Λατινοπούλου για άρση: «Είναι συκοφαντικό ότι μπήκαν ξυπόλυτοι στην πολιτική και βγήκαν πλούσιοι;»

Snapshot Η άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ανάρτηση του 2020 που κατηγορεί τον Δημήτρη Παπαδημούλη για αθέμιτη απόκτηση περιουσίας.

Η Λατινοπούλου υποστηρίζει ότι η ανάρτησή της δεν ήταν συκοφαντική και βασίστηκε σε αλήθειες σχετικά με πολιτικούς που απέκτησαν περιουσίες από το μηδέν.

Ο Δημήτρης Παπαδημούλης κατήγγειλε ότι οι αναφορές προσβάλλουν την προσωπικότητά του και τον συσχέτιζαν με ποινικές υποθέσεις διαφθοράς.

Η υπόθεση διαβιβάστηκε στις ελληνικές αρχές το 2026 και τώρα ανοίγει ο δρόμος για δικαστική διερεύνηση της μήνυσης.

Ο Παπαδημούλης δέχεται πολιτική κριτική αλλά δεν θα ανεχθεί συκοφαντίες που πλήττουν την τιμή και την υπόληψή του. Snapshot powered by AI

Στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αρθεί η ασυλία της, έπειτα από τη μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον της ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, αναφέρθηκε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, υποστηρίζοντας ότι η ανάρτησή της το 2020 δεν περιείχε συκοφαντικούς ισχυρισμούς.

«Το σημερινό είναι μια υπόθεση ενός tweet όπου είχα πει μια αλήθεια. Τώρα είμαστε στο ποινικό, στο αστικό κρίθηκε απαράδεκτη η προσφυγή Παπαδημούλη. Είχα πει ότι ναι, υπάρχουν πολιτικοί που βλέπουν κάποιοι να μπαίνουν ξυπόλυτοι και μετά να βγαίνουν με τεράστιες περιουσίες», ανέφερε αρχικά μιλώντας στο MEGA.

«Σιγά, αυτό είναι συκοφαντικό; Αυτό είναι η αλήθεια. Όταν είχαν βγει πρωτοσέλιδα που είχε πόσα διαμερίσματα και είχε κάνει μια "παπασπιτούπολη", δεν το έγραψα εγώ», πρόσθεσε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.

Η άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου εγκρίθηκε την Πέμπτη από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έπειτα από σχετικό αίτημα της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών. Η υπόθεση αφορά ανάρτηση που είχε κάνει η ευρωβουλευτής στο Twitter στις 13 Ιουνίου 2020 και ανοίγει πλέον τον δρόμο για τη δικαστική διερεύνηση της μήνυσης που είχε καταθέσει ο Δημήτρης Παπαδημούλης.

Στο επίμαχο tweet, η Αφροδίτη Λατινοπούλου υποστήριζε ότι ο Δημήτρης Παπαδημούλης, μαζί με άλλα πολιτικά πρόσωπα, είχε συμβάλει στην αποστροφή των πολιτών από την πολιτική. Παράλληλα, τον κατηγορούσε ότι απέκτησε περιουσία με αθέμιτα μέσα, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι όταν ασχολήθηκε με την πολιτική ήταν «ξυπόλητος».

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Παπαδημούλης, μέσω των δικηγόρων του, υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες αναφορές προσβάλλουν την προσωπικότητά του.

Παπαδημούλης: «Κάλλιο αργά παρά ποτέ»

Την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχολίασε ο Δημήτρης Παπαδημούλης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία έκανε λόγο για δικαίωση της προσφυγής του.

«Επιτέλους! Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Οι συκοφάντες θα κληθούν να λογοδοτήσουν, από το σκαμνί του κατηγορούμενου, ενώπιον της Δικαιοσύνης. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια ανάρτηση, ο πρώην ευρωβουλευτής εξήγησε τους λόγους για τους οποίους είχε κινηθεί νομικά εναντίον της Αφροδίτης Λατινοπούλου, υποστηρίζοντας ότι η επίμαχη δημοσίευση του Ιουνίου του 2020 επιχειρούσε να τον ταυτίσει με πρόσωπα όπως ο Άκης Τσοχατζόπουλος και ο Τάσος Μαντέλης, που έχουν καταδικαστεί για σοβαρά ποινικά αδικήματα σε υποθέσεις διαφθοράς.

Όπως ανέφερε, η υπόθεση διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τις ελληνικές αρχές μόλις τον Μάρτιο του 2026, ενώ χαρακτήρισε την απόφαση της Ευρωβουλής άμεση.

Ο Δημήτρης Παπαδημούλης υπογράμμισε ακόμη ότι θεωρεί θεμιτή ακόμη και την πιο σκληρή πολιτική κριτική, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται να δείξει ανοχή σε όσα χαρακτηρίζει «δόλια συκοφαντία» και προσπάθεια προσβολής της τιμής και της υπόληψής του.