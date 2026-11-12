Αφροδίτη Λατινοπούλου: Αίρεται η ασυλία της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε σήμερα την άρση της ασυλίας της ευρωβουλευτού Αφροδίτης Λατινοπούλου, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, στο πλαίσιο της ποινικής υπόθεσης που ξεκίνησε κατόπιν εγκλήσεως του εντολέως μας, Δημητρίου Παπαδημούλη, (τέως) Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ευρωβουλευτή και Βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Η έγκληση αφορά ανάρτηση της Αφροδίτης Λατινοπούλου στο Twitter, στις 13 Ιουνίου 2020, με περιεχόμενο που θίγει την προσωπικότητα και την πολιτική ιδιότητα του Δημητρίου Παπαδημούλη.

Συγκεκριμένα, η εγκαλούμενη ισχυρίστηκε ότι ο Δημήτριος Παπαδημούλης, μαζί με άλλα πολιτικά πρόσωπα, ευθύνεται για την αποστροφή των πολιτών από την πολιτική και, κυρίως, ότι πλούτισε με αθέμιτο τρόπο, παρότι μπήκε «ξυπόλητος» στην πολιτική.

Ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως προσβλητικός για τον εντολέα μας και η ποινική του απαξία θα κριθεί από την Ελληνική Δικαιοσύνη.

Το αίτημα άρσης της ασυλίας υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Η σημερινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβολίου αίρει το θεσμικό κώλυμα, ώστε η υπόθεση να ακολουθήσει τη δικονομική της διαδρομή ενώπιον των ελληνικών Δικαστικών Αρχών.