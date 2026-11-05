Λατινοπούλου: «Θα βάλω μόνιμα κλιμάκια του στρατού στους καταυλισμούς των Ρομά και θα κόψω την επιδοματική πολιτική»

Snapshot Η Αφροδίτη Λατινοπούλου πρότεινε πεζές περιπολίες με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους για την αστυνόμευση περιοχών της Αθήνας όπως ο Άγιος Παντελεήμονας και η Ομόνοια.

Υποστήριξε την τοποθέτηση μόνιμων στρατιωτικών κλιμακίων στους καταυλισμούς Ρομά για την αντιμετώπιση της παρανομίας.

Ζήτησε τη διακοπή της επιδοματικής πολιτικής προς Ρομά που δεν τηρούν τις νόμιμες υποχρεώσεις τους.

Τόνισε την ανάγκη ένταξης των ανηλίκων Ρομά στο σχολικό σύστημα και επιβολής κυρώσεων σε παρανομούντες.

Υποστήριξε ότι η αστυνομία πρέπει να έχει «λυμένα χέρια» για την καταστολή παράνομων ενεργειών και τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Snapshot powered by AI

Σειρά μέτρων για την αστυνόμευση περιοχών της Αθήνας, τη μεταναστευτική πολιτική και τους καταυλισμούς Ρομά παρουσίασε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, σε συνέντευξή της στο MEGA το πρωί της Πέμπτης. Μεταξύ άλλων, πρότεινε πεζές περιπολίες αστυνομικών με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, αλλά και την παρουσία κλιμακίων του στρατού σε καταυλισμούς, ενώ τάχθηκε υπέρ της διακοπής της επιδοματικής πολιτικής στους Ρομά.

Αναφερόμενη στην πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ για το μεταναστευτικό και στην εκτίμησή της ότι δεν υπήρξε πολιτικό κόστος από τη σκληρή στάση της αστυνομίας, η κ. Λατινοπούλου υποστήριξε: «η Αμερική γι' αυτό τον εξέλεξε γιατί ήθελε μια πιο σκληρή στάση στο μεταναστευτικό».

Όταν ρωτήθηκε για περιστατικά στα οποία αστυνομικοί της ICE έχουν σκοτώσει ανθρώπους, απάντησε: «δεν δολοφονείται κανείς στους δρόμους, όταν κάποιος λαθρομετανάστης πάει να επιτεθεί σε σώματα ασφαλείας ή να κάνει κάποιο αδίκημα... Δείτε πόσα περιστατικά έχουν γίνει από λαθρομετανάστες από αποκεφαλισμούς μέχρι εγκλήματα και βιασμούς».

Περιπολίες με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους σε γειτονιές της Αθήνας

Παρουσιάζοντας τις προτάσεις της για την αστυνόμευση, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής έκανε λόγο για ενισχυμένη παρουσία της αστυνομίας σε περιοχές όπως ο Άγιος Παντελεήμονας και η Ομόνοια. Όπως ανέφερε, το σχέδιό της περιλαμβάνει πεζοπόρα τμήματα με λυκόσκυλα και μαλινουά, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που, κατά την ίδια, δεν δικαιούνται άσυλο.

«Με τη Φωνή Λογικής στην Ελλάδα δεν θα βλέπαμε να είναι οι αστυνομικοί σάκοι του μποξ. Η αστυνομία πρέπει να έχει λυμένα χέρια. Θα δούμε πεζοπόρα τμήματα με λυκόσκυλα και μαλινουά να καθαρίζουν τις γειτονιές για να συλλαμβάνουν όσους κακώς έχουν πάρει άσυλο. Αυτό θα γίνει σε γειτονιές που έχουν γίνει γκέτο όπως ο Άγιος Παντελεήμονας ή η Ομόνοια. Πρέπει σε αυτές να μένουν Έλληνες. Θα λύσω τα χέρια στους αστυνομικούς να κάνουνε τα δέοντα και αυτά που προβλέπονται από τον νόμο» είπε η κυρία Λατινοπούλου.

Επέμεινε, μάλιστα, στη σύνδεση της αστυνόμευσης με την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, δηλώνοντας: «Το μεταναστευτικό λύνεται και με μαλινουά και με το να έχει λυμένα τα χέρια της η αστυνομία».

Προαναγγελία για κλιμάκια του στρατού στους καταυλισμούς Ρομά

Η κ. Λατινοπούλου αναφέρθηκε επίσης στους καταυλισμούς Ρομά, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να μπει τέλος στην επιδοματική πολιτική και στους παράνομους καταυλισμούς. Παράλληλα, ζήτησε την ένταξη των ανηλίκων που διαμένουν σε αυτούς στο σχολικό σύστημα και την επιβολή κυρώσεων σε όσους παρανομούν.

Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν μόνιμα κλιμάκια του στρατού στους καταυλισμούς, μέχρι να αντιμετωπιστούν οι παρανομίες που, όπως ισχυρίστηκε, σημειώνονται εκεί. Έκανε λόγο για ευρήματα που, κατά την εκτίμησή της, θα μπορούσαν να οδηγήσουν αρκετά άτομα στη φυλακή.

Ειδικότερα, δήλωσε ότι η επιδοματική πολιτική προς τους Ρομά θα διακοπεί, ενώ διευκρίνισε ότι η πρότασή της αφορά όσους, όπως υποστήριξε, δεν τηρούν τις νόμιμες υποχρεώσεις τους. Αντίθετα, ανέφερε ότι δεν θα υπάρξει παρέμβαση σε όσους διαθέτουν κατοικία, πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και φορολογούνται κανονικά.

Κατά την ίδια, σε περιπτώσεις κλοπής ηλεκτρικού ρεύματος ή νερού και παραβατικότητας, θα παρεμβαίνει η αστυνομία, ενώ, εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα υπάρχει και συνδρομή του στρατού.

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