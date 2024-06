Dua Lipa: Έκανε το Glastonbury ένα τεράστιο κλαμπ

Μπροστά σε ένα κοινό 100.000 ατόμων θριάμβευσε το βράδυ της Παρασκευής η Dua Lipa που έπαιξε ζωντανά στο φεστιβάλ Glastonbury. Αν και από το σετ της έλειπε η μεγάλη επιτυχία "Dance the night away" που ακούστηκε στο σάουντρακ της ταινίας "Barbie", δεν άφησε κανέναν στη θέση του παίζοντας 15 top-40 επιτυχίες όπως τα "Training Season", "One Kiss", "Illusion", "Break My Heart", "Levitating" με τα οποία ξεκίνησε ή τα "Don’t Start Now", "Physical", "New Rules", "Cold Heart" και "Electricity" που ακούστηκαν στη συνέχεια.

Dua Lipa, en el festival de Glastonbury, respecto de ‘Be The One’:



«Esta canción es muy, muy especial para mí. Me ha visto crecer, me ha cambiado la vida y creo que jamás dejaré de cantarla».pic.twitter.com/1anHMQxN4j — SergioOpina (@sergioopina_) June 28, 2024

Ήταν η παρθενική της εμφάνιση ως επικεφαλής της βραδιάς στο συγκεκριμένο φεστιβάλ και αυτό υπήρξε όνειρο, όπως είπε, από τότε που ήταν μικρό παιδί. "Την είχα σημειώσει αυτή τη στιγμή, την ονειρευόμουν, ήλπιζα για αυτή και δούλεψα πολύ σκληρά", είπε στο κοινό και μετά ανακάλεσε στη μνήμη της μια από τις πρώτες συναυλίες της στην οποία "ήρθαν μόλις δέκα άτομα γιατί τα ποτά ήταν δωρεάν".

dua lipa ve tame impala, glastonbury’de the less i know the better performansı için bir arada. ? pic.twitter.com/hPYW81O3jM — playtuşu (@playtusumag) June 28, 2024

Για το "Be the one", μια από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες, κατέβηκε από τη σκηνή και έφτασε στα διαχωριστικά για να το τραγουδήσει μαζί με τους θαυμαστές της, ενώ προσκάλεσε στη σκηνή τον Κέβιν Πάρκερ των Tame Impala, με τον οποίο συνεργάστηκε στο τελευταίο της άλμπουμ.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το BBC, ο κόσμος ήταν λίγο μουδιασμένος με τα καινούρια της τραγούδια αλλά το σετ ήταν στημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αργεί περισσότερο από 3 λεπτά μια ακόμα μεγάλη επιτυχία της που έκανε το κοινό να χορεύει ασταμάτητα. Άλλωστε, η Dua Lipa είχε δηλώσει πριν την εμφάνισή της ότι ήθελε να μετατρέψει το Glastonbury σε ένα τεράστιο κλαμπ. Και όπως λένε εκείνοι που βρέθηκαν εκεί, τα κατάφερε με ευκολία.