφαντική και βασίστηκε σε αλήθειες σχετικά με πολιτικούς που απέκτησαν περιουσίες από το μηδέν.
  • Ο Δημήτρης Παπαδημούλης κατήγγειλε ότι οι αναφορές προσβάλλουν την προσωπικότητά του και τον συσχέτιζαν με ποινικές υποθέσεις διαφθοράς.
  • Η υπόθεση διαβιβάστηκε στις ελληνικές αρχές το 2026 και τώρα ανοίγει ο δρόμος για δικαστική διερεύνηση της μήνυσης.
  • Ο Παπαδημούλης δέχεται πολιτική κριτική αλλά δεν θα ανεχθεί συκοφαντίες που πλήττουν την τιμή και την υπόληψή του.
Snapshot powered by AI

Στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αρθεί η ασυλία της, έπειτα από τη μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον της ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, αναφέρθηκε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, υποστηρίζοντας ότι η ανάρτησή της το 2020 δεν περιείχε συκοφαντικούς ισχυρισμούς.

«Το σημερινό είναι μια υπόθεση ενός tweet όπου είχα πει μια αλήθεια. Τώρα είμαστε στο ποινικό, στο αστικό κρίθηκε απαράδεκτη η προσφυγή Παπαδημούλη. Είχα πει ότι ναι, υπάρχουν πολιτικοί που βλέπουν κάποιοι να μπαίνουν ξυπόλυτοι και μετά να βγαίνουν με τεράστιες περιουσίες», ανέφερε αρχικά μιλώντας στο MEGA.

«Σιγά, αυτό είναι συκοφαντικό; Αυτό είναι η αλήθεια. Όταν είχαν βγει πρωτοσέλιδα που είχε πόσα διαμερίσματα και είχε κάνει μια "παπασπιτούπολη", δεν το έγραψα εγώ», πρόσθεσε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.

Η άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου εγκρίθηκε την Πέμπτη από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έπειτα από σχετικό αίτημα της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών. Η υπόθεση αφορά ανάρτηση που είχε κάνει η ευρωβουλευτής στο Twitter στις 13 Ιουνίου 2020 και ανοίγει πλέον τον δρόμο για τη δικαστική διερεύνηση της μήνυσης που είχε καταθέσει ο Δημήτρης Παπαδημούλης.

Στο επίμαχο tweet, η Αφροδίτη Λατινοπούλου υποστήριζε ότι ο Δημήτρης Παπαδημούλης, μαζί με άλλα πολιτικά πρόσωπα, είχε συμβάλει στην αποστροφή των πολιτών από την πολιτική. Παράλληλα, τον κατηγορούσε ότι απέκτησε περιουσία με αθέμιτα μέσα, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι όταν ασχολήθηκε με την πολιτική ήταν «ξυπόλητος».

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Παπαδημούλης, μέσω των δικηγόρων του, υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες αναφορές προσβάλλουν την προσωπικότητά του.

Παπαδημούλης: «Κάλλιο αργά παρά ποτέ»

Την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχολίασε ο Δημήτρης Παπαδημούλης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία έκανε λόγο για δικαίωση της προσφυγής του.

«Επιτέλους! Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Οι συκοφάντες θα κληθούν να λογοδοτήσουν, από το σκαμνί του κατηγορούμενου, ενώπιον της Δικαιοσύνης. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια ανάρτηση, ο πρώην ευρωβουλευτής εξήγησε τους λόγους για τους οποίους είχε κινηθεί νομικά εναντίον της Αφροδίτης Λατινοπούλου, υποστηρίζοντας ότι η επίμαχη δημοσίευση του Ιουνίου του 2020 επιχειρούσε να τον ταυτίσει με πρόσωπα όπως ο Άκης Τσοχατζόπουλος και ο Τάσος Μαντέλης, που έχουν καταδικαστεί για σοβαρά ποινικά αδικήματα σε υποθέσεις διαφθοράς.

Όπως ανέφερε, η υπόθεση διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τις ελληνικές αρχές μόλις τον Μάρτιο του 2026, ενώ χαρακτήρισε την απόφαση της Ευρωβουλής άμεση.

Ο Δημήτρης Παπαδημούλης υπογράμμισε ακόμη ότι θεωρεί θεμιτή ακόμη και την πιο σκληρή πολιτική κριτική, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται να δείξει ανοχή σε όσα χαρακτηρίζει «δόλια συκοφαντία» και προσπάθεια προσβολής της τιμής και της υπόληψής του.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:11ΚΟΣΜΟΣ

Άρχισαν τα όργανα στο Κογκρέσο: Οι Δημοκρατικοί έγιναν μαλλιά κουβάρια για τον ηγέτη τους στη Γερουσ

10:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Χαρδαλιάς: «Χτίζουμε μαζί με τους παραγωγούς και τους καταναλωτές το μέλλον των λαϊκών αγορών»

10:07WHAT THE FACT

Tο γιαπωνέζικο κόλπο για να έχετε πάντα ζέστη στο σπίτι και με ελάχιστο κόστος

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Συνελήφθη γνωστός προπονητής άρσης βαρών λόγω χορήγησης ουσιών ντόπινγκ σε αθλητές

10:00ANNOUNCEMENTS

Η νίκη της Ελλάδας απέναντι στην Ολλανδία σε απόδοση *200

09:58ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ερντογάν το ξανάκανε: Υποδέχθηκε τους παγκόσμιους ηγέτες με τους γενίτσαρους - Το είχε κάνει και στον Μητσοτάκη

09:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση μήνα-μήνα έως τον Μάρτιο - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

09:55WHAT THE FACT

Τα νέα οικολογικά μονοπάτια του Δελχί που προκάλεσαν αντιδράσεις

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Υπεύθυνος τεχνικού γραφείου εξαφανίστηκε με τα χρήματα δεκάδων πολιτών από το «Εξοικονομώ»

09:48ΚΟΣΜΟΣ

Το Κογκρέσο καλεί τον πρώην CEO της Nvidia για τη σχέση του με την Κινέζα κατάσκοπο

09:41ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Δύο νέοι θάνατοι από COVID-19 και ένας από γρίπη την τελευταία εβδομάδα

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Jaguar Land Rover στέλνει την BYD στα δικαστήρια για το Defender

09:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου για την άρση ασυλίας της μετά τη μήνυση Παπαδημούλη: «Είναι συκοφαντικό ότι κάποιοι μπήκαν ξυπόλυτοι στην πολιτική και βγήκαν με περιουσίες;»

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εικόνες αποκάλυψης μετά από επίθεση σε ρωσικό διυλιστήριο στο Βόλγκογκραντ - Βίντεο

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός σε σχολείο περιοχής της Λάρισας: Μητέρα εισέβαλε σε τάξη και επιτέθηκε σε καθηγητές

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σαντορίνη: Νεκρός 28χρονος σε σύγκρουση μοτοσικλέτας με φορτηγό

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Μαθητής νηπιαγωγείου εγκλωβίστηκε στα κάγκελα του σχολείου

09:17ΚΟΣΜΟΣ

FBI: Βορειοκορεάτες χάκερ έκλεψαν περισσότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια με «deepfake» βίντεο

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συνελήφθησαν οι γονείς του βρέφους που μεταφέρθηκε σε άσχημη κατάσταση στο νοσοκομείο - Είχε δαγκώματα από ποντίκια

09:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Παρασκευή και 13» με το Microsoft Outlook: Οι προσπάθειες για αποκατάσταση των υπηρεσιών «δεν εξελίσσονται όπως αναμενόταν», παραδέχεται η εταιρεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:42ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τέτοια φρίκη»: Νάρκωνε τη σύζυγό του και τη βίαζαν ξένοι

09:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Παρασκευή και 13» με το Microsoft Outlook: Οι προσπάθειες για αποκατάσταση των υπηρεσιών «δεν εξελίσσονται όπως αναμενόταν», παραδέχεται η εταιρεία

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συνελήφθησαν οι γονείς του βρέφους που μεταφέρθηκε σε άσχημη κατάσταση στο νοσοκομείο - Είχε δαγκώματα από ποντίκια

06:51ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για τον ηθοποιό Βαγγέλη Ιωαννίδη – Έπαιζε τον «γιο» του Λάμπρου Κωνσταντάρα σε παλιές ταινίες

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που καταρρέει η πολυκατοικία στο Μπρούκλιν - Τρομακτικό βίντεο μέσα από σπίτι

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σαντορίνη: Νεκρός 28χρονος σε σύγκρουση μοτοσικλέτας με φορτηγό

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Τα 110 ψεύτικα προφίλ, τα τηλέφωνα για ερωτικές συνευρέσεις από αγνώστους και οι υποψίες για revenge porn

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός σε σχολείο περιοχής της Λάρισας: Μητέρα εισέβαλε σε τάξη και επιτέθηκε σε καθηγητές

21:31ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ψηφιακό «κραχ» στο Microsoft 365 μετά από σερί κυβερνοεπιθέσεων στο Outlook

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εικόνες αποκάλυψης μετά από επίθεση σε ρωσικό διυλιστήριο στο Βόλγκογκραντ - Βίντεο

09:06ΕΥ ΖΗΝ

Νευρολόγος αποκαλύπτει τι προκαλεί στον εγκέφαλο ακόμη και το αλκοόλ μία φορά την εβδομάδα

08:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσαβδαρίδης: Το τηλεφώνημα Μυλωνάκη, η απόφαση Μητσοτάκη και το μήνυμα προς τους υπουργούς - Ουδείς αναντικατάστατος

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Αλάνις Μορισέτ: Η επική πτώση στη σκηνή την ώρα του «Uninvited» που δεν την επηρέασε στιγμή

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Γιατρός με διαμέρισμα $1,1 εκατ. ο άνδρας που έσπειρε τον θάνατο στην Ουάσινγκτον - Σκότωσε τον διαχειριστή της πολυκατοικίας του λόγω διαμάχης για μούχλα στο κτίριο

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα Θεσσαλονίκης: «Ο διάολος χωρίς πρόσωπο, μεταμορφωμένο» - Ξεσπά ο πρώην σύζυγος της γυναίκας «αράχνης»

06:24ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά: Ενισχυμένοι νοτιάδες, σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες – Αλλαγή του σκηνικού από την Κυριακή

09:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου για την άρση ασυλίας της μετά τη μήνυση Παπαδημούλη: «Είναι συκοφαντικό ότι κάποιοι μπήκαν ξυπόλυτοι στην πολιτική και βγήκαν με περιουσίες;»

06:26ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Παγκόσμια ηλεκτρονική «παράλυση»: Αποκαθίστανται σταδιακά τα προβλήματα στο Microsoft Outlook - Αδυναμία πρόσβασης στα email για χιλιάδες χρήστες

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί δεν πρέπει να πετάτε ποτέ το νερό του αφυγραντήρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ